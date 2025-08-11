AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Erről az égi jelenségről te sem akarsz lemaradni: 5 varázslatos helyszín Magyarországon, ahonnan gyönyörködhetsz a Perseidákban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 18:45
Van, ami sosem megy ki a divatból: a nyári éjszakák csöndje, a csillagos égbolt és a tücsökciripelés. Augusztusban pedig jön a hullócsillag-szezon, amikor az égbolt megtelik kívánságokra csábító fénycsíkokkal.
Van valami megmagyarázhatatlanul varázslatos abban, amikor az éjszakai égbolt hirtelen felvillan, és egy hullócsillag szeli át a sötétséget. A természetnek ez a tünékeny csodája évezredek óta inspirál szerelmeseket, költőket és álmodozókat. Egy pokróc, egy termosz forró tea vagy bor, és egy nyugodt, sötét hely – nem is kell ennél több egy emlékezetes nyári estéhez.

hullócsillag, Perseidák, Tejút
A Perseidák egyik hullócsillagja a Tejútrendszer előtt. Forrás: wikipedia

Idén nyáron ne bulit szervezz, hanem hullócsillag-nézést!

A csillaghullás – hogy népiesen nevezik: Szent Lőrinc könnyei – az egyik legegyszerűbb, mégis legromantikusabb program: nincs háttérzene, csak tücsökciripelés, nincs villódzó képernyő, csak a Tejút sejtelmes fénye. Ugye, már olvasni is milyen romantikus?

Augusztusban minden évben visszatér a Perseidák meteorraja, amely az egyik leglátványosabb égi jelenség: óránként akár 60-70 fényes meteor is átsuhanhat a fejünk felett. A Perseidák a Swift–Tuttle üstökös törmelékéből származnak, és akkor figyelhetők meg, amikor a Föld pályája keresztezi ezt az anyagsávot. A legintenzívebb aktivitás augusztus 11–13. között várható, de már augusztus elejétől érdemes kémlelni az eget.

Íme 5 kiváló magyar helyszín, ahol garantált az égbolt varázsa:

  • Zselici Csillagpark (Zselic, Somogy megye)

A Zselici Csillagpark az ország egyik első nemzetközi csillagoségbolt-parkja, és nem véletlenül: itt a fényszennyezés gyakorlatilag nulla. A sűrű erdők és lankás dombok ölelésében lévő csillagpark tökéletes választás a Perseidák megfigyeléséhez. Az itt kialakított kilátópontok, tanösvények és a csillagvizsgáló látványos programokkal is várja az égi jelenségek szerelmeseit.

  • Hortobágy (Hajdú-Bihar megye)

A végtelennek tűnő puszta horizontja ideális díszlet a csillagok alatti merengéshez. A Hortobágyi Nemzeti Park szinte teljes területe sötét égbolt besorolású, így még a halványabb meteorokat is könnyedén megfigyelhetjük. A pásztorhagyományokkal és mocsárvilággal ötvözött táj különleges atmoszférát ad az éjszakai megfigyeléshez – és egyébként nappal is megéri felfedezni.

Nemzetközi Űrállomás, Föld, Perseidák meteorraj, hullócsillag
Ilyen a Perseidák csillaghullása a Föld körüli pályán keringő Nemzetközi Űrállomásról
Fotó: Ron Garan/NASA / wikipedia
  • Pannon Csillagda (Bakonybél, Veszprém megye)

A Bakony szívében, egy eldugott kis faluban található Magyarország egyik legmodernebb csillagászati élményközpontja. A csillagda planetáriummal, távcsöves bemutatóval és időszakos programokkal várja a látogatókat – és ha kicsit odébb vonulunk a domboldalakra, garantáltan zavartalan lesz a panoráma. Érdemes összekötni egy bakonyi kirándulással!

  • Virágos-nyereg és Csúcs-hegy (Budapest, III. kerület)

Ha nem tudsz, vagy nem akarsz messzire utazni, Budapest szívéből is elcsípheted a Perseidákat – csak a megfelelő hely kell hozzá. A Hármashatár-hegy északi oldala és a Csúcs-hegy közti lankás terület a helyi csillaglesők kedvence, mivel viszonylag kevés fényszennyezés éri, és panorámás kilátást nyújt. Pokrócot leteríteni, termoszt megtölteni, és irány a hegy!

  • Normafa és az Apáthy-szikla (Budapest, XII. és II. kerület)

A budai hegyek klasszikus kilátópontjai éjszaka is népszerűek. A Normafa környékéről, illetve az Apáthy-szikláról szép időben kiválóan látszik a csillagos ég, és ha jól választjuk meg az irányt (kelet-északkelet), még a Perseidák is megmutatkoznak. Itt már kicsit több a városi fény, de egy spontán éjjeli túrával még így is különleges élményt nyújthat.

+1 érdekesség:
A régi néphit szerint ha hullócsillagot látsz, kívánj valamit, és valóra válik. A tudomány szerint persze csak égő porszemcsék, de hát miért ne hinnénk néha egy kis varázslatban?

Travelo Tipp:
Ne felejts el takarót, fejlámpát, meleg ruhát vinni (még augusztusban is lehűlhet az este), és figyeld az aktuális meteorológiai előrejelzéseket, hogy valóban tiszta legyen az ég. A telefon kijelzőjét érdemes vörös szűrőre állítani vagy letakarni, hogy ne rontsa az éjszakai látást – a hullócsillagok úgyis a türelem jutalmai.

