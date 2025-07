Így tunningolhatod fel a szervezetedet fesztivál után

Kimerültség, vagy inkább fesztivál utáni depresszió?

A pszichológusok egyre gyakrabban említik a „post-festival blues” vagy „post-party crash” jelenségét: a hirtelen visszazuhanást az eseménytelen hétköznapokba egy intenzív társas esemény után. Ez nemcsak fizikai, hanem lelki tüneteket is okoz – például ürességérzést, szorongást, motivációhiányt. A magyarázat egyszerű: a dopamin- és endorfinszint hirtelen csökken, amikor minden visszatér a régi kerékvágásba. Ezért is fontos a fokozatos visszatérés: ne tervezz másnapra nagy feladatokat, hanem engedd meg magadnak a lelassulást és újratöltődést – testi és lelki szinten is.