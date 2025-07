Fény derült a Balaton legnagyobb titkára - Ettől le fog esni az állad

Tombol a balatoni szezon, a magyar tenger – mint minden évben –, idén is vonzza a turistákat, pihenni vágyókat. Ha az aktív kikapcsolódás híve vagy, akkor látogass el Tihanyba, hátha meghallod a híres visszhangot!

Balaton és a tihanyi visszhang legendája Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Balaton és a tihanyi visszhang: érdekességek és fontos tudnivalók

Természeti jelenség

A Balaton északi partján fekvő Tihany nemcsak apátságáról és levendulamezőiről híres, hanem egy különös akusztikai jelenségről is, amely évszázadok óta vonzza a látogatókat: ez a tihanyi visszhang.

A természetes visszhang egykor az apátság környékéről elkiáltott szavakat néhány másodperccel később ismételte vissza, amit a környező domborzat, a Balaton vízfelülete és a kőépületek idéztek elő. A hang a mai néven ismert Visszhang-domb irányából verődött vissza. Ez a különleges élmény annyira megragadta az emberek fantáziáját, hogy idővel irodalmi szimbólummá is vált.

„Nekem a Balaton a Riviéra”

Marót Vikin és a Nova Kultúr zenekaron kívül a Balatont, azon belül is a Tihanyi visszhangot már korábban is számos magyar költő és író említi műveiben. Vörösmarty Mihály, Tompa Mihály, Csokonai Vitéz Mihály és Petőfi Sándor is mind megörökítették műveikben a különleges természeti jelenséget. A visszhang a válasz nélküli szerelem, a bánat vagy éppen a remény költői metaforájává vált.

Echo-kő Fotó: Jászai Csaba / MTI

Legendák

Több ismert legenda is kering a balatoni visszhangról. Az egyik legismertebb helyi legenda szerint egy fiatal lány reménytelenül beleszeretett egy papba, aki nem viszonozta érzelmeit. A lány fájdalmában a dombra futott, és kiáltása után csak a visszhang válaszolt neki – így vált a visszhang a beteljesületlen szerelem jelképévé.

Egy másik legenda szerint, egy tündérlány minden nap a Balaton partjára ment kecskéivel, és varázslatos hangján énekelt. A tó urának fia beleszeretett, nap mint nap hallgatta őt. A lány egy idő után már csak akkor dalolt, ha a fiú értékes ajándékot hozott neki. Amikor a fiú megbetegedett, apja, Balaton, drágakövekkel fizetett a lány énekéért, de a kincs elfogyott, és a tündér többé nem szólt. A fiú meghalt, Balaton pedig haragjában elárasztotta a partot: elvitte a kecskéket, majd a barlangba menekülő lányt is bezárta egy sziklával. Átkot mondott rá, ezért a tündér azóta is hétszer visszhangozza a hozzá intézett szavakat. A kecskék patái állítólag ma is megtalálhatók a parton.