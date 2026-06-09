Íme a top 5 legjobb budapesti strand a nyári csobbanáshoz

A nyári szezon kezdetével szinte mágnesként vonzanak minket a hullámmedencék, a zöldellő pázsitok és a jéghideg hűsítők illata. Ilyenkor a legszívesebben minden szabad percünket a vízparton töltenénk, így a budapesti strandok izgalmas menedéket jelenthetnek, hogy a napon aszalódás helyett inkább a megváltást jelentő habok között hűtsük le magunkat.

Ezek a legjobb budapesti strandok 2026 nyarára

Fotó: Adam Draskovics / shutterstock

Változatos kínálat: a margitszigeti retró hullámmedencétől a Lupa Beach fehér homokos, karibi hangulatú luxusáig minden stílus megtalálható.

a margitszigeti retró hullámmedencétől a Lupa Beach fehér homokos, karibi hangulatú luxusáig minden stílus megtalálható. Családi és sportos helyszínek: Zugló modern medencéi, Újbuda tiszta uszodája és Csepel zöld fái egyaránt tökéletesek a családi kikapcsolódáshoz.

Zugló modern medencéi, Újbuda tiszta uszodája és Csepel zöld fái egyaránt tökéletesek a családi kikapcsolódáshoz. Szezonalitás: a fővárosi strandok többsége május közepétől vagy június elejétől teljes kapacitással várja a hűsölni vágyókat.

Melyek a legnépszerűbb budapesti strandok a nyári kánikulában?

A lángos, a palacsinta és a naptej aromája hozzátartozik a hamisítatlan városi nyárhoz, amikor a barátokkal vagy a családdal közösen keressük a tökéletes vizes oázisokat. Íme, itt vannak Budapest legjobb strandjai.

Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő

A Margitsziget fái között elterülő komplexum, a Palatinus igazi legenda, amely a főváros szívében nyújt hatalmas zöldterületet a pihenni vágyóknak. A közkedvelt hullámmedence mellett modern csúszdapark, gyógyvizes wellness részleg és családi élménymedencék biztosítják, hogy minden korosztály megtalálja a számításait. A szabadtéri strandszezon május közepétől augusztus végéig tart, de a belső medencék egész évben látogathatók.

Paskál Gyógy- és Strandfürdő

Zugló közkedvelt fürdője, a Paskál az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az egyik legkorszerűbb bázissá nőtte ki magát, amely ráadásul ingyenes parkolással csábítja a vendégeket. A hatalmas parkosított udvaron elhelyezkedő tanmedence, a sodrófolyosós élményelemek és a relaxáló melegvizes medencék tökéletes hátteret adnak a hétvégi kikapcsolódáshoz. A kinti strandterület május végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, míg a fedett wellness részleg folyamatosan üzemel.