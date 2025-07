Így spórolhatsz meg óriási összeget a strandon - Mutatjuk a tuti tippeket

Attól tartasz, ha a családoddal strandra mész, hiába a jó élmények, a pénztárcád jelentősen laposabb lesz nap végére? Ebben van ráció, ám ha odafigyelsz pár apróságra, máris jelentős összeget tudsz megspórolni.

Nem kell adósságba verned magad, csak mert strandra mentek a családdal

Fotó: Kathy images / Shutterstock

A Fanny magazin összegyűjtötte a tuti spórolós strandtippeket:

1. Felejtsük el a drága büféket a strandon

A vízparti étkezdék, büfék árai brutálisan magasak, rengeteget spórolhatunk, ha saját készítésű ételekkel készülünk, de a nagy melegben ezek csak a hűtőtáskában vannak biztonságban.

2. Kereshetünk olcsó, strand közeli boltot

Mielőtt elindulunk, nézzünk utána, vannak-e a településen olcsó élelmiszerboltok, ahol fel tudjuk tölteni a készleteinket. Ha nincsenek, akkor érdemes odafelé bevásárolni egy olcsóbb boltban.

3. Induljon jól a nap reggelivel

Együnk fehérjében és lassan felszívódó szénhidrátokban gazdag reggelit, így délig biztosan nem leszünk éhesek. Hosszú autóútra vigyünk magunkkal nem sós, egészséges rágcsálnivalókat és gyümölcsöket is.

4. Ezek nyugodt szívvel strandra vihető ételek

Vegyünk nehezen romló, száraz szalámikat, sajttal és zöldségekkel, amikből friss kenyérrel tápláló szendvicset készíthetünk. Ebédre tehetünk a hűtőtáskába előző nap kisütött rántott húst vagy fasírtot, de mindig ezeket együk meg elsőként a strandon, mivel könnyen megromlanak.

5. Ha szükségünk van valami rágcsálnivalóra

Hiába a bőséges reggeli és a tápláló ebéd, az úszás, a pancsolás meghozzák az ember étvágyát. Sajtos rudat, pogácsát, akár muffint is süthetünk előző nap, hogy két csobbanás között legyen mire rájárni.

A családi strandoláskor is jelentős összegeket spórolhatunk

Fotó: csikiphoto / Shuttestock

6. Vigyünk magunkkal kimondott strandételeket

Van, amit magunk is el tudunk készíteni a büfék kínálatából, ilyen a főtt kukorica, ami hidegen is isteni, de pár palacsintát is bedobhatunk a hűtőládába.

7. Készüljünk könnyű, strandra vihető ételekkel

A nagy hőségben a nehéz ételek nem mindig esnek jól, ezért vihetünk magunkkal gyümölcsökből vagy zöldségekből készült salátákat is, melyek nemcsak táplálnak, de hidratálnak és hűsítenek is.

8. Még mit vigyünk a strandra magunkkal?

A vízparti büfékben az üdítők, sörök nagyon drágák lehetnek, ezért érdemes ezeket is előre megvenni, és a hűtőtáskában hidegen tartani. Készíthetünk házi limonádét, szörpöt is.