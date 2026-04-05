Ingyenes toplistás hely a tavaszi szünetre: a kilátó, ahonnan egész Budapestet belátod

A Naplás-tó, hivatalos nevén a Szilas-pataki árvízvédelmi tározó, Budapest XVI. kerületében, Cinkota mellett terül el. Noha mesterséges eredetű – 1978-ban hozták létre a Szilas-patak felduzzasztásával –, mára olyan gazdag ökoszisztéma alakult itt ki, amely 1997 óta tájvédelmi körzetként élvez oltalmat.

A Naplás-tó az elmúlt évek egyik legizgalmasabb fővárosi úti célja lett a terület infrastrukturális fejlesztéseinek köszönhetően

Ingyenes panoráma: a 22 méter magas kilátóból a Gödöllői-dombságig is ellátni.

Vadvilág a városban: mocsári teknősök és ritka madárfajok várják a családokat.

Aktív kikapcsolódás: piknikezőhelyek, kerékpárút és tanösvény egy helyen.

Miért a Naplás-tó a legjobb ingyenes kirándulóhely Budapesten?

A 16 hektáros vízfelület nem egy magában álló természeti képződmény, hanem egy komplex természetvédelmi terület központja, amelyhez a környező láprét és a Cinkotai-kiserdő is hozzátartozik. Tavasszal a terület újjáéled: a nádasokból madárfütty hallatszik, a parton pedig napozó mocsári teknősöket figyelhetnek meg a látogatók, ami a gyerekek számára is felejthetetlen élményt kínál.

A mocsári teknős a Naplás-tó egyik állandó lakója

Tanösvény és kilátó: panoráma a fák koronája felett a tavaszi szünetben

A környék egyik legmodernebb látványossága a 2021-ben átadott, fából készült kilátó, amely a Cinkotai-kiserdő szélén magasodik. A 22 méter magas építmény különleges, hajlított geometriája már önmagában is építészeti érdekesség, a tetejéről pedig teljes egészében belátható a tó tükre, a Gödöllői-dombság vonulatai, tiszta időben pedig még a budai hegyek is felsejlenek.

A kilátóhoz vezető úton érdemes végighaladni a tanösvényen, amely táblák segítségével mutatja be a környék flóráját és faunáját. Ez a séta kiváló alkalom arra, hogy a tavaszi szünetben a család elszakadjon a képernyőktől, és valódi élményként élje meg a téli álomból ébredő környezetet, miközben a mozgás öröme is megmarad.

A 2021-ben átadott kilátó tetejéről páratlan panoráma tárul az ember szeme elé

Aktív kikapcsolódás és családi piknik

A Naplás-tó infrastruktúrája az elmúlt években jelentősen fejlődött, így a látogatókat rendezett környezet várja. A gát aszfaltozott teteje tökéletes terep görkorcsolyázáshoz vagy kerékpározáshoz, a tó körüli sétány pedig kényelmesen bejárható babakocsival is. Az erdőben kialakított tűzrakó helyek és padok lehetőséget adnak egy közös szabadtéri sütögetésre vagy piknikre, ami a legköltséghatékonyabb módja a közös étkezésnek.