Íme Budapest óriástava télen – Igazi csoda a város szélén egy könnyű kiránduláshoz

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 12:45
Naplás-tótéli kirándulás
Január végén te is úgy érzed, hogy a szürkeség és a hideg teljesen lemerít? Ilyenkor különösen vágyunk egy olyan helyre, ahol kikapcsolódhatunk, feltöltődhetünk a természet energiáival, de nem kell érte órákat utazni. A Naplás-tó éppen ilyen.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Budapest egyik legnagyobb vízfelülete télen mutatja a legszebb arcát.
  • Fél óra a belvárostól, mégis olyan, mintha vidéken járnál.
  • Ingyenes, természetközeli program.

A tó a főváros északi peremén, Cinkota közelében terül el, és meglepő módon még sok budapesti számára is ismeretlen. Pedig nem kis vízfelületről van szó. A Naplás-tó Budapest legnagyobb állóvize, nagyjából 16 hektáros, környezetével együtt pedig egy közel 150 hektáros, védett természeti terület része. Télen havas partok, jégszegélyes víztükör fogadja az érkezőt. Csupán fél óra utazás a belvárosból, és egy egészen más világban találod magad.

Naplás-tó télen
A Naplás-tó havas partja télen egészen különleges látvány.
Fotó: Vympush / Shutterstock 

Árvízvédelemből lett természetes menedék a Naplás-tó

A Naplás-tó létrejötte nem kirándulóhelyi céllal indult. Az 1970-es években alakították ki árvízvédelmi okokból, a Szilas-patak szabályozásához kapcsolódva. A tó feladata az volt, hogy nagyobb esőzések idején felfogja a vizet és védje a környéket az elöntéstől. Az évtizedek alatt azonban a terület önálló életre kelt. Nádasok, mocsaras részek, bokros foltok és nyílt víz váltják egymást, ami rendkívül gazdag élővilágot hozott létre. A tó és környezete ma természetvédelmi oltalom alatt áll, és a madarak fontos pihenő- valamint telelőhelye.

Madarak, víz, csend 

A Naplás-tónál évente több mint kétszáz madárfaj fordul meg. Télen gyakran látni nagyobb testű vízimadarakat, kócsagokat, vadkacsákat vagy hattyúkat, ahogy a jég szélén pihennek vagy lassan mozognak a nyílt vízfoltok között. A tó télen igazán békés, nincs városi háttérzaj, csak a szél, a madarak hangja és a lépések roppanása a fagyott talajon. Ezt a fajta nyugalmat ritkán lehet Budapest határain belül megtalálni.

Séta, kilátó, tanösvény

A tó körül nagyjából 3 kilométer hosszú tanösvény vezet végig, amely kényelmes tempóban bejárható. Útközben információs táblák mesélnek a környék élővilágáról, padok kínálnak megállót, és több ponton szépen rálátni a vízfelületre. A ferde kilátó az egyik legizgalmasabb megálló, ahonnan felülről lehet gyönyörködni a tóban és a környező nádasokban. Télen, havas időben különösen látványos a panoráma. A tó környékén nincs belépődíj, jól bejárható kutyával is, de ne felejts pórázt adni rá.

Amit érdemes tudni kirándulás előtt

Télen a gát mentén erősebb lehet a szél, ezért réteges öltözet és stabil cipő ajánlott. A talaj fagyos időben csúszóssá válhat. Hétköznap általában nyugodtabb a környék, hétvégén nagyobb a nyüzsgés, többen jönnek sétálni. A tavon nem szabad korcsolyázni még akkor sem, ha teljesen befagyott. A part menti séták azonban különösen télen izgalmasak, amikor a vízimadarak nyomait megfigyelhetjük a hóban. A madarak etetése tilos, megfigyelni viszont annál élvezetesebb. 

Autóval az M0-s felől könnyen megközelíthető, tömegközlekedéssel is elérhető, egy rövid sétával kiegészítve. Ha szeretsz fotózni, a legszebb fényeket reggel és késő délután kaphatod lencsevégre. A Naplás-tó körül nincsenek nagy éttermek – leszámítva egy hangulatos büfét – vagy hatalmas látványosságok, mert itt a természeté a főszerep.  

Az alábbi videó bemutatja, hogy milyen a kilátó, ahonnan megcsodálhatod a Naplás-tónál elterülő tájat:

