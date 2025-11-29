A Káli-medence télen: fedezd fel a Balaton-felvidék legvarázslatosabb kincsét

A Káli-medence télen a Balaton környékének egyik legizgalmasabb úti célja: a geológiai ritkaságok, a történelmi falvak, a változatos tanösvények és a nyugodt élővilág együttese garantálja, hogy a látogató a téli csendben is teljes élményben részesüljön. Az apró falvak, a kőtengerek, a kilátók és a tanösvények ilyenkor is izgalmas programot kínálnak, így a régió valóban kiemelkedik a Balaton környéki kirándulóhelyek sorából.
A Balaton-felvidéki tájegységet 1984-ben nyilvánították védetté, ami nem véletlen: változatos földtani és természeti értékeket őriz. A Káli-medencében nyolc település található, mindegyik a maga sajátos bájával járul hozzá a régió hangulatához. A terület mediterrán jellegét nem csupán a lágy dombok adják, hanem a gazdag növény- és állatvilág is, amely télen is élettel, látvánnyal, mozgalmassággal tölti meg a tájat.
A Káli-medence tanösvényei egész évben ingyenesen látogathatók, köztük a Theodora Tanösvény, a Theodora-Kékkő Tanösvény, az Idő Ösvénye, a Boros Ádám, a Csarabos, a Sásdi-legelő és a Kopasz-hegyi útvonalak. Ezek a tanösvények geológiai, víztani, zoológiai és botanikai érdekességeket mutatnak be, így a téli kirándulások során is változatos élményt kínálnak.
A tanösvények kijelölt útvonalai és tájékoztató táblái mellett a letölthető E-könyvek és térképek segítik a látogatót a tájékozódásban. A terep gyalogosan, biciklivel vagy lóháton egyaránt bejárható, a téli csendben a táj különös atmoszférája érvényesül.
A Káli-medence gazdag élővilágának köszönhetően télen is megfigyelhetők vadrécék, gyurgyalagok, őzek, vaddisznók és más madarak. A kirándulások közben a Kornyi-tó és a helyi kilátók kínálják a pihenés és a látvány élményét, a Balaton panorámája a téli napfényben is lenyűgöző.
Nézd meg a téli Káli-medencét az alábbi kisfilmben is:
