Ingyenes toplistás hely a tavaszi szünetre: a kilátó, ahonnan egész Budapestet belátod

A Naplás-tó, hivatalos nevén a Szilas-pataki árvízvédelmi tározó, Budapest XVI. kerületében, Cinkota mellett terül el. Noha mesterséges eredetű – 1978-ban hozták létre a Szilas-patak felduzzasztásával –, mára olyan gazdag ökoszisztéma alakult itt ki, amely 1997 óta tájvédelmi körzetként élvez oltalmat.
A 16 hektáros vízfelület nem egy magában álló természeti képződmény, hanem egy komplex természetvédelmi terület központja, amelyhez a környező láprét és a Cinkotai-kiserdő is hozzátartozik. Tavasszal a terület újjáéled: a nádasokból madárfütty hallatszik, a parton pedig napozó mocsári teknősöket figyelhetnek meg a látogatók, ami a gyerekek számára is felejthetetlen élményt kínál.
A környék egyik legmodernebb látványossága a 2021-ben átadott, fából készült kilátó, amely a Cinkotai-kiserdő szélén magasodik. A 22 méter magas építmény különleges, hajlított geometriája már önmagában is építészeti érdekesség, a tetejéről pedig teljes egészében belátható a tó tükre, a Gödöllői-dombság vonulatai, tiszta időben pedig még a budai hegyek is felsejlenek.
A kilátóhoz vezető úton érdemes végighaladni a tanösvényen, amely táblák segítségével mutatja be a környék flóráját és faunáját. Ez a séta kiváló alkalom arra, hogy a tavaszi szünetben a család elszakadjon a képernyőktől, és valódi élményként élje meg a téli álomból ébredő környezetet, miközben a mozgás öröme is megmarad.
A Naplás-tó infrastruktúrája az elmúlt években jelentősen fejlődött, így a látogatókat rendezett környezet várja. A gát aszfaltozott teteje tökéletes terep görkorcsolyázáshoz vagy kerékpározáshoz, a tó körüli sétány pedig kényelmesen bejárható babakocsival is. Az erdőben kialakított tűzrakó helyek és padok lehetőséget adnak egy közös szabadtéri sütögetésre vagy piknikre, ami a legköltséghatékonyabb módja a közös étkezésnek.
Aki a horgászat megszállottja, az is megtalálja itt a számításait, hiszen a víz halállománya gazdag, bár a pecázáshoz érvényes engedély szükséges. A Naplás-tó környéke tehát egy olyan multifunkcionális tér, ahol a csendes szemlélődés és az aktív sportolás jól megfér egymás mellett.
A helyszín elérhetősége kiváló, akár tömegközlekedéssel, akár autóval érkezünk. Az Örs vezér térről induló 276E buszmegállója sétatávolságra található a tóparttól, így a város belső kerületeiből is könnyen megközelíthető. Az autóval érkezők számára ingyenes parkolási lehetőség áll rendelkezésre, bár a népszerű tavaszi hétvégéken érdemes korán érkezni a szabad helyekért.
A belépés a teljes területre, beleértve a Naplás-tavi kilátót is, díjtalan, így tényleg csak az útiköltséggel és a hátizsákba csomagolt szendvicsek árával kell számolnunk. Cinkota – amely fél évszázada még egészen más, hátborzongató esetekről volt nevezetes – és a Naplás-tó bizonyítja, hogy manapság már Budapest határain belül is léteznek olyan „csodahelyek”, amelyek anélkül is elfeledtetik velünk a nagyvárosi nyüzsgést, hogy hosszú órákat kellene utaznunk értük.
Nézd meg a alábbi videót is a Naplás-tóról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.