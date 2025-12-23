Téli programok Visegrádon – Ezeket a kalandokat idén télen mindenképpen ki kell próbálnod

Visegrád alig egy órás autóútra fekszik Budapesttől, így ideális választás lehet az ünnepi időszakban egy rövid, de tartalmas kirándulás úti céljául. A lenyűgöző panorámával, számos kulturális és természeti látnivalóval, valamint izgalmas kaland-programokkal büszkélkedő településen biztosan nem fogsz unatkozni, ha felkeresed. Cikkünkben azok a téli programok szerepelnek, amelyeket fel kell írnod a bakancslistádra!

A téli Visegrád igazán különleges hangulattal bír. Ezek a téli programok várnak rád a Dunakanyarban.

Fotó: AuroraMinna / Shutterstock

A Királyi Palota, a Fellegvár és a lovagi tornák télen is látogatható, látványos történelmi programokkal.

A környék változatos túraútvonalai és a Bertényi Miklós Füvészkert egész évben élményt adnak, akár családdal, akár kutyával érkezel.

A téli bob, a sípálya és a lepencei korcsolyapálya garantálják az aktív, lendületes szabadidőt Visegrádon.

Felejthetetlen téli programok a Dunakanyar szívében, Visegrádon

Visegrádban az a jó, hogy közel is van, és az év bármely időszakában élvezhető. A Duna kanyarulatára nyíló, dér csípte növényzettel keretezett kilátás a panoráma kilátóból, a zúzmarás falevelekkel körülölelt pisztrángos tó hangulata (ami azonban a fagyok miatt december 23-tól február 28-ig zárva tart), a lenyűgöző reneszánsz Királyi Palota, vagy az adrenalin lökettel felérő téli bobozás mind olyan programok, amelyek megérnek egy rövid kiruccanást.

A visegrádi Fellegvár és a Dunakanyar behavazva is lenyűgöző látványt nyújt.

Fotó: Attila Laszlo Photography / Shutterstock

A Királyi Palota és részei

Az egész évben nyitva tartó nevezetességek között elsősorban a visegrádi várat érdemes megemlíteni, amely a Királyi Palotával, a Fellegvárral, a Salamon-toronnyal (ez utóbbi télen zárva van), és a Vízi-bástyával izgalmas komplexumot alkot. A palota Magyarországon, sőt, Itálián kívül egész Európában a legelső reneszánsz stílusú uralkodói rezidencia volt, amelynek loggiáját, palotakertjét és Herkules-kútját ma is megcsodálhatjuk.

A 333 méter magas Fellegvárban – amely szintén nyitva tart télen is – ma fegyvertörténeti, illetve vártörténeti gyűjtemény, illetve egy, az 1335-ös visegrádi királytalálkozó emlékét felidéző panoptikum látható. A Fellegvárból szintén lélegzetelállító panoráma tárul az ember szeme elé, alant a Dunakanyarral és a Salamon-toronnyal.