Királyi luxus a Dunakanyarban – Ezért válaszd Visegrádot a tavaszi szünetben

A tavaszi szünet napsütéses délutánjai tökéletes alkalmat teremtenek arra, hogy a család felkerekedjen, és visszarepüljön a történelemben néhány évszázadot. Ebben az időszakban az egyik leghangulatosabb belföldi úti cél a visegrádi Királyi Palota, ahol a Dunakanyar friss levegője és a reneszánsz falak ódon nyugalma tökéletes programot kínál.
Bár a köztudatban az épületegyüttest leginkább Hunyadi Mátyás nevével azonosítjuk, az alapköveket valójában az Anjou-házi Károly Róbert fektette le a XIV. század első felében. A palota kiépítése Zsigmond király uralkodása alatt teljesedett ki, aki a korabeli Közép-Európa egyik legpompásabb és legnagyobb uralkodói rezidenciáját hozta itt létre.
A későbbi évtizedek elhanyagoltságát Mátyás király szüntette meg: Aragóniai Beatrixszal kötött házassága után közel tíz évig tartó, nagyszabású rekonstrukcióba kezdett. Ekkor történt meg a stílusváltás is, hiszen a gótikus elemek megtartása mellett itt jelent meg Európában Itálián kívül elsőként a reneszánsz építészet.
A visegrádi Királyi Palota virágkorának az 1544-es török hódítás vetett véget, amely után a palota fokozatosan az enyészeté lett. A hegyoldalról lemosódó föld évszázadokra teljesen betemette az épületeket, így a romok felett később szőlőültetvények és lakóházak álltak. A tudatos régészeti feltárás csak 1934-ben indult meg, és a szakemberek a mai napig dolgoznak azon, hogy újabb részleteket tárjanak fel a múltból.
A palota belső terei hűen tükrözik a középkori udvari élet kettősségét: a reprezentatív pompát és a praktikus mindennapokat. Az állandó kiállítások során bejárhatjuk az uralkodó magánkonyháját, amely már Nagy Lajos király korában is üzemelt, valamint megtekinthetjük a hercegi lakosztály hálószobáját. A fegyvergyűjtemény és a „Visegrád harcosai” című tárlat a katonai múltat idézi meg fegyverrekonstrukciókkal és eredeti leletekkel.
Az épületegyüttes egyik leglátványosabb része az északkeleti palota díszudvara, ahol a rekonstruált reneszánsz loggia vonzza a tekintetet. Ez az emeleti folyosó egykor a királyi lakosztályok elegáns átjárójaként szolgált. A közeli Kőtárban pedig olyan építészeti töredékeket láthatunk, amelyek félkész állapotukban maradtak ránk, így közvetlen betekintést engednek a középkori kőfaragó mesterek munkamódszereibe.
A tavaszi természet ébredésekor a palota északi oldalához csatlakozó palotakert nyújtja a legteljesebb kikapcsolódást. A fallal övezett területen ma helyreállított fűszerkert és gyümölcsös várja a sétálókat. A levendulák és rózsalugasok között járva könnyű elképzelni, ahogy egykor Mátyás udvartartása pihent itt a diplomáciai tárgyalások szünetében. A kert ékköve az Oroszlános-kút, amelynek alsó részén vadászkutyák által lefogott oroszlánalakok tartják a márványmedencét, hátfalát pedig nemesi címerek díszítik.
A központi udvarban áll a palota legismertebb szimbóluma, a vörös márványból faragott Herkules-kút. A Giovanni Dalmata olasz mesternek tulajdonított alkotás központi alakja a hidrával küzdő gyermek Herkules, aki a szimbolika szerint Corvin Jánost, Mátyás fiát jelenítette meg. A kút népszerűségét fokozza egy apró érdekesség: pontosan ez a műalkotás díszíti a jelenleg is forgalomban lévő ezerforintos bankjegy hátoldalát.
A látogatást érdemes úgy időzíteni, hogy jusson idő a palota apróbb titkainak felfedezésére is. A gyerekek számára például külön élményt jelent annak a helyiségnek a felkutatása, ahová a mondás szerint még a király is gyalog járt. Aki pedig a nyüzsgőbb hangulatot kedveli, annak érdemes fejben tartania a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok időpontját, amely az 1335-ös királytalálkozó emlékére minden évben lovagi tornákkal és középkori forgataggal tölti meg a vár környékét. Visegrádot valóban érdemes felírni a tavaszi bakancslistára!
Ismerd meg a visegrádi Királyi Palota történetét:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.