Top 5 budapesti rooftop bár, ahonnan páratlan kilátás nyílik a főváros szívére

Budapest egy gyönyörű világváros, ami kétségtelenül mindenhonnan gyönyörű, a magasból szemlélve azonban egészen más. Ezt a vendéglősök is jól tudják, melynek köszönhetően számos olyan budapesti rooftop bárra bukkanhatsz, melyek isteni italokkal és mesés panorámával vonzzák a vendégeket.

Top 5 budapesti rooftop bár, amit nem érdemes kihagyni

Az alábbiakban felsorolt 5 bár biztosan felcsigázza majd a kedélyeket, hiszen felejthetetlen élményt nyújtanak a gasztronómia és a főváros szerelmeseinek egyaránt.

Top 5 budapesti rooftop bár

White Raven Skybar & Lounge – Hilton Hotel

A White Raven Skybar & Lounge a Budai Várnegyedben, a Hilton Hotel tetején található, a főváros egyik legmagasabban fekvő rooftop bárja, ami utánozhatatlan panorámával várja vendégeit. Modern, eleganciát árasztó teraszáról ráláthatsz a Dunára és szinte egész Pestre, miközben ínycsiklandó italok társaságában élvezheted a pazar kilátást. Az ikonikus atmoszférával megáldott hely emellett lenyűgöző gasztronómiával kecsegtet az ide érkezők számára, az italok mellett ugyanis nem mindennapi specialitásokkal is készülnek.

High Note SkyBar – Aria Hotel

A High Note Skybart még évekkel ezelőtt a világ legjobb rooftopbárjának választották, ami az Aria Hotel tetején, a Szent István Bazilika mellett található. A hely 5 különböző részből áll, hogy melegebb és hidegebb időben is fogadni tudja a vendégeket. A bárból meseszép kilátás nyílik a bazilikára, ahonnan a Citadelláig is elláthatunk. Ide azonban nemcsak a panoráma miatt érdemes ellátogatni, hanem pazar koktélok miatt is, mindemellett pedig az étlapon helyet kapó specialitások sem elhanyagolhatóak.

Budapesti rooftop bár, a High Note SkyBar

360 Bar – Párizsi Nagyáruház

Az egyik legfelkapottabb rooftop bárt az Andrássy úton találod, az egykori Párizsi Nagyáruház tetején. A hely nevéhez híven 360 fokos panorámával rendelkezi, ahonnan az egész fővárost megcsodálhatod, köztük a Parlamentet, a Szent István Bazilikát és a Cidadellát. A 360 Bar házi készítésű koktélokkal, limonádékkal, valamint látványkonyhával várja vendégeit, akik különleges hangulatban élvezhetik az ízek kavalkádját.

The Duchess Rooftop Bar – Matild Palota

A The Duchess méltó módon kapott helyet a Matild Palota luxushotelének tetején, ahonnan az Erzsébet-híd fölött szárnyalva pásztázhatjuk végig a gyönyörű főváros budai oldalát. A különleges atmoszférával rendelkező hely a páratlan luxus érzetét kelti, miközben letisztult koktélokkal spékelheted meg a nem mindennapi életérzést. A szeszes italok mellé pedig könnyed ételek közül válogathatsz.

Leo Rooftop Bar – Hotel Clark

A budai oldalon fekvő Hotel Clark tetején kapott helyet a Leo Rooftop Bar. Sajnos sajnos teljesen fedett, amit azonban ellensúlyoz a Dunára, a Lánchídra és a Budai Várra nyíló kilátás. Az étlapon biztosan mindenki megtalálja az ínyére valót, ugyanis izgalmas koktélkreációk, pezsgők, valamint gazdag borkínálat közül választhatsz, melléjük pedig könnyedebb specialitásokat kérhetsz.

Az alábbi videó megtekintésével még több budapesti rooftop bárt ismerhetsz meg: