Curtis mesterien tette helyre a hisztiző Hadházy Ákost

A baloldali gárda legbolondosabb és egyben legkomolytalanabb karaktere megint, önként, dalolva és természetesen tátott szájjal tepert be abba a bizonyos erdőbe. Hadházy Ákosnak nehéz napja lehetett, miközben éppen csomót keresett a kákán. Ugyanis sehogy és sehol nem talált, így aztán arra gondolt, beleáll a rapperbe, aki merészelt vásárolni magának egy drága ruhadarabot a saját keresetéből. Curtis reagált is a hisztiző libsi harcos róla szóló posztjára. Hadházy Ákos ezt biztosan nem teszi ki az ablakba.

Curtis, Menczer Tamás Facebook-oldalán tűnt fel a Hadházy Ákos által sérelmezett felsőben (Fotó: Facebook)

Curtis rendet tett a Hadházy Ákos fejében kavargó kupiban

Kezdhetnénk a politikus szóvirágokba csomagolt agymenésének részletes ismertetésével, de annak kisszerűsége oly mértékig zavarba ejtő, hogy meg is kíméljük tőle olvasóinkat. Legyen elég annyi, hogy Curtis drága felsője szúrta a szemét, illetve külön sértésként élte meg, hogy a rapper a Parlament előtt merte viselni, nem sokkal azelőtt, hogy átöltözött abba az elegáns szettbe, amiben színpadra lépett az október 23-ai állami ünnepségen Radics Gigi oldalán. Hadházy elvtárs fejét, talán az a hatalmas siker zavarta meg, amit Radics Gigi és Curtis értek el Demjén Ferenc gigaslágerének átdolgozásával. Mindenesetre a rapper röviden és velősen tette helyre a politikus fejében keletkezett kuplerájt. Egyúttal egy személyes találkozóra is invitálta Hadházyt, akinek lehetőséget kínált arra is, hogy segítse a karitatív munkáját.

„Kérem, jöjjön el és a belépővel támogassa őket! Ígérem, nem kerül sokkal többe, mint egy új zokni ára!”

„Tisztelt Hadházy képviselő úr! Először is, a saját keresetemből olyan pulóvert veszek, amilyet akarok, annyiért, amennyiért akarok! Biztos végtelen nyugalom töltené el, ha egyszer engem is lyukas zokniban vett volna fel a kamera, mert a maguk fejében a nép gyermeke az csakis szegény és szakadt lehet. Emellett, sokkal inkább vagyok előadó-rapper, mintsem influenszer.

De ha már én mint ”dísztök” megkaptam ezt a „kedves” jelzőt, szeretném meghívni önt november 9-ére Miskolcra, ahol is az általam megálmodott jótékonysági futball gála kerül megrendezésre.

A befolyt teljes összeget eszközfejlesztésre a miskolci gyermek onkológiai osztály kapja. Kérem, jöjjön el és a belépővel támogassa őket! Ígérem, nem kerül sokkal többe, mint egy új zokni ára! Ott várom önt! Üdvözlettel: Széki Attila Curtis” - írta Curtis válaszában egy Facebook-bejegyzésben.