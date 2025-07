Új mérges pókfaj jelent meg Magyarországon – Már a kertkapun dörömböl a veszély?

Csak idő kérdése volt, mikor jelennek meg hazánkban is azok a délvidéki, melegkedvelő fajok, amelyek korábban legfeljebb egy-egy véletlen behurcolással kerültek otthonainkba. A hír most hivatalossá vált: Magyarországon megjelent egy új, mérges pókfaj, a sárga dajkapók, amely nemcsak természetes élőhelyeken, de lakókörnyezetünkben is egyre gyakoribb. S bár a legtöbb ember fejében a „mérges pók” fogalma valamiféle hollywoodi horrorral társul, a valóság kevésbé látványos – de annál kellemetlenebb lehet.

Mérges pókfajok Magyarországon: a sárga dajkapók (cheiracanthium,Sp.) csípése kellemetlen, de nem halálos, fájdalmas duzzanatot, kipirosodást, zsibbadást; ritkán hőemelkedést, émelygést okozhat. Fotó: Andy Waugh / Shutterstock

Ezek az új mérges pókfajok Magyarországon

Egy feltűnő jelenség: a sárga dajkapók

A sárga dajkapók (Cheiracanthium sp.) eredetileg mediterrán térségből származik, és meleg, száraz környezetet kedvel. Ez az alkalmazkodóképesség tette lehetővé, hogy az elmúlt évek hőhullámai és enyhe telei során megvesse mind a nyolc lábát a Kárpát-medencében. Kezdetben csak elvétve bukkant fel a Dél-Dunántúlon, mostanra azonban Budapest környékén, sőt vidéki kertvárosokban is rendszeres vendég lett – ha nem is szívesen látott.

A sárga dajkapók Magyarországon országszerte megtalálható, kivéve Vas és Veszprém vármegyékben. Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

A pók mérete nem túl nagy: testhossza körülbelül egy centiméter, viszont hosszú, sárgás-zöldes lábai és sötét rágói miatt kifejezetten feltűnő jelenség. Amitől viszont valóban félni lehet, az a harapása: csípése mérgező, és bár életveszélyt nem okoz, az érzékenyebbeknél napokig tartó fájdalmat, zsibbadást, izomgyengeséget és átmeneti bénulást is előidézhet. Az utóbbi hónapokban több olyan esetről is beszámoltak, ahol a csípést követően láz, hányinger és erős gyulladásos tünetek jelentkeztek – különösen akkor, ha a pók zárt cipőben, ruha alatt, vagy alvás közben harapott.

Nagyobb "testvére": a mérges dajkapók

A sárga dajkapók azonban nem egyedül érkezett. Hazánkban már korábban is éltek rokon fajok, például a szintén mérgező, de kevésbé ismert mérges dajkapók (Cheiracanthium punctorium), amely a füves területeket, bokros mezőket kedveli. Ez a faj hasonlóan fájdalmas csípéssel rendelkezik, de ritkábban kerül ember közelébe – legalábbis eddig. A klímaváltozás és az élőhelyek változása miatt azonban egyre gyakrabban húzódik be emberlakta területekre, ráadásul a nagyobb példányok akár 1,5–2 centiméteres testhosszt is elérhetnek, így jóval ijesztőbb látványt nyújtanak.