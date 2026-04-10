Íme az 5+1 legjobb játszótér Budapesten a tavaszi szünetre

Szerencsére a városban több olyan játszótér is van, ami már önmagában egy program, mert egy egész kis mese- vagy kalandvilág várja ott a gyerekeket. Ha idén a tavaszi szünetre keresel programot, ezekkel a helyekkel nem fogsz mellé. Van köztük frissen megújult mesejátszótér, hegyoldalba épített csúszdapark, erdei környezetben megbújó családi célpont és igazi nagyvárosi klasszikus is. Íme a 6 legjobb játszótér Budapesten.

Fotó: 123RF

1. Zöld Péter játszótér, Millenáris Park

A Millenáris Park idén felújított, népmesei tematikájú játszótere, a Zöld Péter Játszótér remek program a tavaszi szünetre. Már a bejárat is mesebeli hangulatot áraszt, díszes kapuval, várkastélyos részletekkel. Megújult a vár, trónteremmel, mászófalakkal, óriás csőcsúszdával és díszes részletekkel, de a klasszikus játékok is maradtak. A halhinta, és a mókuskerék mellett új attrakciók is helyet kaptak, például drótkötélpálya, függő kötélfolyosó, a zenélő kút pedig egy új állatsimogatóval bővült. Külön plusz, hogy a járdarendszert is kényelmesebbre alakították, így babakocsival is könnyebb közlekedni. A játszótéren 40 méter hosszú körpadon pihenhetnek a szülők. Ez a játszótér főleg az ovisoknak és a kisiskolásoknak nagy élmény, nagyjából 3–10 éves korig jó választás.

2. Gellért-hegyi csúszdapark

A Gellért-hegyen található csúszdapark a Gellért-fürdő felőli oldalról közelíthető meg. A hosszú, kanyargós csúszdák adják az igazi élményt, és már önmagukban elég izgalmasak ahhoz, hogy egy jó ideig lekössék akár a nagyobbakat is. A park környezete is igényesen kialakított, a domboldalra biztonságos gumiborítást tettek és ivókút teszi még komfortosabbá az ott töltött időt. A környék miatt ráadásul remekül összeköthetjük egy családi sétával is a frissen felújított Citadellára. A játszótér leginkább a 4–12 éves korosztály számára ideális.