KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek a hazai kertek mérges pókjai

Sokk a kertekben: óriási, ugró pókok lepték el Magyarországot

csípés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 09:45
allergiamérges pók
Ha a kertedben, vagy akár a lakásban egy termetes, szőrös nyolclábúval találkozol, ne ess rögtön pánikba, de nem árt tudni, kivel van dolgod. Eláruljuk, melyik az a hazánkban is felbukkanó mérges pók, amellyel jobb az óvatosság.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A hazai kertekben előforduló különös jövevények láttán sokakban megáll az ütő, főleg, ha egy ugrásra is képes, robusztus példány kerül az útjukba. Bár a szakértők szerint a legtöbb itthoni faj békés, a mérges pók néven is emlegetett sárga dajkapók vagy a méretes cselőpókok jelenléte óvatosságra inthet, különösen, ha kisgyermek vagy érzékenyebb egészségügyi állapotú ember van a családban. Az éghajlatváltozás hatására egyre több olyan ízeltlábú választja lakhelyéül hazánkat, amelyek korábban csak tőlünk délebbre voltak honosak.

A pokoli cselőpók igazából nem mérges pók.
A mérges pók hírében álló pokoli cselőpók valójában nem támad, ha nem szorítod sarokba
Fotó: wikipédia_Nata Mostova
  • Magyarországon több mint 800 pókfaj él, de ezek döntő többsége teljesen ártalmatlan a környezetünkre.
  • A sárga dajkapók az egyik legaktívabb hazai faj, amelynek marása enyhe lázat vagy zsibbadást is kiválthat.
  • A védett pokoli cselőpók csak végszükség esetén támad, ekkor is legfeljebb egy méhcsípésnyi fájdalmat okoz.

Mérges pók a veteményesben: a dajkapók és a cselőpókok titkai

A legutóbbi híradások egy Pest vármegyei kertben felbukkant pokoli cselőpókról szóltak. Ez a faj a farkaspókfélék családját erősíti, és bár neve félelmetesen hangzik, valójában védett és kerüli az ember társaságát. A pokoli cselőpók földbe fúrt üregekben él, ugrásra is képes, és bár 2-3 centiméteres teste ijesztő lehet, csak akkor támad, ha sarokba szorítva érzi magát. Marása egy méhcsípés erejével ér fel, ami egy egészséges felnőtt számára nem okoz tartós gondot.

Ennél valamivel harciasabb a sárga dajkapók, amely a melegebb éghajlatot kedveli, és mára az ország szinte minden pontján megtelepedett. Ez a típus nem fél megvédeni a fészkét, amelyet gyakran összeszőtt levelek közé rejt. Ha véletlenül a lakásba is betéved – például egy kosár kerti zöldséggel vagy a nyitott ablakon át az őszi lehűlés elől menekülve –, érdemes kesztyűvel vagy egy pohár segítségével kitessékelni a szabadba.

A sárga dajkapókkal viszont nem árt vigyázni, csípése kellemetlenebb, mint a cselőpóké, de ez sem halálos
Fotó: Alex / wikipédia_Alexf17 

Óriások a fű között: a szongáriai cselőpók

Magyarország abszolút rekordere a szongáriai cselőpók, amelynek mérete a lábaival együtt akár a tíz centimétert is elérheti. A hazánkan elsőként védelem alá helyezett pók félelmetes külseje ellenére nem jelent valódi veszélyt, marása csupán enyhe, múló kellemetlenséggel jár. A szakemberek hangsúlyozzák: a hazánkban élő több mint 800 pókfaj túlnyomó többsége kifejezetten hasznos szövetséges, hiszen rengeteg kártevőt, legyet és szúnyogot elpusztítanak helyettünk.

Mi történik, ha mégis megcsíp?

A sárga dajkapók marása okozhat kellemetlen perceket: a duzzanat mellett jelentkezhet zsibbadás, enyhe láz vagy émelygés, ritka esetben pedig átmeneti bénulásérzet a csípés helyén. Ezek a tünetek általában néhány óra vagy nap alatt maguktól elmúlnak, de ha valaki allergiás vagy súlyos szívbetegséggel küzd, érdemes figyelnie a reakciókat. 

A legfontosabb a higgadtság: ha nem zargatjuk őket, eszük ágában sincs emberre vadászni, inkább ők is a csendes búvóhelyeket keresik. Ha ritka példányt látsz, inkább örülj a kerted biodiverzitásának, és hagyd őt békében vadászni.

Nézd meg a videóban, hol él a pokoli cselőpók:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
