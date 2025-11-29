Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
A festői Hegyestű téli köntösben.

A Káli-medence télen: fedezd fel a Balaton-felvidék legvarázslatosabb kincsét

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 13:45
A Balaton-felvidéken megbújó festői medencét lágy dombjai és délies hangulata miatt gyakran nevezik a „magyar mediterráneumnak”. Nyolc bájos falujával, különleges geológiai értékeivel és gazdag tanösvényhálózatával azonban a Káli-medence télen is változatos élményeket kínál a kirándulóknak.
Etédi Alexa
A Káli-medence télen a Balaton környékének egyik legizgalmasabb úti célja: a geológiai ritkaságok, a történelmi falvak, a változatos tanösvények és a nyugodt élővilág együttese garantálja, hogy a látogató a téli csendben is teljes élményben részesüljön. Az apró falvak, a kőtengerek, a kilátók és a tanösvények ilyenkor is izgalmas programot kínálnak, így a régió valóban kiemelkedik a Balaton környéki kirándulóhelyek sorából.

A Káli-medence késő őszi naplemente idején.
A Káli-medence késő ősszel és télen is elbűvölő látványt kínál, ideális kirándulós úti cél lehet hétévégenként, vagy az ünnepek alatt.
Fotó: Travel Enthusiast / shutterstock
  • A Káli-medence nyolc bájos falujának történelmi és természeti látnivalói télen is változatos élményt kínálnak a kirándulóknak.
  • A tanösvények, kilátópontok és kőtengerek segítségével a látogatók geológiai, botanikai és zoológiai érdekességeket fedezhetnek fel.
  • A Kornyi-tó és a környék gazdag élővilága, valamint a Balaton-felvidék csendes panorámái a téli túrákat is különlegessé teszik.

De miért olyan különleges a Káli-medence télen is?

A Balaton-felvidéki tájegységet 1984-ben nyilvánították védetté, ami nem véletlen: változatos földtani és természeti értékeket őriz. A Káli-medencében nyolc település található, mindegyik a maga sajátos bájával járul hozzá a régió hangulatához. A terület mediterrán jellegét nem csupán a lágy dombok adják, hanem a gazdag növény- és állatvilág is, amely télen is élettel, látvánnyal, mozgalmassággal tölti meg a tájat.

A Káli-medence a Balaton mellett, háttérben a Badacsonnyal
A Káli-medence Pálköve településnél a Balaton partjáig húzódik. 
Fotó: berni0004 /  Shutterstock 

Bűbájos falvak és egyéb látnivalók

  • Kékkút apró település, ahol az öreg műemlék tájház mellett a híres Theodora-forrás frissítő vizét is kóstolhatjuk. A forrás mellett indul a 8 km hosszú Theodora Tanösvény, amely 15 állomáson mutatja be a medence természeti és geológiai kincseit.
  • Mindszentkálla az ókor óta lakott falu, ahol a kerekikáli templomrom és a honfoglalás kori földvár maradványai kínálnak történelmi betekintést. Innen érdemes a Kopasz-hegyre vezető tanösvényt követni, amely a Balaton-felvidék egyik legszebb panorámáját tárja elénk.
  • Szentbékkálla híres kőtengerével vonzza a látogatókat: az egykori Pannon-tengerből kiemelkedett, és megkövesedett homokturzásból kialakult, víz- és szélmarta sziklák, ingókövek és sziklapadok látványa rendkívüli természeti élményt nyújt. A helyszínt egyébként érinti az Országos Kéktúra útvonala is.
  • Balatonhenye Eötvös-kilátója és a karsztfennsíkok látványa lenyűgöző, míg Monoszló 337 méter magas tanúhegye, a Hegyestű egy 8 millió évvel ezelőtti bazaltvulkán maradványait tárja fel. Eredeti kúp formáját a bazalt bányászat miatt veszítette el.
A Káli-medence egyik látnivalója, a Hegyestű télen.
A 337 méter magas Hegyestű a Káli-medence egyik legizgalmasabb geológiai nevezetessége.
Fotó: Kurka Geza Corey / shutterstock
  • Kővágóörs szintén kőtengerével és a Lapos- és Kis-Hegyestű tufakúpjainál kínált szép kilátópontjaival nyújt betekintést a geológia és a táj különleges világába, de emellett a Kornyi-tó közelségével is vonzza a természet iránt érdeklődő látogatókat.
  • Köveskál amellett, hogy a Káli-medence centruma, a kulináris élmények központja is, számtalan vendéglátóhely vár itt ínycsiklandó falatokkal.

Tanösvények és természetvédelmi útvonalak

A Káli-medence tanösvényei egész évben ingyenesen látogathatók, köztük a Theodora Tanösvény, a Theodora-Kékkő Tanösvény, az Idő Ösvénye, a Boros Ádám, a Csarabos, a Sásdi-legelő és a Kopasz-hegyi útvonalak. Ezek a tanösvények geológiai, víztani, zoológiai és botanikai érdekességeket mutatnak be, így a téli kirándulások során is változatos élményt kínálnak.

A Balaton-felvidék egyik látványossága, a kővágóörsi szobrok.
Kővágóörs: a Theodora-tanösvény egyik látnivalója, az Emberi komédia szoborcsoport, amely Veszprémi Imre alkotása (1986).
Fotó: Airpixel - Drone imagery / shutterstock

A tanösvények kijelölt útvonalai és tájékoztató táblái mellett a letölthető E-könyvek és térképek segítik a látogatót a tájékozódásban. A terep gyalogosan, biciklivel vagy lóháton egyaránt bejárható, a téli csendben a táj különös atmoszférája érvényesül.

A Káli-medence gazdag élővilágának köszönhetően télen is megfigyelhetők vadrécék, gyurgyalagok, őzek, vaddisznók és más madarak. A kirándulások közben a Kornyi-tó és a helyi kilátók kínálják a pihenés és a látvány élményét, a Balaton panorámája a téli napfényben is lenyűgöző.
Nézd meg a téli Káli-medencét az alábbi kisfilmben is:

