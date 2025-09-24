Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ata a földönkívülinek hitt csontváz Chiléből az Atacama-sivatagból.

Ennél furcsább dolgot nem láttál életedben: földönkívüli tárgyak a bolygónkon, amire még a tudomány sem talál magyarázatot

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 20:30
földönkívüliFöldHoldmeteoritűrkutatás
Több űrexpedíción túl vagyunk már, de a világegyetem kérdéseinek legtöbbjére még ma sem tudunk választ adni. Néhány földönkívüli nyomot mi szereztünk, de vannak olyanok, amelyekre egyszerűen nincs magyarázat.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

1970. szeptember 24-én – pontosan 55 évvel ezelőtt – a szovjet Luna–16 küldetés sikeresen leszállított 101 grammnyi holdkőzetmintát a Földre. Nem ez volt azonban az első, s nem is az utolsó földönkívüli lelet, amely a bolygónkra került.

Asztronauta egy földönkívüli kőzetgyűjtésen. a Holdon.
Kőzetek, meteoritok és más földönkívüli leletek a történelemből, amelyekre nincs magyarázat.   
Fotó: AFP / AFP

Most végignézünk néhány furcsa nyomot és leletet, amelyek a Földön túlról érkeztek hozzánk – akár az űrtudomány, akár becsapódások, vagy épp a mai napig megmagyarázhatatlan rejtélyek által. Felkészültél?

Földönkívüli leletek, amelyeket mi hoztunk a Földre

1. Az első holdminták: Apollo–11 küldetés

1969-ben történt meg először, hogy emberek a saját kezükkel gyűjtöttek földönkívüli eredetű kőzetet. Az Apollo–11 asztronautái 21,6 kilogrammnyi kőzetet, holdport és mélyebb rétegekből származó földönkívüli leletet hoztak haza magukkal.

2. A Luna–16 küldetés kőzetmintái

1970. szeptember 24-én a szovjet szonda 101 grammnyi holdkőzetet szállított a Földre. Ez volt a világ első automata mintagyűjtő küldetése, amelynek sikeressége további 2 expedíciót hozott maga után. Így 300 grammnyi holdkőzetet sikerült visszajuttatni bolygónkra, melyet vizsgálat alá vetettek.

3. Az Apollo–15 és a Genesis Rock

Egy évvel később David Scott és James Irwin rábukkant egy hihetetlenül régi földönkívüli kőzetre az Apollo–15 küldetés során. Ez volt a Genesis Rock, amelyet kezdetben a Hold ősi kérgének egy darabjaként tartottak számon, ám később kiderült, hogy a kődarab, „csupán” 4,1 milliárd éves, tehát nagyjából akkor szilárdulhatott meg, amikor a Naprendszerünk megszületett.

Földönkívüli leletek, amelyek maguktól érkeztek a Földre

Előfordult az évek során, hogy nem volt szükség bátor űrhajósokra és tudományos zsenikre ahhoz, hogy földönkívüli tárgyakat vizsgálhassunk. Ezek az űrkőzetek maguktól érkeztek Földünkre.

1. A Fukang-meteorit

Egy túrázó talált erre a különleges meteoritra 2000-ben, a Fukang-hegységben. A kőzet egy pallazitmeteorit, amely tele van olivin kristályokkal, így, ha a pallazitot felvágják és megcsiszolják, hihetetlen látványt nyújt: zöld, arany és barna árnyalatokban pompázó darabkák díszítik. Igazi földönkívüli csodának tűnik – nem véletlen, hogy a legértékesebb és legritkább meteoritok közé tartozik.

2. Hoba: a legnagyobb meteorit

Namíbia Hoba-meteorit.
A Hoba-meteorit
Fotó: Hemis via AFP / AFP

A Hoba-meteorit a jelenleg ismert legnagyobb, ami a bolygón található. A kutatások szerint körülbelül 80 000 éve érkezhetett a Földre. 1920-ban, Namíbiában találtak a robosztus darabra, amely akkor 66 tonnát nyomott, és bár azóta veszített térfogatából, még mindig lenyűgöző, hogy a tény, hogy egy ekkora tömegű meteorit egyben túlélte a becsapódást.

3. A Cape York-meteorit

A meteorit legnagyobb darabja, mintegy 31 tonnát nyomott. A Grönland északi részén élő inuitok évszázadokon át használták darabjait különböző fegyverek készítéséhez, de a nagyvilág számára csak 1894-ben vált ismertté.

Megmagyarázhatatlan földönkívüli nyomok a Földön

Bár az űrtudomány rohamos léptékben fejlődik, és mint láthattuk rengeteg vizsgálat, kutatás épül a szerzett és talált földönkívüli anyagokból, még mindig vannak olyan rejtélyes dolgok a bolygónkon, amelyekre nincs magyarázat.

  • Ata, a földönkívüli csontváz
Ata a földönkívüli csontváz Chiléből.
Az Atacama-sivatag csontváza: Ata
Fotó: AFP / AFP

2003-ban, Chilében találtak az Atacama-sivatag titokzatos, 15 centiméteres humanoid csontvázára. A kis UFO koponyája aránytalanul nagy, a pedig bordái keskenyek egy emberi csontvázéhoz képest, és bár a genetikai vizsgálatok emberi eredetet mutattak ki, a Ata csontváza olyan mutációkat is rejtett, amelyeket még sosem dokumentáltak.

  • A Balti-tenger anomália

2011-ben svéd búvárok bukkantak a Balti-tenger fenekén valami egészen megmagyarázhatatlan dologra. Egy 60 méteres, korong alakú képződmény tárult eléjük. Azonosítani nem tudták. Hihetetlenül szabályos formája a földönkívüli eredet következtetése felé billentette az embereket, és mivel a mai napig nem találtak magyarázatot a tenger mélyén lapuló objektumra, továbbra is egy misztikus földönkívüli rejtélyként tartják számon.

Hoba, a világ legnagyobb meteoritja:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu