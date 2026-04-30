Sokk a kertekben: óriási, ugró pókok lepték el Magyarországot

A hazai kertekben előforduló különös jövevények láttán sokakban megáll az ütő, főleg, ha egy ugrásra is képes, robusztus példány kerül az útjukba. Bár a szakértők szerint a legtöbb itthoni faj békés, a mérges pók néven is emlegetett sárga dajkapók vagy a méretes cselőpókok jelenléte óvatosságra inthet, különösen, ha kisgyermek vagy érzékenyebb egészségügyi állapotú ember van a családban. Az éghajlatváltozás hatására egyre több olyan ízeltlábú választja lakhelyéül hazánkat, amelyek korábban csak tőlünk délebbre voltak honosak.

A mérges pók hírében álló pokoli cselőpók valójában nem támad, ha nem szorítod sarokba

Magyarországon több mint 800 pókfaj él, de ezek döntő többsége teljesen ártalmatlan a környezetünkre.

A sárga dajkapók az egyik legaktívabb hazai faj, amelynek marása enyhe lázat vagy zsibbadást is kiválthat.

A védett pokoli cselőpók csak végszükség esetén támad, ekkor is legfeljebb egy méhcsípésnyi fájdalmat okoz.

Mérges pók a veteményesben: a dajkapók és a cselőpókok titkai

A legutóbbi híradások egy Pest vármegyei kertben felbukkant pokoli cselőpókról szóltak. Ez a faj a farkaspókfélék családját erősíti, és bár neve félelmetesen hangzik, valójában védett és kerüli az ember társaságát. A pokoli cselőpók földbe fúrt üregekben él, ugrásra is képes, és bár 2-3 centiméteres teste ijesztő lehet, csak akkor támad, ha sarokba szorítva érzi magát. Marása egy méhcsípés erejével ér fel, ami egy egészséges felnőtt számára nem okoz tartós gondot.

Ennél valamivel harciasabb a sárga dajkapók, amely a melegebb éghajlatot kedveli, és mára az ország szinte minden pontján megtelepedett. Ez a típus nem fél megvédeni a fészkét, amelyet gyakran összeszőtt levelek közé rejt. Ha véletlenül a lakásba is betéved – például egy kosár kerti zöldséggel vagy a nyitott ablakon át az őszi lehűlés elől menekülve –, érdemes kesztyűvel vagy egy pohár segítségével kitessékelni a szabadba.

Óriások a fű között: a szongáriai cselőpók

Magyarország abszolút rekordere a szongáriai cselőpók, amelynek mérete a lábaival együtt akár a tíz centimétert is elérheti. A hazánkan elsőként védelem alá helyezett pók félelmetes külseje ellenére nem jelent valódi veszélyt, marása csupán enyhe, múló kellemetlenséggel jár. A szakemberek hangsúlyozzák: a hazánkban élő több mint 800 pókfaj túlnyomó többsége kifejezetten hasznos szövetséges, hiszen rengeteg kártevőt, legyet és szúnyogot elpusztítanak helyettünk.

Mi történik, ha mégis megcsíp? A sárga dajkapók marása okozhat kellemetlen perceket: a duzzanat mellett jelentkezhet zsibbadás, enyhe láz vagy émelygés, ritka esetben pedig átmeneti bénulásérzet a csípés helyén. Ezek a tünetek általában néhány óra vagy nap alatt maguktól elmúlnak, de ha valaki allergiás vagy súlyos szívbetegséggel küzd, érdemes figyelnie a reakciókat.

A legfontosabb a higgadtság: ha nem zargatjuk őket, eszük ágában sincs emberre vadászni, inkább ők is a csendes búvóhelyeket keresik. Ha ritka példányt látsz, inkább örülj a kerted biodiverzitásának, és hagyd őt békében vadászni.