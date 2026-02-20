Mesébe illő látvány: teljesen fehérbe borult Kékestető - galéria

Ahogy arról a Bors beszámolt, az elmúlt napokban tavaszias időjárása után váratlanul ismét ítéletidő zúdult az országra, helyenként 40 centis hótakaróval.

Hótakaró borítja a Kékestetőt Fotó: HEOL/Czímer Tamás

Mesébe illő látvány: teljesen fehérbe borult Kékestető

A havazással kapcsolatban a pénteki nap folyamán már több riasztást is kiadtak, valamint a Magyar Közút is megszólalt.

A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban, a téli időjárási körülmények kezelése érdekében mintegy 800 munkagép áll rendelkezésre a következő napok feladataira

- fogalmaztak.

A HEOL pedig már hófödte Kékestetőröl is megosztott egy szemet gyönyörködtető galériát, amelyben friss hóréteg borítja az ország csúcsát.