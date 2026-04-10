Íme az 5+1 legjobb játszótér Budapesten a tavaszi szünetre

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 16:45
Iskolai szünetben a szülők olyan helyeket keresnek, ahol a kisgyerekek végre kedvükre mozoghatnak, ráadásul ingyenesek. Ezért összegyűjtöttük, hol van a legjobb játszótér Budapesten, ahová megéri elindulni a tavaszi szünetben, mutatjuk a top 6-ot.
  • A tavaszi szünet alatt Budapesten találunk ingyenes családi programot. 
  • Összegyűjtöttünk 6 játszóteret, ami a gyerekeknek különleges élmény. 
  • Van köztük frissen megújult mesejátszótér, csúszdapark és kirándulóhely is.

Szerencsére a városban több olyan játszótér is van, ami már önmagában egy program, mert egy egész kis mese- vagy kalandvilág várja ott a gyerekeket. Ha idén a tavaszi szünetre keresel programot, ezekkel a helyekkel nem fogsz mellé. Van köztük frissen megújult mesejátszótér, hegyoldalba épített csúszdapark, erdei környezetben megbújó családi célpont és igazi nagyvárosi klasszikus is. Íme a 6 legjobb játszótér Budapesten.

Íme a top 6 legjobb játszótér Budapesten a tavaszi szünetre

1. Zöld Péter játszótér, Millenáris Park

A Millenáris Park idén felújított, népmesei tematikájú játszótere, a Zöld Péter Játszótér remek program a tavaszi szünetre. Már a bejárat is mesebeli hangulatot áraszt, díszes kapuval, várkastélyos részletekkel. Megújult a vár, trónteremmel, mászófalakkal, óriás csőcsúszdával és díszes részletekkel, de a klasszikus játékok is maradtak. A halhinta, és a mókuskerék mellett új attrakciók is helyet kaptak, például drótkötélpálya, függő kötélfolyosó, a zenélő kút pedig egy új állatsimogatóval bővült. Külön plusz, hogy a járdarendszert is kényelmesebbre alakították, így babakocsival is könnyebb közlekedni. A játszótéren 40 méter hosszú körpadon pihenhetnek a szülők. Ez a játszótér főleg az ovisoknak és a kisiskolásoknak nagy élmény, nagyjából 3–10 éves korig jó választás.

2. Gellért-hegyi csúszdapark

A Gellért-hegyen található csúszdapark a Gellért-fürdő felőli oldalról közelíthető meg. A hosszú, kanyargós csúszdák adják az igazi élményt, és már önmagukban elég izgalmasak ahhoz, hogy egy jó ideig lekössék akár a nagyobbakat is. A park környezete is igényesen kialakított, a domboldalra biztonságos gumiborítást tettek és ivókút teszi még komfortosabbá az ott töltött időt. A környék miatt ráadásul remekül összeköthetjük egy családi sétával is a frissen felújított Citadellára. A játszótér leginkább a 4–12 éves korosztály számára ideális.

3. Naphegy téri Pom-Pom játszótér

A Naphegy téri Pom-Pom játszótér jó választás lehet a tavaszi szünetre, főleg akkor, ha fontos, hogy rendezett, korszerű és biztonságos környezet várja a gyerekeket. A játszótér teljes körű felújításon esett át 2025-ben, így a családok ma egy megújult, kényelmesebben használható helyre érkezhetnek. Az ismerős, Sajdik Ferenc által megálmodott figurák várják a kicsiket. A tér közepén Gombóc Artúr, Festéktüsszentő Hapci Benő és Madárvédő Golyókapkodó házai és maguk a figurák állnak. A Pom Pom játszótér a kisebb gyerekekkel érkező családoknak lehet igazán jó választás, nagyjából 2–8 éves korig.

4. Normafa és Anna-réti játszótér

A Normafa környéke eleve kiváló családi program, a játszótér pedig csak ráerősít erre, ami egy gyönyörű panorámájú nagy rét szélén található. A játszótér melletti hely kiválóan alkalmas piknikezésre és szabadtéri játékokra. Az Anna-rét környékén összesen 7 tűzrakóhely található, mindegyikhez tartozik egy asztal és pad, amely kényelmesebbé teszik az ott eltöltött időt. A játszótéren a mosdó és ivókút is található, melyek ingyenesen használhatók. Ha a gyerekek megunták a játszóteret, beiktathatunk egy Gyermekvasutazást is. Tavaszi szünetben szerintünk ez az egyik legjobb egész napos budapesti családi program. 

5. Margitszigeti Pólós játszótér  

Ez a sziget legújabb és talán legnépszerűbb játszótere, amely a Hajós Alfréd Sportuszodától északra, a Parkmozi megálló közelében található. A Margitszigeten a vadaspark, a japánkert, a zenélő szökőkút és a Palatinus strand mellett érdemes kipróbálni a Pólós játszóteret is. A Margitsziget igazi nagy kedvenc minden korosztálynak és ez a játszótér is az. Hatalmas fa vár, különböző méretű csúszdák, trambulin, hinta, mászókák és kötélpálya található itt. A totyogóktól a tizenévesekig mindenki talál magának szórakozást. 

6. Városligeti Nagyjátszótér

Budapest legnagyobb és leglátványosabb játszótere a Városligeti Nagyjátszótér, amely egy igazi gyermekbirodalom. Itt minden korosztály számára külön csúszdarendszereket, fészek-, kör-, mérleg és függőhintákat, kötélpályákat, forgójátékokat, egyéni és páros rugós játékokat, trambulinokat, többféle homokozót és vizes játékokat alakítottak ki. A Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye által ihletett mászóka mellett a nagyobbaknak két csúszdatornyot alakítottak ki, melyeket többszintes háromdimenziós mászóhálóval kötöttek össze. A környéken további családi programokat is találunk, így egyszerűen össze lehet kötni egy játszóteres délelőttöt vagy délutánt más városligeti látnivalókkal. A játszótér az ovisoktól a nagyobb iskolásokig minden gyereket leköt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
