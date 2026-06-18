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A skandináv bisztrótól a halászcsárdáig: ezek a Velencei-tó legnépszerűbb éttermei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Velencei-tó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 18:30
belföldi utazásétteremgasztronómia
Fedezd fel a tó környékének legnépszerűbb vendéglátóhelyeit, amelyeket maguk a látogatók választottak a legjobbak közé. A hangulatos vízparti helyszínek és a kitűnő fogások garantálják, hogy a Velencei-tó éttermei felejthetetlen gasztronómiai élményt nyújtsanak bármely évszakban.
Oroszi Rita
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A tóparti pihenéshez hozzátartozik a jó étel, legyen szó egy gyors street food falatról vagy egy komolyabb vacsoráról. A helyi gasztronómiai kínálat rendkívül sokszínű, így a hagyományos magyaros ízek és a modern nemzetközi konyha kedvelői is megtalálják a számításaikat. Érdemes körbejárni a partot, hiszen a Velencei-tó éttermei, vendéglői minden gasztrokalandor számára tartogatnak valami különlegeset.

A Velencei-tó éttermei a tó partján követik egymást.
A Velencei-tó éttermei kedvelt úti célok Budapestről is: jók is, és közel is vannak.
Fotó: GELEFIN / shutterstock
  • Változatos gasztronómia: a Velencei-tó partján a hagyományos csárdás halételektől a modern skandináv bisztrókonyháig minden stílus megtalálható.
  • Helyi alapanyagok és programok: több vendéglátóhely saját kistermelői alapanyagokból főz, és kulturális estekkel vagy élő zenével várja a vendégeket.
  • Egész éves nyitvatartás: a street food büfék, kikötői éttermek és hangulatos teraszok télen-nyáron biztosítják a minőségi ellátást.

Ezek a Velencei-tó éttermei, amelyeket feltétlenül ki kell próbálni

A Velencei-tó legjobb éttermei, vendéglői közül szemezgettünk, amelyeket a vendégek szavaztak meg a legjobb gasztronómiai úti célnak a térségben. A Velencei-tó ugyanis tökéletes helyszín egy hétvégi kirándulásra, mivel akár Budapestről, akár Székesfehérvárról könnyen elérhető. 

Fehér Fregatt Vendéglő (Gárdony)

A gárdonyi VVSI kikötő szomszédságában fekvő vendéglő kiváló pihenőhely a tókerülő kerékpárosok és az autóval érkezők számára egyaránt. Konyhájuk főként a kiadós, hagyományos magyar fogásokra épít, így a menün olyan klasszikusok szerepelnek, mint a marhapörkölt vagy a tartalmas halászlé. A forró nyári napokon hűsítő limonádékkal és fagylalttal, a hűvösebb időszakban pedig meleg teákkal várják a vendégeket.

Otthonka KultBisztró (Velence)

Ez a velencei helyszín az otthonos hangulatot ötvözi a prémium vendéglátással, ráadásul az ételeikhez saját kistermelői alapanyagokat használnak fel. A kínálatban a szaftos hamburgerektől és wrapoktól kezdve a húsos főételeken át a vegetáriánus fogásokig minden megtalálható. A gasztronómiai élményt tematikus vacsoraestekkel, valamint kulturális, irodalmi és zenei programokkal teszik teljesebbé.

KajaKirály (Agárd)

Az agárdi Balatoni út mellett található street food bár minőségi gyorsételekkel és fűtött terasszal várja a vendégeket az év minden szakában. Étlapjukon a különféle hamburgerek, quesadillák és saláták mellett a glutén- vagy tejérzékeny és a vegetáriánus látogatók is találnak biztonságos fogásokat. A sós ételek után házi belga gofrival vagy spanyol churrosszal édesítheted meg a napot, ami mellé nyáron jeges kávé, télen fűszeres forró ital passzol.

Szúnyogszigeti halászcsárda (Pákozd)

Pákozdon, a félszigeten megbúvó, patinás parasztházban működő csárda helyszínén már több mint másfél évszázaddal ezelőtt is halászok gyülekeztek. A csodás panorámájú, kétszáz fős kerthelyiség tavasztól őszig nyújt tökéletes helyszínt a tóra néző ebédekhez. A látogatókat hagyományos halételekkel, szárnyas- és sertéshúsból készült magyaros fogásokkal, valamint hangulatos élő zenével kényeztetik.

Grøenk Deli (Velence)

A Tábor utcában található modern egység egyszerre működik skandináv stílusú bisztróként és különleges delikátesz üzletként. Konyhájuk a letisztult északi egyszerűséget párosítja a helyi alapanyagokkal, így hozva létre egyedi ízkombinációkat. A faszenes grillen sült húsok és kiváló hamburgerek mellé a környékbeli családi pincészetek borait, kézműves söröket és kulturális eseményeket kínálnak.

Nézd meg a csodás Velencei-tavat az alábbi videóban is:

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