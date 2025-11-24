A sejtek üzemanyaga – Ezt az italt mindenképpen építsd be a mindennapjaidba

Egy forró gőzölgő alaplé reggel indulás előtt vagy este bekucorodva a kanapén, többet tehet az egészségedért, mint gondolnád. Olvass tovább, és kiderül, miért érdemes fogyasztanod a mindennapokban.

Az alaplé egészségesebb mint gondolnád, mutatjuk miért érdemes beépítened a mindennapjaidba.

Fotó: Shutterstock

Alaplé – a rég elfeledett immunerősítő, ami újra hódít

Ma már számtalan immunerősítő megtalálható a boltok polcain, ám nagyanyáink idején az alaplé volt a természetes „gyógyszer”. Lássuk az alaplé jótékony hatásait, hogy miért érdemes rendszeresen fogyasztanod.

Miért rajonganak érte annyian újabban?

A TikTok-on számtalan videó terjed „bone broth”-ként futó alapléről, ami rengeteg ásványi anyagot és kollagént tartalmaz. A lassú főzés során a csontokból és a kötőszövetekből olyan anyagok oldódnak ki, amelyek jót tesztnek az emberi szervezetnek. Nem varázsital, de mindenképpen érdemes fogyasztani.

Gyengéd támogatás a gyomornak

Azt már biztosan tudjuk, hogy az általános egészségi állapot függ az emésztéstől. Az emésztési problémák ellen pedig az alaplé kiváló. A meleg, híg állapot önmagában is segít megnyugtatni a gyomrot, a zselatinos-kollagénes tartalma miatt még azok is bátran fogyaszthatják, akik érzékenyebben reagálnak bizonyos ételekre. Egy bögre alaplé kíméli a gyomrot, miközben gondoskodik arról, hogy ne maradjon üresen.

Bolti kollagén helyett válaszd a természetes alaplevet.

Fotó: kai keisuke / Shutterstock

Támogatja az ízületeket, a bőr- és hajnövekedést

Az utóbbi évek bomba étrend-kiegészítője a kollagén lett. Az alaplében pedig rengeteg a kollagén, ami a főzés során a csontokból oldódik ki. Így ízületi panaszok esetén, vagy ha száraz a bőröd, esetleg támogatni szeretnéd a hajnövekedést, akkor az alaplé lehet a titkos fegyvered.

Társ a diétában

Az alaplé egyik legjobb tulajdonsága, hogy laktat, kiválóan csökkenti az éhségérzetet és kevés kalóriát tartalmaz. Gondolj csak bele, vasárnap is milyen jól eltelít a húsleves.

Milyen lesz az alaplé ha...

Csirkéből készíted: lágyabb

Marhából készíted: testesebb, ásványi anyagokban gazdagabb

Halcsontból: egy különleges, jódos alaplevet kaphatsz

Hogy készül a bone broth? Nézd meg az alábbi videót:

