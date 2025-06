Nem kell idén vagyonokat fizetned: tematikus nyári táborok, amelyek leveszik a terhet a válladról

A héten, június 20-án, pénteken véget ér a 2024/2025-ös tanév, szülőként pedig szeretnénk megtalálni azt a nyári tábort, amely nem csupán egy szórakoztató kaland a gyerkőc számára, hanem egy olyan interaktív és örömteli élmény, amely gazdagítja őt tudással és értékekkel. Az idei évben jelentősen megemelkedtek a nyári táborok árai, azonban ha elég szemfülesek vagyunk, remek pénztárcabarát megoldáshoz juthatunk. Szerencsére ma már országszerte elérhetők olyan tematikus gyerek táborok, amelyek valódi segítséget nyújtanak a családoknak. Akár a lakóhelyünk közelében, akár a szomszédos vármegyében keresünk táborozási lehetőséget, jó eséllyel találunk olyan programot, amihez nem kell túl sokat utazni, mégis tartalmas élményt nyújt a gyereknek.

Nyári táborok jó áron: hogy az idei nyár mindenkinek élmény legyen

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Nyári táborok a legkisebbeknek: itt jelképes összegért pihenhet a gyerkőc

A napközis táborok idei átlagára 45–50 ezer forint körül mozog, míg az ottalvós táborok esetében ez az összeg akár 70-80 ezer forintra is rúghat. Jó hír viszont, hogy rengeteg önkormányzat kínál megfizethető, pénztárcabarát táborozási lehetőséget is, így a nyár legmelegebb heteiben is biztosított a gyerekfelügyelet. Amíg tehát te dolgozol, a gyerekre figyelnek, és közben jól érzi magát, feltöltődik, kikapcsolódik, játszik, sportol, egyszóval kreatívan tölti a szabadidejét. Az alábbi cikkünkben összegyűjtöttünk néhány kiváló lehetőséget, de mindemellett érdemes a helyi önkormányzatnál is érdeklődni, mert könnyen lehet, hogy a legjobb tábor épp a szomszédban van!

1. Dunaharaszti: Gubancoló kézműves nyári tábor

A Gubancoló kézműves táborban a gyerekek mindenféle technikával megismerkedhetnek. várják a legkisebb alkotni vágyókat egy vidám, inspiráló táborba, ahol a kézműveskedésé lesz a főszerep! Fonalak, gyöngyök, zsenília és még sok kreatív technika – itt mindenki megtalálja a kedvencét. Lesz napi 2 kézműves foglalkozás, rengeteg szabadtéri mozgás, társasjáték party, meseolvasás a legkisebbeknek, kreatívkodás, jókedv, móka és kacagás, reggeli, ebéd, uzsonna és mindez 45 ezer forintba kerül.

Tábor időpontja: 2025. június 30., hétfő – júlisu4-., péntek, 8:00-16:15 óra között