Különös álom: elhunyt énekes üzent a Megasztár nehéz sorsú versenyzőjének

Különös jelenést látott álmában a Megasztár 2025-ös évadának egyik nagy reménysége, Balogh Krisztofer. A Vásárosdombón élő, 27 éves énekes rendkívül nehéz gyerekkort tudhat maga mögött, olyan csomagot, traumákat cipel, amiket a mai napig nem lehetett teljesen feldolgozni.

Különös álom segíti a Megasztár versenyzőjét, Balogh Krisztofert (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Gabi csapatának versenyzője a nehézségek ellenére hisz a szeretet erejében, hite pedig a legreménytelenebbnek tűnő időszakon is átsegítette őt.

Különös álmot látott a Megasztár versenyzője

Balogh Krisztofer a Borsnak mesélt arról a furcsa, megmagyarázhatatlan, ugyanakkor egész életét megváltoztató álomról, amiben egy hozzá hasonlóan nehéz életutat bejárt, gyerekkorában sokat szenvedett világsztár üzent neki. Egy valódi legenda, aki 2009. június 25-e óta nem lehet köztünk, de a mai napig hatással van az egész világra.

Ő nem más, mint Michael Jackson, aki úgy jelent meg álmában Krisztofernek, hogy a fiatal énekes egészen addig az éjszakáig egyáltalán nem követte a munkásságát, kis túlzással azt sem tudta, hogy kicsoda.

A 2009-ben elhunyt Michael Jackson üzent a Megasztár versenyzőjének (Fotó: Zuma/ Northfoto)

„Bevallom őszintén, egyáltalán nem követtem Michael Jackson életútját. Egyik éjszaka, álmomban mégis üzent nekem. Megjelent, és azt mondta, hogy nézzem meg az életéről szóló filmet és hallgassam meg a dalait, mert bizony van köztünk hasonlóság. Akár a nehéz gyerekkorunkat tekintve, ő is sokat szenvedett az apukája miatt. Ráadásul a küldetéstudatunk is hasonló, a gondolkodásmódja, az élete neki is arról szólt, hogy jobbá tegye a világot. Mondanom sem kell, nagyon összezavarodva ébredtem, de azonnal megnéztem Jacko életrajzi filmjét. Mondanom sem kell, hogy sokkot kaptam, alig hittem a szememnek. Azóta elképesztően nagy rajongója vagyok, magamra is tetováltattam Jacksont. Hallgatom a dalait és egy hatalmas inspirációt jelent nekem ő a mindennapokban”

– mesélte lelkesen Balogh Krisztofer, aki már most gőzerővel készül az október 25-i élő show-ra.