Sokk a kertekben: óriási, ugró pókok lepték el Magyarországot

A hazai kertekben előforduló különös jövevények láttán sokakban megáll az ütő, főleg, ha egy ugrásra is képes, robusztus példány kerül az útjukba. Bár a szakértők szerint a legtöbb itthoni faj békés, a mérges pók néven is emlegetett sárga dajkapók vagy a méretes cselőpókok jelenléte óvatosságra inthet, különösen, ha kisgyermek vagy érzékenyebb egészségügyi állapotú ember van a családban. Az éghajlatváltozás hatására egyre több olyan ízeltlábú választja lakhelyéül hazánkat, amelyek korábban csak tőlünk délebbre voltak honosak.
A legutóbbi híradások egy Pest vármegyei kertben felbukkant pokoli cselőpókról szóltak. Ez a faj a farkaspókfélék családját erősíti, és bár neve félelmetesen hangzik, valójában védett és kerüli az ember társaságát. A pokoli cselőpók földbe fúrt üregekben él, ugrásra is képes, és bár 2-3 centiméteres teste ijesztő lehet, csak akkor támad, ha sarokba szorítva érzi magát. Marása egy méhcsípés erejével ér fel, ami egy egészséges felnőtt számára nem okoz tartós gondot.
Ennél valamivel harciasabb a sárga dajkapók, amely a melegebb éghajlatot kedveli, és mára az ország szinte minden pontján megtelepedett. Ez a típus nem fél megvédeni a fészkét, amelyet gyakran összeszőtt levelek közé rejt. Ha véletlenül a lakásba is betéved – például egy kosár kerti zöldséggel vagy a nyitott ablakon át az őszi lehűlés elől menekülve –, érdemes kesztyűvel vagy egy pohár segítségével kitessékelni a szabadba.
Magyarország abszolút rekordere a szongáriai cselőpók, amelynek mérete a lábaival együtt akár a tíz centimétert is elérheti. A hazánkan elsőként védelem alá helyezett pók félelmetes külseje ellenére nem jelent valódi veszélyt, marása csupán enyhe, múló kellemetlenséggel jár. A szakemberek hangsúlyozzák: a hazánkban élő több mint 800 pókfaj túlnyomó többsége kifejezetten hasznos szövetséges, hiszen rengeteg kártevőt, legyet és szúnyogot elpusztítanak helyettünk.
A sárga dajkapók marása okozhat kellemetlen perceket: a duzzanat mellett jelentkezhet zsibbadás, enyhe láz vagy émelygés, ritka esetben pedig átmeneti bénulásérzet a csípés helyén. Ezek a tünetek általában néhány óra vagy nap alatt maguktól elmúlnak, de ha valaki allergiás vagy súlyos szívbetegséggel küzd, érdemes figyelnie a reakciókat.
A legfontosabb a higgadtság: ha nem zargatjuk őket, eszük ágában sincs emberre vadászni, inkább ők is a csendes búvóhelyeket keresik. Ha ritka példányt látsz, inkább örülj a kerted biodiverzitásának, és hagyd őt békében vadászni.
Nézd meg a videóban, hol él a pokoli cselőpók:
