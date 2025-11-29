A Káli-medence télen: fedezd fel a Balaton-felvidék legvarázslatosabb kincsét

A 337 méter magas Hegyestű a Káli-medence egyik legizgalmasabb geológiai nevezetessége.

Fotó: Kurka Geza Corey / shutterstock

Kővágóörs szintén kőtengerével és a Lapos- és Kis-Hegyestű tufakúpjainál kínált szép kilátópontjaival nyújt betekintést a geológia és a táj különleges világába, de emellett a Kornyi-tó közelségével is vonzza a természet iránt érdeklődő látogatókat.

Köveskál amellett, hogy a Káli-medence centruma, a kulináris élmények központja is, számtalan vendéglátóhely vár itt ínycsiklandó falatokkal.

Tanösvények és természetvédelmi útvonalak

A Káli-medence tanösvényei egész évben ingyenesen látogathatók, köztük a Theodora Tanösvény, a Theodora-Kékkő Tanösvény, az Idő Ösvénye, a Boros Ádám, a Csarabos, a Sásdi-legelő és a Kopasz-hegyi útvonalak. Ezek a tanösvények geológiai, víztani, zoológiai és botanikai érdekességeket mutatnak be, így a téli kirándulások során is változatos élményt kínálnak.

Kővágóörs: a Theodora-tanösvény egyik látnivalója, az Emberi komédia szoborcsoport, amely Veszprémi Imre alkotása (1986).

Fotó: Airpixel - Drone imagery / shutterstock

A tanösvények kijelölt útvonalai és tájékoztató táblái mellett a letölthető E-könyvek és térképek segítik a látogatót a tájékozódásban. A terep gyalogosan, biciklivel vagy lóháton egyaránt bejárható, a téli csendben a táj különös atmoszférája érvényesül.

A Káli-medence gazdag élővilágának köszönhetően télen is megfigyelhetők vadrécék, gyurgyalagok, őzek, vaddisznók és más madarak. A kirándulások közben a Kornyi-tó és a helyi kilátók kínálják a pihenés és a látvány élményét, a Balaton panorámája a téli napfényben is lenyűgöző.

Nézd meg a téli Káli-medencét az alábbi kisfilmben is:

