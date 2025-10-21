SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
BalatonBike 365 appot használó baráti társaság

BalatonBike 365 app, ami újradefiniálja a kerékpározás élményét

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 11:53 / FRISSÍTÉS: 2025. október 21. 11:53
kerékpározásBalaton
A Balaton rengeteg látnivalót és programot kínál az oda látogatók számára, míg az északi part dimbes-dombos szőlőhegyeivel lopja magát a túrázók szívébe, addig a déli part egy egészen más világba nyújt betekintést. A magyar tenger emellett tökéletes lehetőséget kínál a biciklizés szerelmeseinek is, akik gyönyörűen kiépített kerékpárutakon élvezhetik a különleges atmoszférát, a túra megtervezésében pedig a BalatonBike 365 app adhat nekik óriási segítséget.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Amennyiben kedvet kaptál egy kis aktív kikapcsolódáshoz, kerekedj útra és fedezd fel a Balatont kerékpáron. A BalatonBike 365 app segítségével ugyanis egész évben könnyedén átszelheted a vidéket, hiszen rengeteg hasznos információt tartogat számodra. Az egyedülálló, bringás útvonaltervező többek között a látványosságokat, a szervízpontokat és az időjárásnak megfelelő kerékpáros túrákat is sorra veszi, melynek célja a balatoni kerékpárút fejlesztése és a parttól távolabb eső települések bevonása.

BalatonBike 365 app segítségével túrázó család
A BalatonBike 365 app óriási segítséget nyújt a biciklizni vágyóknak!

A kezdetek – Így született meg a BalatonBike 365 app

A projekt megtervezése 2018-ban kezdődött Máthé Kinga, Császár Zsuzsa, Horváth Balázs, Szilasi László, Tar László, Harangvölgyi András, Szabó Lajos és Princzinger Péter együttműködésének köszönhetően, amely 2023 tavasza óta segíti a biciklizni vágyókat. A marketing feladatokról a VisitBalaton365 gondoskodik, az operatív üzemeltetést pedig a Balaton Bike Tour látja el.

A BalatonBike 365 app óriási sikert aratott

A balatonbike.hu az Év honlapja díjjal büszkélkedhet, az App Store-ról és a Google Play-ről letölthető BB365 alkalmazás pedig 2021-ben zsebelte be az Év applikációja díjat. A fejlesztés Ferencsin Imre irányítása alatt jött létre. A széleskörű együttműködésnek köszönhetően a balatonbike365.hu már több mint 4 ezer szolgáltatót ajánl.

Elképesztő mértékű fejlesztések történtek

A két évvel ezelőtti 1000 kilométernyi kerékpáros útvonalhálózat mára 110 kilométerrel bővült, ami lehetővé tette, hogy a biciklizni vágyók további 13 településre és 20 attrakcióhoz juthassanak el, köztük a Nádasdy-kastélyhoz. A korábbi 50 tematikus túra száma pedig 25-tel bővült, így valóban számtalan lehetőség közül válogathatunk.

A BalatonBike 365 appot használó család
A BalatonBike app segítségével mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbb útvonalat.

A kalandvágyók se maradjanak otthon!

Azok számára, akik megszállottan keresik a kihívásokat, egy olyan kerékpáros útvonalhálózat jött létre, ami egyben, de külön szakaszokban is teljesíthető. Ha pedig végigtekerjük, még ajándékban is részesülünk.

Elképesztő számok mutatják a lehengerlő eredményt

2023 óta összesen 96-an végezték el a BBT kerékpáros túravezető képzését, emellett a bringakölcsönzések száma is jelentősen megnőtt. Míg 2023-ban mintegy 11 ezer biciklit béreltek, addig 2024-ben 15 ezret, 2025-ben pedig 19 ezret, ami a kezdetekhez képes 70 százalékos növekedést jelent. Emellett a BB365-BBT flotta két éve még 530 kerékpárból állt, idén azonban már 1000-re nőtt a számuk, ami 130 újabb prémium darabbal fog bővülni.

Egyéb érdekesség, hogy a projekt összesen 1,5 milliárd forintból valósult meg, valamint a BalatonBike 365 rendszer adja az alapját a nemsokára bemutatásra kerülő országos kerékpáros turisztikai applikációnak, a bicapp-nak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu