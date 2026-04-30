Meteorológia: ötven éves rekord dőlt meg csütörtökön

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 10:50
Megdőlt az ötven éves országos hajnali hidegrekord.
Megdőlt az ötven éves országos hajnali hidegrekord csütörtökön: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárddarócon mínusz 5,0 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Meteorológia: ötven éves rekord dőlt meg csütörtökön / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Azt írták: csütörtökre virradóra az ország egy részén még fújt a szél, és a hőmérséklet is pozitív tartományban maradt, az ország másik felén azonban előfordultak hosszabb-rövidebb szélcsendes időszakok, és mivel az ég is kiderült, illetve a talaj is igen száraz, így fagypont alá tudott süllyedni a hőmérséklet.

Lénárddarócon mérték a legalacsonyabb értéket, ott mínusz 5 fokig hűlt le a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó, 1976-ban Kékestetőn mért országos hidegrekord.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a fagyos periódus még nem ért véget, péntek hajnalban a csütörtökinél is nagyobb területen várnak nulla fok alatti értéket - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
