Curtis mesterien tette helyre a hisztiző Hadházy Ákost

A baloldali gárda legbolondosabb és egyben legkomolytalanabb karaktere megint, önként, dalolva és természetesen tátott szájjal tepert be abba a bizonyos erdőbe. Hadházy Ákosnak nehéz napja lehetett, miközben éppen csomót keresett a kákán. Ugyanis sehogy és sehol nem talált, így aztán arra gondolt, beleáll a rapperbe, aki merészelt vásárolni magának egy drága ruhadarabot a saját keresetéből. Curtis reagált is a hisztiző libsi harcos róla szóló posztjára. Hadházy Ákos ezt biztosan nem teszi ki az ablakba.
Kezdhetnénk a politikus szóvirágokba csomagolt agymenésének részletes ismertetésével, de annak kisszerűsége oly mértékig zavarba ejtő, hogy meg is kíméljük tőle olvasóinkat. Legyen elég annyi, hogy Curtis drága felsője szúrta a szemét, illetve külön sértésként élte meg, hogy a rapper a Parlament előtt merte viselni, nem sokkal azelőtt, hogy átöltözött abba az elegáns szettbe, amiben színpadra lépett az október 23-ai állami ünnepségen Radics Gigi oldalán. Hadházy elvtárs fejét, talán az a hatalmas siker zavarta meg, amit Radics Gigi és Curtis értek el Demjén Ferenc gigaslágerének átdolgozásával. Mindenesetre a rapper röviden és velősen tette helyre a politikus fejében keletkezett kuplerájt. Egyúttal egy személyes találkozóra is invitálta Hadházyt, akinek lehetőséget kínált arra is, hogy segítse a karitatív munkáját.
„Tisztelt Hadházy képviselő úr! Először is, a saját keresetemből olyan pulóvert veszek, amilyet akarok, annyiért, amennyiért akarok! Biztos végtelen nyugalom töltené el, ha egyszer engem is lyukas zokniban vett volna fel a kamera, mert a maguk fejében a nép gyermeke az csakis szegény és szakadt lehet. Emellett, sokkal inkább vagyok előadó-rapper, mintsem influenszer.
De ha már én mint ”dísztök” megkaptam ezt a „kedves” jelzőt, szeretném meghívni önt november 9-ére Miskolcra, ahol is az általam megálmodott jótékonysági futball gála kerül megrendezésre.
A befolyt teljes összeget eszközfejlesztésre a miskolci gyermek onkológiai osztály kapja. Kérem, jöjjön el és a belépővel támogassa őket! Ígérem, nem kerül sokkal többe, mint egy új zokni ára! Ott várom önt! Üdvözlettel: Széki Attila Curtis” - írta Curtis válaszában egy Facebook-bejegyzésben.
Hogy Hadházy Ákos él-e a meghívással és támogatja -e egy zokni árával a beteg gyerekeket, az még a jövő zenéje. De élünk a gyanúperrel, hogy inkább úgy tesz, mintha nem jutott volna el hozzá a rapper válasza és meghívása.
Csak hogy bosszantsuk kicsit Hadházy urat, itt egy újabb videó, melyben Curtis, megint nem egy filléres hacukában látható:
De inkább nézzük meg azt a pillanatot, ami immáron csak a Bors felületein több mint 3 millió megtekintést elért. Radics Gigi és Curtis - Szabadság vándorai:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.