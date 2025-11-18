Ahonnan térkép a táj: íme az ország legmagasabb kilátói

Amikor fent állunk egy kilátó tetején, egy kicsit kiszakadunk a hétköznapokból, valahogy a problémáinkat is messzebbről látjuk. Nem halljuk a város zaját, csak az apró házakat, folyókat látjuk, mint egy maketten. Szerencsére itthon bőven akad olyan hely, ahol ezt az érzést átélhetjük. Van, amelyik a természet csendjében áll, más a város szívében emelkedik az ég felé. Most megmutatjuk a legeket, Magyarország legmagasabb kilátóit.

A legmagasabb kilátókból tárul elénk a legszebb panoráma.

Fotó: Sóki Tamás / MTI

5. hely – Siófoki Víztorony

A siófoki víztorony a város szívében áll, és 41 méteres magasságával a Balaton egyik legizgalmasabb kilátópontja. A modern, üvegfalú lift pillanatok alatt felvisz a tetőre, ahol kávézó és forgó padlós szint vár. Innen nemcsak a tó, hanem a környező utcák és a Tihanyi-félsziget is látszik.

Siófoki víztorony

Fotó: Mohai Balázs / MTI

4. hely – Bazitai tévétorony, Zalaegerszeg

A Bazita-tetőn magasodó torony 95 méteres, a kilátóterasz pedig 53 méter magasan található. Innen a Zalai-dombság hullámzó zöldje, a Somló, a Ság-hegy, sőt még az Alpok távoli vonulatai is látszanak. A torony tengerszint feletti magassága közel 300 méter, így nemcsak a látvány, hanem maga az elhelyezkedés is különleges.

Zalaegerszegi tévétorony

Fotó: Wikipédia-VargaA

3. hely – Szent István Bazilika, Budapest

A Szent István Bazilika kupolájának 65 méter magas körteraszáról 360 fokban tárul elénk a főváros. A Duna hídjai, a Parlament, a Budai Vár és a Citadella mind látható. A kilátóhoz 364 lépcső vezet, de lifttel is fel lehet jutni, ha tartogatnánk az energiánkat.

Szent István Bazilika, Budapest

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

2. hely – Pécsi tévétorony

A Misina-tetőn álló pécsi tévétorony 197 méteres magasságával már messziről uralja a város látképét. A kilátószint 75 méteren van, ahonnan Pécs, a Mecsek erdős lankái és a Villányi-hegység is belátható. Jó időben a horvát határig is ellátni. A toronyban kávézó és étterem működik, a kilátás mellé így finom kávé vagy ebéd is jár.

Pécsi tévétorony

Fotó: Sóki Tamás / MTI

1. hely – A MOL Campus kilátója, Budapest

A 2022-ben megnyílt MOL Campus 143 méter magas, és ezzel nemcsak az ország legmagasabb épülete, hanem a legmagasabb kilátója is. A SkyDeck nevű terasz a 29. emeleten, 120 méteren várja a látogatókat. Innen a Duna teljes kanyarulata, a Gellért-hegy, a Budai Vár és a Pilis is látszik. A látogatás online foglaláshoz kötött, de aki egyszer felmegy ide naplementekor, az biztosan nem felejti el egyhamar a látványt.