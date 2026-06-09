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Budapesti strand palatinus

Íme a top 5 legjobb budapesti strand a nyári csobbanáshoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyári kánikula
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 11:45
Budapeststrandszezonstrand
A hőségriadók és a fülledt nyári hétköznapok elől a legjobb menedéket a főváros hűsítő medencéi jelentik, amelyek pillanatok alatt feledtetik a betonrengeteg forróságát. Csobbanj a legjobb helyeken, hiszen a budapesti strandok felfrissülést és felejthetetlen élményeket kínálnak a kánikulában!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A nyári szezon kezdetével szinte mágnesként vonzanak minket a hullámmedencék, a zöldellő pázsitok és a jéghideg hűsítők illata. Ilyenkor a legszívesebben minden szabad percünket a vízparton töltenénk, így a budapesti strandok izgalmas menedéket jelenthetnek, hogy a napon aszalódás helyett inkább a megváltást jelentő habok között hűtsük le magunkat.

A legjobb budapesti strandok egyike a Lupa Beach.
Ezek a legjobb budapesti strandok 2026 nyarára
Fotó: Adam Draskovics / shutterstock
  • Változatos kínálat: a margitszigeti retró hullámmedencétől a Lupa Beach fehér homokos, karibi hangulatú luxusáig minden stílus megtalálható.
  • Családi és sportos helyszínek: Zugló modern medencéi, Újbuda tiszta uszodája és Csepel zöld fái egyaránt tökéletesek a családi kikapcsolódáshoz.
  • Szezonalitás: a fővárosi strandok többsége május közepétől vagy június elejétől teljes kapacitással várja a hűsölni vágyókat.

Melyek a legnépszerűbb budapesti strandok a nyári kánikulában?

A lángos, a palacsinta és a naptej aromája hozzátartozik a hamisítatlan városi nyárhoz, amikor a barátokkal vagy a családdal közösen keressük a tökéletes vizes oázisokat. Íme, itt vannak Budapest legjobb strandjai.

Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő

A Margitsziget fái között elterülő komplexum, a Palatinus igazi legenda, amely a főváros szívében nyújt hatalmas zöldterületet a pihenni vágyóknak. A közkedvelt hullámmedence mellett modern csúszdapark, gyógyvizes wellness részleg és családi élménymedencék biztosítják, hogy minden korosztály megtalálja a számításait. A szabadtéri strandszezon május közepétől augusztus végéig tart, de a belső medencék egész évben látogathatók.

Paskál Gyógy- és Strandfürdő

Zugló közkedvelt fürdője, a Paskál az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az egyik legkorszerűbb bázissá nőtte ki magát, amely ráadásul ingyenes parkolással csábítja a vendégeket. A hatalmas parkosított udvaron elhelyezkedő tanmedence, a sodrófolyosós élményelemek és a relaxáló melegvizes medencék tökéletes hátteret adnak a hétvégi kikapcsolódáshoz. A kinti strandterület május végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, míg a fedett wellness részleg folyamatosan üzemel.

Nyéki Imre Uszoda és Strand

Újbuda közkedvelt Kondorosi úti létesítménye a kiemelkedő tisztaságáról ismert, és a nyári időszakban egy otthonos, családias kültéri strandrésszel egészül ki. A sportosabbak a 33 méteres úszómedencében róhatják a hosszokat, míg a lazításra vágyókat 25 méteres strandmedence, pezsgőfürdő és a legkisebbeknek szánt pancsoló várja. A belső uszodarész állandó nyitvatartása mellett a szabadtéri strandszakasz a nyári kánikulában üzemel.

Csepeli Strandfürdő

A Kis-Duna partján fekvő, hatalmas fákkal övezett fürdőhely igazi retro hangulatot áraszt modern köntösben, ahol értékes ásványvíz táplálja a medencéket. A feszített víztükrű úszómedence és a termálvíz mellett izgalmas csúszdák, futballpálya, valamint hamisítatlan strandbüfék gondoskodnak a teljes egész napos szórakozásról. A strandszezon június elsejével startol el, és a nyári időszakban minden nap reggel 9 órától este 19 óráig várja a fürdőzőket.

Lupa Beach

A Budakalásznál található fehér homokos tópart, a Lupa Beach igazi tengerparti életérzést varázsol a főváros mellé, pálmafákkal és türkizkék, kristálytiszta vízzel. Az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek igazi sportparadicsom ez a hely, ahol a prémium gasztronómiai kínálat mellett a wakeboard, a strandröplabda és a különféle vízi játékok dominálnak. A karibi hangulatú tóparti strand május közepétől a nyár végéig látogatható, naponta 9 és 19 óra között.

Nézd meg videón is a Palatinus lehetőségeit:

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