Kiváló program a tavaszi szünetre Mórahalmon: bivalyok, wellness, kerékpárutak, tanösvények

Ha egy kis kikapcsolódásra vágysz az Alföld déli részén, e barátságos kisváros az egyik legjobb választás lehet. Mórahalom látnivalói és híres vendégszeretete miatt ma már messze földről érkeznek ide a látogatók, pedig a település eredetileg a környékbeli tanyavilág központjaként jött létre.

Sokszínű rekreáció: minősített gyógyvíz és modern wellness-szolgáltatások minden generációnak.

Egyedülálló élővilág: testközeli élmények a bivalyrezervátumban és a védett Csodaréten.

Kulturális örökség: interaktív időutazás az Ezer Év Parkja történelmi makettjei között.

Mórahalom látnivalói várnak a tavaszi szünetben is

Mórahalom észak felől nézve egy modern, fejlődő arcát mutatja, de a szobrokkal díszített parkok között sétálva még mindig érezni a történelmi múlt hangulatát. Legyen szó a gyógyvíz pihentető erejéről vagy a határ menti táj nyugalmáról, itt mindenki megtalálja a neki való programot. A környéket ráadásul szuper kerékpárutak hálózzák be, így akár két keréken is felfedezheted a vidéket. A hely igazi karakterét a modern fürdőkomplexum és a hagyományos tanyasi életforma találkozása adja meg. Ez a kettősség teszi igazán különlegessé és emlékezetessé az itt töltött időt.

A Szegedtől nem messze található település alig 100 esztendő alatt változott alföldi tanából virágzó kisvárossá, ahol minden sarkon találsz az egész család számára izgalmas nevezetességeket vagy programokat. Lássuk, hogy hová érdemes ellátogatni, ha néhány napot a környéken töltesz.

Bivalyles a Nagyszéksósi Bivalyrezervátumban

A Nagyszéksós-tó idilli környezetében alakították ki a dél-alföldi régió első bivalyrezervátumát, ahol ezek a fenséges állatok segítenek egyensúlyban tartani a nádas élővilágát. A látogatók testközelből figyelhetik meg a legelésző vagy dagonyázó bivalyokat, a szerencsésebbek pedig akár meg is simogathatják a békés óriásokat. A területre kiépített kerékpárút vezet, így a nyugalom szigeteként emlegetett tó és a különleges madárvilág könnyen elérhető a kirándulók számára. Ha itt jársz, mindenképpen ejtsd útba a 3 kilométer hosszú Bölömbika-tanösvényt is, ami a környék jellegzetességeivel ismertet meg.