A sejtek üzemanyaga – Ezt az italt mindenképpen építsd be a mindennapjaidba

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 07:25
Egyre népszerűbb a tudatos táplálkozók körében, nem véletlenül. Az alaplé jótékony hatásai miatt egyre többen fogyasztják. Miért kellene neked is beépítened az étkezésedbe? A cikkből kiderül!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Egy forró gőzölgő alaplé reggel indulás előtt vagy este bekucorodva a kanapén, többet tehet az egészségedért, mint gondolnád. Olvass tovább, és kiderül, miért érdemes fogyasztanod a mindennapokban. 

Alaplé egy kancsóban és zöldségek a pulton
Az alaplé egészségesebb mint gondolnád, mutatjuk miért érdemes beépítened a mindennapjaidba.
Fotó: Shutterstock 

Alaplé – a rég elfeledett immunerősítő, ami újra hódít  

Ma már számtalan immunerősítő megtalálható a boltok polcain, ám nagyanyáink idején az alaplé volt a természetes „gyógyszer”. Lássuk az alaplé jótékony hatásait, hogy miért érdemes rendszeresen fogyasztanod.  

Miért rajonganak érte annyian újabban?  

A TikTok-on számtalan videó terjed „bone broth”-ként futó alapléről, ami rengeteg ásványi anyagot és kollagént tartalmaz. A lassú főzés során a csontokból és a kötőszövetekből olyan anyagok oldódnak ki, amelyek jót tesztnek az emberi szervezetnek. Nem varázsital, de mindenképpen érdemes fogyasztani.  

Gyengéd támogatás a gyomornak

Azt már biztosan tudjuk, hogy az általános egészségi állapot függ az emésztéstől. Az emésztési problémák ellen pedig az alaplé kiváló. A meleg, híg állapot önmagában is segít megnyugtatni a gyomrot, a zselatinos-kollagénes tartalma miatt még azok is bátran fogyaszthatják, akik érzékenyebben reagálnak bizonyos ételekre. Egy bögre alaplé kíméli a gyomrot, miközben gondoskodik arról, hogy ne maradjon üresen.  

Egy fazék alaplé
Bolti kollagén helyett válaszd a természetes alaplevet.
Fotó: kai keisuke / Shutterstock 

Támogatja az ízületeket, a bőr- és hajnövekedést  

Az utóbbi évek bomba étrend-kiegészítője a kollagén lett. Az alaplében pedig rengeteg a kollagén, ami a főzés során a csontokból oldódik ki. Így ízületi panaszok esetén, vagy ha száraz a bőröd, esetleg támogatni szeretnéd a hajnövekedést, akkor az alaplé lehet a titkos fegyvered.

Társ a diétában

Az alaplé egyik legjobb tulajdonsága, hogy laktat, kiválóan csökkenti az éhségérzetet és kevés kalóriát tartalmaz. Gondolj csak bele, vasárnap is milyen jól eltelít a húsleves.  

Milyen lesz az alaplé ha... 

  • Csirkéből készíted: lágyabb  
  • Marhából készíted: testesebb, ásványi anyagokban gazdagabb
  • Halcsontból: egy különleges, jódos alaplevet kaphatsz  

Hogy készül a bone broth? Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

