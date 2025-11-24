A sejtek üzemanyaga – Ezt az italt mindenképpen építsd be a mindennapjaidba

Egy forró gőzölgő alaplé reggel indulás előtt vagy este bekucorodva a kanapén, többet tehet az egészségedért, mint gondolnád. Olvass tovább, és kiderül, miért érdemes fogyasztanod a mindennapokban.
Ma már számtalan immunerősítő megtalálható a boltok polcain, ám nagyanyáink idején az alaplé volt a természetes „gyógyszer”. Lássuk az alaplé jótékony hatásait, hogy miért érdemes rendszeresen fogyasztanod.
A TikTok-on számtalan videó terjed „bone broth”-ként futó alapléről, ami rengeteg ásványi anyagot és kollagént tartalmaz. A lassú főzés során a csontokból és a kötőszövetekből olyan anyagok oldódnak ki, amelyek jót tesztnek az emberi szervezetnek. Nem varázsital, de mindenképpen érdemes fogyasztani.
Azt már biztosan tudjuk, hogy az általános egészségi állapot függ az emésztéstől. Az emésztési problémák ellen pedig az alaplé kiváló. A meleg, híg állapot önmagában is segít megnyugtatni a gyomrot, a zselatinos-kollagénes tartalma miatt még azok is bátran fogyaszthatják, akik érzékenyebben reagálnak bizonyos ételekre. Egy bögre alaplé kíméli a gyomrot, miközben gondoskodik arról, hogy ne maradjon üresen.
Az utóbbi évek bomba étrend-kiegészítője a kollagén lett. Az alaplében pedig rengeteg a kollagén, ami a főzés során a csontokból oldódik ki. Így ízületi panaszok esetén, vagy ha száraz a bőröd, esetleg támogatni szeretnéd a hajnövekedést, akkor az alaplé lehet a titkos fegyvered.
Az alaplé egyik legjobb tulajdonsága, hogy laktat, kiválóan csökkenti az éhségérzetet és kevés kalóriát tartalmaz. Gondolj csak bele, vasárnap is milyen jól eltelít a húsleves.
Hogy készül a bone broth? Nézd meg az alábbi videót:
