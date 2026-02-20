HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Mesébe illő látvány: teljesen fehérbe borult Kékestető - galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 13:53
Ismét hó borítja az országot. Így pompázik fehérben a Kékestető.
Ahogy arról a Bors beszámolt, az elmúlt napokban tavaszias időjárása után váratlanul ismét ítéletidő zúdult az országra, helyenként 40 centis hótakaróval. 

Hótakaró borítja a Kékestetőt Fotó: HEOL/Czímer Tamás

Mesébe illő látvány: teljesen fehérbe borult Kékestető 

A havazással kapcsolatban a pénteki nap folyamán már több riasztást is kiadtak, valamint a Magyar Közút is megszólalt

A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban, a téli időjárási körülmények kezelése érdekében mintegy 800 munkagép áll rendelkezésre a következő napok feladataira 

- fogalmaztak. 

A HEOL pedig már hófödte Kékestetőröl is megosztott egy szemet gyönyörködtető galériát, amelyben friss hóréteg borítja az ország csúcsát. 

Galéria: Hótakaró borítja a Kékestetőt
Hótakaró borítja a Kékestetőt

A teljes galériát ITT nézheted meg a HEOL oldalán!

 

