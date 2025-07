Az Adria csillagai – A legszebb horvát tengerparti városok, amelyek mindenkit elvarázsolnak a szépségükkel

A kristálytiszta víznek, a mesés partoknak és a varázslatos hangulatú óvárosoknak köszönhetően Horvátország egyedülálló élményeket kínál. Cikkünkben végigbarangoljuk a legszebb horvát tengerparti városokat.

A legszebb horvát tengerparti városok előkelő helyen állnak a turisták bakancslistáján. Fotó: Lazy_Bear / shutterstock

Ezek a legszebb horvát tengerparti városok

Számos UNESCO Világörökségi védettségű helyszínt is találunk itt, amelyek Horvátország színes múltját és gazdag építészetét idézik fel Dubrovniktól Šibenikig. Ezek a gyönyörű horvát vízparti városok számtalan híres mozifilmben is felbukkannak, mint forgatási helyszínek, ilyen például a Trónok Harca, vagy a James Bond filmek.

Dubrovnik

A „Horvát Riviéra gyöngyszemének” is nevezett Dubrovnik egy igazi történelmi kincs, amely 1979 óta az UNESCO Világörökség részét képezi. Az óváros szűk, macskaköves utcái, a középkori várfalak és a híres Stradun sétálóutca mind varázslatos hangulatot árasztanak, olyan, mintha csak visszarepülnénk az időben. Dubrovnik – ahol a Trónok harca egyes jeleneteit is forgatták – az Adriai-tenger egyik legismertebb üdülőhelye, amely nemcsak a tengerparti szépségekkel, hanem kulturális és történelmi értékeivel is elbűvöli látogatóit.

Dubrovnik történelmi óvárosa igazi időutazást kínál. Fotó: BBA Photography / shutterstock

Pula

Az ókori eredetű Pula az Istria legnagyobb városa, amely híres római kori emlékeiről, különösen az impozáns római amfiteátrumról, amely napjainkban is számos kulturális rendezvénynek ad otthont. A város festői tengerpartjai és nyugodt hangulata ideális helyszínt biztosítanak a pihenéshez, feltöltődéshez. A környék több szigetet és öblöt rejt, így a helyszín a vízi sportok szerelmeseinek is tökéletes választás lehet.

Pula ókori római amfiteátrumával igazi turistacsalogató város. Fotó: Mazur Travel / shutterstock

Zadar

Zadar – amely a magyar történelemből Zára néven lehet ismerős – Horvátország egyik legizgalmasabb tengerparti városa, ahol tökéletes egyensúlyban van az ősi történelem és a modern innováció. A város az Adriai-tenger partján, Dalmácia északi részén található, és több mint 3000 éves múltra tekint vissza. Gyönyörű óvárosát középkori városfalak veszik körül, de itt található a római fórum is, amelyet még Augustus császár idején építettek, és amely ma is a város egyik legfontosabb történelmi látványossága.