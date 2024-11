Óriásharcsákat rejt a fővárosi Naplás-tó

Védik a természetet a harcsák

Petróczi István azt is elárulta, a Naplás-tavi harcsáknak jelentős környezetvédelmi szerepük is van, hiszen itt a fő táplálékuk az invazív cifrarák. – A cifrarákkal több probléma is van. Egyrészt egy adott élőhelyről kiszorítja az őshonos rákfajokat, elfogyasztja más őshonos fajok: rákok, halak ikráit, ráadásul tünetmentes hordozója a rákpestis nevű betegségnek, ami halálos az őshonos rákfajokra nézve. A szakértők már egy ideje feltételezték, a hidrobiológiai vizsgálatok viszont igazolták, hogy a cifrarák télen sem pihen, így a harcsáknak télen is táplálék lehet. A cifraráknak szinte nincs természetes ellensége, így a szürke harcsák nagy szerepet játszanak az invazív faj állományának drasztikus csökkentésében, ezért a harcsáknak igenis helyük van a tóban, hiszen jelentős a természetvédelmi szerepük – zárta a harcsahorgász.