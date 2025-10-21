BalatonBike 365 app, ami újradefiniálja a kerékpározás élményét

Amennyiben kedvet kaptál egy kis aktív kikapcsolódáshoz, kerekedj útra és fedezd fel a Balatont kerékpáron. A BalatonBike 365 app segítségével ugyanis egész évben könnyedén átszelheted a vidéket, hiszen rengeteg hasznos információt tartogat számodra. Az egyedülálló, bringás útvonaltervező többek között a látványosságokat, a szervízpontokat és az időjárásnak megfelelő kerékpáros túrákat is sorra veszi, melynek célja a balatoni kerékpárút fejlesztése és a parttól távolabb eső települések bevonása.

A BalatonBike 365 app óriási segítséget nyújt a biciklizni vágyóknak!

A kezdetek – Így született meg a BalatonBike 365 app

A projekt megtervezése 2018-ban kezdődött Máthé Kinga, Császár Zsuzsa, Horváth Balázs, Szilasi László, Tar László, Harangvölgyi András, Szabó Lajos és Princzinger Péter együttműködésének köszönhetően, amely 2023 tavasza óta segíti a biciklizni vágyókat. A marketing feladatokról a VisitBalaton365 gondoskodik, az operatív üzemeltetést pedig a Balaton Bike Tour látja el.

A BalatonBike 365 app óriási sikert aratott

A balatonbike.hu az Év honlapja díjjal büszkélkedhet, az App Store-ról és a Google Play-ről letölthető BB365 alkalmazás pedig 2021-ben zsebelte be az Év applikációja díjat. A fejlesztés Ferencsin Imre irányítása alatt jött létre. A széleskörű együttműködésnek köszönhetően a balatonbike365.hu már több mint 4 ezer szolgáltatót ajánl.

Elképesztő mértékű fejlesztések történtek

A két évvel ezelőtti 1000 kilométernyi kerékpáros útvonalhálózat mára 110 kilométerrel bővült, ami lehetővé tette, hogy a biciklizni vágyók további 13 településre és 20 attrakcióhoz juthassanak el, köztük a Nádasdy-kastélyhoz. A korábbi 50 tematikus túra száma pedig 25-tel bővült, így valóban számtalan lehetőség közül válogathatunk.

A BalatonBike app segítségével mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbb útvonalat.

A kalandvágyók se maradjanak otthon!

Azok számára, akik megszállottan keresik a kihívásokat, egy olyan kerékpáros útvonalhálózat jött létre, ami egyben, de külön szakaszokban is teljesíthető. Ha pedig végigtekerjük, még ajándékban is részesülünk.

Elképesztő számok mutatják a lehengerlő eredményt

2023 óta összesen 96-an végezték el a BBT kerékpáros túravezető képzését, emellett a bringakölcsönzések száma is jelentősen megnőtt. Míg 2023-ban mintegy 11 ezer biciklit béreltek, addig 2024-ben 15 ezret, 2025-ben pedig 19 ezret, ami a kezdetekhez képes 70 százalékos növekedést jelent. Emellett a BB365-BBT flotta két éve még 530 kerékpárból állt, idén azonban már 1000-re nőtt a számuk, ami 130 újabb prémium darabbal fog bővülni.