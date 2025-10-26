"Reggelre kirúgnak" - Arne Slot nem kertelt, ez volt a legrosszabb

Sorozatban négy bajnokit veszített a Liverpool a Premier League-ben. A címvédő 3-2-re kapott ki Brentfordban, teljesen megérdemelten. Kerkez Milos megszerezte első találatát új csapatában, a születésnapos Szoboszlai Dominik pedig a meccs embere lett, s gólpaszt is adott. Sajnos ez most egy pontra sem volt jó. Arne Slot vezetőedzőben már a saját szurkolói sem bíznak.

Arne Slot nem örült annak, amit a Brntford-Liverpool meccsen látott Fotó: Michael Regan

A trénert a brentfordi közönség kigúnyolta a lefújás után, "reggelre kirúgnak" - skándálták Arne Slot felé. Eközben a Liverpool mestere önmagát sem kímélve azt mondta, ez volt a legrosszabb teljesítményük.

Nem lehet a négy vereséget egymással összenhasonlítani. Az első 20-25 percben még úgy tűnt, lehet itt esélyünk, aztán már nem tudtunk mit kezdeni a futballjukkal. Ez volt a legroszabb teljesítményünk a négy vereség közül

- mondta Slot, aki a kritikusai szerint képtelen kezelni és beépíteni a csapatba a nyáron igazolt sztárok.

Brentford-Liverpool: visszaesett a bajnok

A Liverpool kilenc forduló után öt győzelemmel és négy vereséggel áll. A csapat már csak hatodik a tabellán.