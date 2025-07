Ezeket a visszataszító fertőzéseket sokkal könnyebben összeszedheted a strandon, mint hinnéd

A strandolás egyet jelent a pihenéssel, ám ha nem vagyunk kellően körültekintők, többféle fertőzést összeszedhetünk. A természetes tavak, a tengerpart, sőt a jól karbantartott medencék is rejthetnek kellemetlen meglepetéseket. Ha már előre tudod, mire figyelj, a strandlátogatás továbbra is a nyár egyik legfrissítőbb programja maradhat.

Mindig viselj papucsot a strandokon!

Fotó: goffkein.pro / Shutterstock

Amikor a strand nem csak a kikapcsolódásról szól

A strand különlegesen kedvező terep a kórokozók számára: meleg, nedves helyek, sok ember. Minden adott, hogy vírusok, baktériumok és paraziták megtelepedjenek a vízben, a homokban, és átterjedjenek a strandolókra. A leggyakoribb strandfertőzések az emésztőrendszert, a bőrt, a húgyutakat és a légutakat érintik; egy apró figyelmetlenség is elég, hogy hazaindulás után pár nappal már a vécén ülve átkozd a napot, amikor egy jót csobbantál.

Igen, a homokból is összeszedheted a kórokozókat

Ha azt gondoltad, hogy csak a vízből szedhetsz össze fertőzést, tévedsz. A homok is meglepően sok kórokozót rejthet, főleg, ha kutyák, macskák, madarak is gyakran megfordulnak a környéken. Itt leselkedhet rád a gasztroenteritisz, amelyet vírusok, baktériumok, sőt paraziták is okozhatnak. A kampósfejű féreg lárvái például a bőrödön át könnyen bejuthatnak a szervezetedbe, ha mezítláb mászkálsz. Ezek aztán okozhatnak hányingert, hasmenést, és puffadást. Minden esetben viselj tehát strandpapucsot, gyakran moss kezet, és ne engedd a gyereket homokba ülni fürdőruha nélkül.

Egy korty strandvíz

A legtöbben véletlenül lenyelnek pár korty vizet strandolás közben, ám a természetes vizek, sőt néha a medencék is tartalmazhatnak olyan parazitákat és baktériumokat, amelyek napokra vagy hetekre megbetegíthetik a gyomrodat. A Giardia fertőzés például súlyos hasmenést, hányást, lázat és görcsöket okozhat. A patogén E.coli baktériumok sem kímélik az emésztőrendszert, valamint ott vannak még a norovírusok, amelyek egyik napról a másikra ágynak döntenek. Hogy ezeket a betegségeket megelőzd, fontos, hogy strandolás közben próbáld elkerülni a víz lenyelését – főleg természetes vizekben.