Ennél furcsább dolgot nem láttál életedben: földönkívüli tárgyak a bolygónkon, amire még a tudomány sem talál magyarázatot

1970. szeptember 24-én – pontosan 55 évvel ezelőtt – a szovjet Luna–16 küldetés sikeresen leszállított 101 grammnyi holdkőzetmintát a Földre. Nem ez volt azonban az első, s nem is az utolsó földönkívüli lelet, amely a bolygónkra került.

Kőzetek, meteoritok és más földönkívüli leletek a történelemből, amelyekre nincs magyarázat.

Fotó: AFP / AFP

Most végignézünk néhány furcsa nyomot és leletet, amelyek a Földön túlról érkeztek hozzánk – akár az űrtudomány, akár becsapódások, vagy épp a mai napig megmagyarázhatatlan rejtélyek által. Felkészültél?

Földönkívüli leletek, amelyeket mi hoztunk a Földre

1. Az első holdminták: Apollo–11 küldetés

1969-ben történt meg először, hogy emberek a saját kezükkel gyűjtöttek földönkívüli eredetű kőzetet. Az Apollo–11 asztronautái 21,6 kilogrammnyi kőzetet, holdport és mélyebb rétegekből származó földönkívüli leletet hoztak haza magukkal.

2. A Luna–16 küldetés kőzetmintái

1970. szeptember 24-én a szovjet szonda 101 grammnyi holdkőzetet szállított a Földre. Ez volt a világ első automata mintagyűjtő küldetése, amelynek sikeressége további 2 expedíciót hozott maga után. Így 300 grammnyi holdkőzetet sikerült visszajuttatni bolygónkra, melyet vizsgálat alá vetettek.

3. Az Apollo–15 és a Genesis Rock

Egy évvel később David Scott és James Irwin rábukkant egy hihetetlenül régi földönkívüli kőzetre az Apollo–15 küldetés során. Ez volt a Genesis Rock, amelyet kezdetben a Hold ősi kérgének egy darabjaként tartottak számon, ám később kiderült, hogy a kődarab, „csupán” 4,1 milliárd éves, tehát nagyjából akkor szilárdulhatott meg, amikor a Naprendszerünk megszületett.

Földönkívüli leletek, amelyek maguktól érkeztek a Földre

Előfordult az évek során, hogy nem volt szükség bátor űrhajósokra és tudományos zsenikre ahhoz, hogy földönkívüli tárgyakat vizsgálhassunk. Ezek az űrkőzetek maguktól érkeztek Földünkre.

1. A Fukang-meteorit

Egy túrázó talált erre a különleges meteoritra 2000-ben, a Fukang-hegységben. A kőzet egy pallazitmeteorit, amely tele van olivin kristályokkal, így, ha a pallazitot felvágják és megcsiszolják, hihetetlen látványt nyújt: zöld, arany és barna árnyalatokban pompázó darabkák díszítik. Igazi földönkívüli csodának tűnik – nem véletlen, hogy a legértékesebb és legritkább meteoritok közé tartozik.