Íme a top 5 legjobb budapesti strand a nyári csobbanáshoz

A nyári szezon kezdetével szinte mágnesként vonzanak minket a hullámmedencék, a zöldellő pázsitok és a jéghideg hűsítők illata. Ilyenkor a legszívesebben minden szabad percünket a vízparton töltenénk, így a budapesti strandok izgalmas menedéket jelenthetnek, hogy a napon aszalódás helyett inkább a megváltást jelentő habok között hűtsük le magunkat.
A lángos, a palacsinta és a naptej aromája hozzátartozik a hamisítatlan városi nyárhoz, amikor a barátokkal vagy a családdal közösen keressük a tökéletes vizes oázisokat. Íme, itt vannak Budapest legjobb strandjai.
A Margitsziget fái között elterülő komplexum, a Palatinus igazi legenda, amely a főváros szívében nyújt hatalmas zöldterületet a pihenni vágyóknak. A közkedvelt hullámmedence mellett modern csúszdapark, gyógyvizes wellness részleg és családi élménymedencék biztosítják, hogy minden korosztály megtalálja a számításait. A szabadtéri strandszezon május közepétől augusztus végéig tart, de a belső medencék egész évben látogathatók.
Zugló közkedvelt fürdője, a Paskál az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az egyik legkorszerűbb bázissá nőtte ki magát, amely ráadásul ingyenes parkolással csábítja a vendégeket. A hatalmas parkosított udvaron elhelyezkedő tanmedence, a sodrófolyosós élményelemek és a relaxáló melegvizes medencék tökéletes hátteret adnak a hétvégi kikapcsolódáshoz. A kinti strandterület május végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, míg a fedett wellness részleg folyamatosan üzemel.
Újbuda közkedvelt Kondorosi úti létesítménye a kiemelkedő tisztaságáról ismert, és a nyári időszakban egy otthonos, családias kültéri strandrésszel egészül ki. A sportosabbak a 33 méteres úszómedencében róhatják a hosszokat, míg a lazításra vágyókat 25 méteres strandmedence, pezsgőfürdő és a legkisebbeknek szánt pancsoló várja. A belső uszodarész állandó nyitvatartása mellett a szabadtéri strandszakasz a nyári kánikulában üzemel.
A Kis-Duna partján fekvő, hatalmas fákkal övezett fürdőhely igazi retro hangulatot áraszt modern köntösben, ahol értékes ásványvíz táplálja a medencéket. A feszített víztükrű úszómedence és a termálvíz mellett izgalmas csúszdák, futballpálya, valamint hamisítatlan strandbüfék gondoskodnak a teljes egész napos szórakozásról. A strandszezon június elsejével startol el, és a nyári időszakban minden nap reggel 9 órától este 19 óráig várja a fürdőzőket.
A Budakalásznál található fehér homokos tópart, a Lupa Beach igazi tengerparti életérzést varázsol a főváros mellé, pálmafákkal és türkizkék, kristálytiszta vízzel. Az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek igazi sportparadicsom ez a hely, ahol a prémium gasztronómiai kínálat mellett a wakeboard, a strandröplabda és a különféle vízi játékok dominálnak. A karibi hangulatú tóparti strand május közepétől a nyár végéig látogatható, naponta 9 és 19 óra között.
Nézd meg videón is a Palatinus lehetőségeit:
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