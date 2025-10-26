BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Curtis mesterien tette helyre a hisztiző Hadházy Ákost

Hadházy Ákos
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 10:02 / FRISSÍTÉS: 2025. október 26. 10:48
október 23.1956-os forradalomBékemenetbalhéCurtis
Skandalumként élte meg Hadházy Ákos, hogy a rapper nem egy külvárosi turkálóból öltözik, hanem hord olyasmit is, amiért mélyebben kell a pénztárcájába nyúlni. A honi politika csörgősipkás figurája most rossz lóra tett. Curtis olyan beef-et tolt rá, hogy a fal adja a másikat...
A baloldali gárda legbolondosabb és egyben legkomolytalanabb karaktere megint, önként, dalolva és természetesen tátott szájjal tepert be abba a bizonyos erdőbe. Hadházy Ákosnak nehéz napja lehetett, miközben éppen csomót keresett a kákán. Ugyanis sehogy és sehol nem talált, így aztán arra gondolt, beleáll a rapperbe, aki merészelt vásárolni magának egy drága ruhadarabot a saját keresetéből. Curtis reagált is a hisztiző libsi harcos róla szóló posztjára. Hadházy Ákos ezt biztosan nem teszi ki az ablakba.

Curtis Menczer Tamás Facebbok oldalán tűnt fel a Hadházy Ákos álltal sérelmezett felsőben.
Curtis, Menczer Tamás Facebook-oldalán tűnt fel a Hadházy Ákos által sérelmezett felsőben (Fotó: Facebook)

Curtis rendet tett a Hadházy Ákos fejében kavargó kupiban

Kezdhetnénk a politikus szóvirágokba csomagolt agymenésének részletes ismertetésével, de annak kisszerűsége oly mértékig zavarba ejtő, hogy meg is kíméljük tőle olvasóinkat. Legyen elég annyi, hogy Curtis drága felsője szúrta a szemét, illetve külön sértésként élte meg, hogy a rapper a Parlament előtt merte viselni, nem sokkal azelőtt, hogy átöltözött abba az elegáns szettbe, amiben színpadra lépett az október 23-ai állami ünnepségen Radics Gigi oldalán. Hadházy elvtárs fejét, talán az a hatalmas siker zavarta meg, amit Radics Gigi és Curtis értek el Demjén Ferenc gigaslágerének átdolgozásával. Mindenesetre a rapper röviden és velősen tette helyre a politikus fejében keletkezett kuplerájt. Egyúttal egy személyes találkozóra is invitálta Hadházyt, akinek lehetőséget kínált arra is, hogy segítse a karitatív munkáját.

Kérem, jöjjön el és a belépővel támogassa őket! Ígérem, nem kerül sokkal többe, mint egy új zokni ára!”

Tisztelt Hadházy képviselő úr! Először is, a saját keresetemből olyan pulóvert veszek, amilyet akarok, annyiért, amennyiért akarok! Biztos végtelen nyugalom töltené el, ha egyszer engem is lyukas zokniban vett volna fel a kamera, mert a maguk fejében a nép gyermeke az csakis szegény és szakadt lehet. Emellett, sokkal inkább vagyok előadó-rapper, mintsem influenszer.

 De ha már én mint ”dísztök” megkaptam ezt a „kedves” jelzőt, szeretném meghívni önt november 9-ére Miskolcra, ahol is az általam megálmodott jótékonysági futball gála kerül megrendezésre.

 A befolyt teljes összeget eszközfejlesztésre a miskolci gyermek onkológiai osztály kapja. Kérem, jöjjön el és a belépővel támogassa őket! Ígérem, nem kerül sokkal többe, mint egy új zokni ára! Ott várom önt! Üdvözlettel: Széki Attila Curtis” - írta Curtis válaszában egy Facebook-bejegyzésben.

Széki Attila Curtis Facebook posztja
Curtis Facebook-posztja

Hogy Hadházy Ákos él-e a meghívással és támogatja -e egy zokni árával a beteg gyerekeket, az még a jövő zenéje. De élünk a gyanúperrel, hogy inkább úgy tesz, mintha nem jutott volna el hozzá a rapper válasza és meghívása.

Csak hogy bosszantsuk kicsit Hadházy urat, itt egy újabb videó, melyben Curtis, megint nem egy filléres hacukában látható:

De inkább  nézzük meg azt a pillanatot, ami immáron csak a Bors felületein több mint 3 millió megtekintést elért. Radics Gigi és Curtis - Szabadság vándorai:

 

 

