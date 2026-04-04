Kiváló program a tavaszi szünetre Mórahalmon: bivalyok, wellness, kerékpárutak, tanösvények

Ha egy kis kikapcsolódásra vágysz az Alföld déli részén, e barátságos kisváros az egyik legjobb választás lehet. Mórahalom látnivalói és híres vendégszeretete miatt ma már messze földről érkeznek ide a látogatók, pedig a település eredetileg a környékbeli tanyavilág központjaként jött létre.
Mórahalom észak felől nézve egy modern, fejlődő arcát mutatja, de a szobrokkal díszített parkok között sétálva még mindig érezni a történelmi múlt hangulatát. Legyen szó a gyógyvíz pihentető erejéről vagy a határ menti táj nyugalmáról, itt mindenki megtalálja a neki való programot. A környéket ráadásul szuper kerékpárutak hálózzák be, így akár két keréken is felfedezheted a vidéket. A hely igazi karakterét a modern fürdőkomplexum és a hagyományos tanyasi életforma találkozása adja meg. Ez a kettősség teszi igazán különlegessé és emlékezetessé az itt töltött időt.
A Szegedtől nem messze található település alig 100 esztendő alatt változott alföldi tanából virágzó kisvárossá, ahol minden sarkon találsz az egész család számára izgalmas nevezetességeket vagy programokat. Lássuk, hogy hová érdemes ellátogatni, ha néhány napot a környéken töltesz.
A Nagyszéksós-tó idilli környezetében alakították ki a dél-alföldi régió első bivalyrezervátumát, ahol ezek a fenséges állatok segítenek egyensúlyban tartani a nádas élővilágát. A látogatók testközelből figyelhetik meg a legelésző vagy dagonyázó bivalyokat, a szerencsésebbek pedig akár meg is simogathatják a békés óriásokat. A területre kiépített kerékpárút vezet, így a nyugalom szigeteként emlegetett tó és a különleges madárvilág könnyen elérhető a kirándulók számára. Ha itt jársz, mindenképpen ejtsd útba a 3 kilométer hosszú Bölömbika-tanösvényt is, ami a környék jellegzetességeivel ismertet meg.
A várostól mindössze 4 kilométerre fekvő, 75 hektáros természetvédelmi terület igazi paradicsom a horgászok és a természetjárók számára. A halastóként működő vízfelületen nyáron bámulatos tündérrózsák alkotnak fehér virágszőnyeget, miközben a nádasban olyan ritka madarak fészkelnek, mint a bölömbika vagy a gémfélék. A gazdag halállomány és a látványos madárvilág miatt ez a hely tökéletes választás, ha valaki csendre és különleges természeti élményekre vágyik.
Ebben a különleges szabadtéri makettparkban a történelmi Magyarország építészeti remekeit és várait fedezhetjük fel 1:25-ös méretarányú, látványos másolatok formájában. A látogatók tablet és játékos feladatlapok segítségével ismerhetik meg a múltat, sőt, korhű ruhákba bújva akár lovagként vagy hercegnőként is sétálhatnak a műemlékek között. A fogadóépületben olyan ritka kincsek várják az érdeklődőket, mint II. Rákóczi Ferenc szablyája vagy a gyulai vár egy eredeti középkori téglája.
Ez a sokszínű komplexum, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő minden korosztálynak tartogat valami izgalmasat a hatalmas csúszdaparktól kezdve a szaunavilágon át egészen a hangulatos koktélbárral felszerelt medencéig. Amíg a gyerekek a kalandmedencékben és a játszóházban vezetik le az energiáikat, a szülők a gyógyvízben vagy a wellness részlegen töltődhetnek fel. A családbarát szolgáltatások, mint a teakonyha és a pelenkázó, gondoskodnak arról, hogy a legkisebbekkel is teljesen zökkenőmentes és pihentető legyen az itt töltött idő.
A Mórahalom és Ásotthalom között fekvő terület egy igazi élő ékszerdoboz, ahol február végétől egészen augusztusig folyamatosan váltják egymást a nyíló vadvirágok. A tanösvényen sétálva olyan ritkaságokat láthatunk, mint a kosborfélék, a pókbangók vagy a szélben lengedező árvalányhaj, miközben a kihelyezett táblák segítenek megismerni ezt a különleges ökoszisztémát. A rét varázsát a több száz kabóca- és bogárfaj zsongása teszi teljessé, így a természetjárók számára kihagyhatatlan állomás ez a virágos sziget.
