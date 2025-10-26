BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
A zsűri szava sem hozhatta vissza: neki ért véget a Sztárban Sztár All Stars

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 22:57 / FRISSÍTÉS: 2025. október 26. 22:58
Sztárban Sztár All Starskieső
Sajnos ismét el kellett búcsúzni egy énekestől. Mutatjuk, ki esett ki a Sztárban Sztár All Stars e heti adásából.

Szeptember 7. óta köti a tévéképernyők elé a nézőket a TV2 nagy átalakulós showműsora, a Sztárban Sztár. A 11. évad nem véletlenül kapta a Sztárban Sztár All Stars nevet, ugyanis valóban a műsor legjobbjai, legnagyobb tehetségei mérték, mérik össze a tehetségüket hétről hétre. Persze a sminkmesterek is kitesznek magukért, de azért elsősorban mégiscsak az énekhangról, a kiállásról és magáról a produkciókról szól minden. A játék sajátossága, hogy noha a zsűri értékel és pontoz is – méghozzá nem is fukarkodnak a nagyobb pontokkal, hiszen ezúttal is többen végezhettek maximális zsűriponttal –, a végső döntést mégiscsak a tévénézők hozzák meg.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije sem menthette meg a kiesőt: valakinek ezúttal is véget ért a játék
Ő lett a nyolcadik adás legjobbja

Ahogy korábban, úgy a Sztárban Sztár 2025-ös évadának 8. élő adásában is hirdettek egy napi győztest. Ő volt az, akit a zsűri és a közönség együttesen a legjobbnak talált. Ezt a kitüntető címet ezúttal Vavra Bence kapta, aki Billie Eilish James Bond-dalát, a No Time To Die-t énekelte. Vavra Bence egyébként már mondhatni "rutinos győztes", hiszen a múlt héten, október 19-én is ő lett a legjobb. Akkor az észt rapper Tommy Cash bőrébe bújt.

Ő lett a Sztárban Sztár All Stars kiesője

A második körös szavazás továbbjuttatta Nótár Maryt, Mészáros Árpád Zsoltot, Dér Henit, Freddie-t, Horváth Tamást és Szandit. Ők esélyt kaptak arra, hogy a következő héten, a kilencedik élő adásban ismét egy magyar vagy külföldi sztár képébe bújva mutathassák meg tehetségüket. Mindez azt jelenti, hogy Péterffy Lili Lelle és Veréb Tamás került a veszélyzónába. Előbbi Britney Spearsként, utóbbi Tom Jonesként mutatta meg, mit tud. A nézők egy egyperces villámszavazás során döntöttek a sorsukról. 

A döntés megszületett, a Sztárban Sztár All Stars nyolcadik élő adásának kiesője: Péterffy Lili Lelle.

Mindez azt jelenti, hogy a következő adásba továbbmehetett: Veréb Tomi.

Ezzel a produkcióval búcsúzott Péterffy Lili Lelle a műsorból:

 

