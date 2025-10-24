Kollagénhiány? Így készíts természetes házi kollagénbombát 2 összetevőből

A kollagén a bőr, az ízületek és a csontok rugalmasságáért felelős fehérje, ami 40 éves kor felett kezd egyre inkább fogyni a szervezetből. A sertésbőr pedig tele van ezzel a fontos anyaggal, és ha jól készíted el, finom, zselés állagú kollagénforrást kapsz, amit könnyen beilleszthetsz a mindennapi étkezésbe.

A kollagén egy fehérje, amely a testben megtalálható fehérjék legnagyobb %-át tartalmazza

Miért érdemes sertésbőrből kollagént készíteni?

Ez az egyszerű, két összetevős házi zselatin recept egy igazi klasszikus kollagénforrás, amit érdemes kipróbálni, ha szeretnéd megőrizni bőröd rugalmasságát, és ízületeid egészségét. Adj neki esélyt, és tedd rendszeressé a fogyasztását, hogy tested egészségesen és fiatalosan működjön!

Plusz, a házi készítésű zselatin nem csak tiszta, természetes és tele van kollagénnel, hanem pénztárcabarát is. Ráadásul pontosan tudod, mi kerül bele, nincs semmi felesleges adalékanyag. Ha szereted a hagyományos, mégis praktikus megoldásokat, ez egy igazi gyöngyszem a természetes kollagénpótlás világában.

A bevált házi zselatin recept

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 kg tiszta sertésbőr

Víz

Elkészítés lépésről lépésre

Tedd a sertésbőrt egy nagy tálba, és öntsd fel annyi vízzel, hogy jól ellepje. Ezután tedd be a hűtőbe, és hagyd állni legalább 4 órán át, vagy akár egy éjszakán át is. Ez az áztatás segít fellazítani a bőrt.

Ezután vedd ki a bőrt a vízből, és vágd kisebb darabokra. Tedd egy lábosba, és öntsd fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje a bőrdarabokat. Lassú tűzön, alacsony lángon főzd legalább 6-8 órán keresztül. Ez a hosszú főzés oldja ki belőle a kollagént, amiből a zselatin kialakul.

Amikor kész, hagyd egy kicsit hűlni, majd turmixgéppel pürésítsd simára. Az így kapott természetes zselatint tedd műanyag dobozba vagy jégkockatartóba, és tedd be a fagyasztóba.

Hogyan használd a kollagént?

A fagyasztott zselatin darabokat bármikor előveheted, és levesekhez, főzelékekhez, pudingokhoz vagy bármilyen ételbe belekeverheted, hogy természetes módon turbózd a kollagénbevitelt. A bőröd és az ízületeid meghálálják majd!

