Téli programok Visegrádon – Ezeket a kalandokat idén télen mindenképpen ki kell próbálnod

Visegrád alig egy órás autóútra fekszik Budapesttől, így ideális választás lehet az ünnepi időszakban egy rövid, de tartalmas kirándulás úti céljául. A lenyűgöző panorámával, számos kulturális és természeti látnivalóval, valamint izgalmas kaland-programokkal büszkélkedő településen biztosan nem fogsz unatkozni, ha felkeresed. Cikkünkben azok a téli programok szerepelnek, amelyeket fel kell írnod a bakancslistádra!
Visegrádban az a jó, hogy közel is van, és az év bármely időszakában élvezhető. A Duna kanyarulatára nyíló, dér csípte növényzettel keretezett kilátás a panoráma kilátóból, a zúzmarás falevelekkel körülölelt pisztrángos tó hangulata (ami azonban a fagyok miatt december 23-tól február 28-ig zárva tart), a lenyűgöző reneszánsz Királyi Palota, vagy az adrenalin lökettel felérő téli bobozás mind olyan programok, amelyek megérnek egy rövid kiruccanást.
Az egész évben nyitva tartó nevezetességek között elsősorban a visegrádi várat érdemes megemlíteni, amely a Királyi Palotával, a Fellegvárral, a Salamon-toronnyal (ez utóbbi télen zárva van), és a Vízi-bástyával izgalmas komplexumot alkot. A palota Magyarországon, sőt, Itálián kívül egész Európában a legelső reneszánsz stílusú uralkodói rezidencia volt, amelynek loggiáját, palotakertjét és Herkules-kútját ma is megcsodálhatjuk.
A 333 méter magas Fellegvárban – amely szintén nyitva tart télen is – ma fegyvertörténeti, illetve vártörténeti gyűjtemény, illetve egy, az 1335-ös visegrádi királytalálkozó emlékét felidéző panoptikum látható. A Fellegvárból szintén lélegzetelállító panoráma tárul az ember szeme elé, alant a Dunakanyarral és a Salamon-toronnyal.
Októbertől márciusig, minden szombaton a Palotaház ad otthont a látványos lovagi tornáknak, amely a XIV. századi Visegrádon még szinte mindennapos látvány volt. A lovagi tornákat a Szent György lovagrend tagjai mutatják be a nagyérdeműnek.
A visegrádi Rév utcában találjuk a híres magyar ital történetét bemutató Zugfőzde Pálinkamúzeumot, ahol a tiltott pálinkafőzés trükkjeit, és a városnak a pálinkához fűződő kapcsolatát is megismerhetjük. Persze nincsen pálinkamúzeum látogatás kóstolás nélkül, így aki szereti ezt a különleges hungarikumot, annak mindenképpen ott a helye – különösen egy hideg napon, amikor az ember az átfagyott tagjait egy jó pálinkával melegítheti fel.
Visegrád környéke számos elbűvölő kiránduló útvonalat rejt, ahol olyan különleges helyszíneket barangolhatunk be, mint az Apátkúti-patak völgye, ahol a Telgárthy-rét, a Kaán-forrás, a halastó, az Ördögmalom-vízesés mind-mind elbűvölő környezetet biztosítanak még a leghidegebb téli napokon is.
További túra opció lehet a Sibrik-domb, a Szent Mihály erdei kápolna, a Mogyoró-hegy, a Viktorin-sétány, és a Fekete-hegy körsétaút, amelyek akár kisebb gyerekekkel is könnyen teljesíthetőek, vagy éppen kutyasétáltatáshoz is ideálisak.
A szintén egész évben nyitva tartó Bertényi Miklós Füvészkertben madártani tanösvény, és a gyerekeknek izgalmas játék is elérhető, aki viszont kutyussal érkezne, a felelős kutyatartás erdei szabályainak és normáinak betartása mellett kedvencével is érkezhet. Az arborétumban előzetes egyeztetéssel lovaskocsizás is kérhető. A belépőjegy az Ördögmalom étteremben váltható meg.
December 23-ig a Visegrádi Pisztrángos Tavak is nyitva tart, ahol az apró tavakban annyi a hal, hogy még a legkezdőbb pecások botjára is rendre akad pisztráng. Ez a türelmükről nem igazán híres kicsiknek is hatalmas élményt és önbizalmat adhat. A halat pedig az Ördögmalom étteremben elkészítik, ahogy ti szeretnétek.
Visegrád híres bobpályája a Nagyvillám Kilátó mellett található, ahol 2002 óta nyaranta kétféle (medres nyári bob, illetve alpesi bob), míg télen csak az utóbbi működik, azonban ez is akkora élmény, amelyet nem szabad kihagyni. A pálya középső részéről gyönyörű kilátás nyílik a közeli Fellegvárra, így a kulturális látogatást egy bobozással is össze lehet kötni. A pálya mellett játszótér és büfé is található.
Akik inkább a síelést választanák, azok Magyarország egyik legkedveltebb és legszebb panorámájával büszkélkedő sípályáján, a Nagyvillám sípályán csúszhatnak. A pálya kezdőknek és gyakorlott sízőknek egyaránt ideális, mert bár nem meredek, viszont annál szélesebb a lejtője.
Lepencevölgyben a korisokat várják, ahol a 450 négyzetméteres korcsolyapályán még jéghokizni is van lehetőség. A pálya melletti sátorban büfét is kialakítanak, ahol forralt bor, tea és pogácsa várja a megéhezőket.
Nézd meg a téli Visegrádot az alábbi videóban is:
