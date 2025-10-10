Íme a lista, tíz magyar étterem kapott idén Michelin-csillagot

Tíz magyar étterem kapott Michelin-csillagot a Michelin Guide francia étteremkalauz csütörtök esti budapesti díjátadóján. Sikeresen megtartotta két Michelin-csillagos minősítését a tatai Platán és a budapesti Stand étterem, további nyolc vendéglátóhely pedig egy Michelin-csillagot nyert el idén.

Tíz magyar étterem kapott idén Michelin-csillagot: a díjazottak a Michelin Guide francia étteremkalauz budapesti díjátadóján a Magyar Állami Operaházban 2025. október 9-én.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára az ünnepélyes díjátadón hangsúlyozta, hogy Magyarország turizmusa történelmi csúcsra ért: tavaly minden korábbinál több vendéget fogadtunk, és a hazai vendégforgalom növekedése az EU-átlag háromszorosával bővült.

"Idén is töretlen a lendület: hónapról hónapra nő a vendégéjszakák száma és a szálláshelyi, valamint vendéglátó-bevételek, ami bizonyítja, hogy a turizmus a gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje. A nemzetközi és belföldi vendégeink ma már nemcsak látnivalókat keresnek, hanem autentikus élményeket: akár egy vacsorát, amelyre egy életen át emlékeznek, egy ízes falatot, amelyben a magyar föld kincsei, a magyar szakemberek munkája és újítókedve testesül meg. A Michelin-kalauz díjai ezeknek az élményeknek adják meg a nemzetközi hitelességet" - fogalmazott az államtitkár.

Csendes Olivér, a Visit Hungary igazgatója elmondta: a gasztronómia ma már sokkal több, mint kulináris élmény, közös, nemzetközi nyelv, amely összeköti az embereket és kultúrákat. Egyre többen indulnak útnak azért, hogy megízleljék egy ország valódi karakterét: az utazók közel 20 százaléka kifejezetten gasztronómiai élmények miatt utazik, és a prémium utazók több mint fele már előre lefoglalja a kiszemelt éttermeket. "A helyi ízek és alapanyagok felfedezése ma az utazás egyik legerősebb motivációja és ebben Magyarország különösen erős" - tette hozzá

Csendes Olivér szerint a teljesítmények mögött rengeteg munka, odaadás és kreativitás áll. Az értékelés alapjául az alapanyagok minősége, a technikai tudás, a séf személyiségének megjelenése az ételekben és az ízek harmóniája szolgál - írja az MTI.

Ők kaptak idén Michelin-csillagot

Az idén egy Michelin-csillagot kapott a 42 (Esztergom), a BABEL (Budapest), a Borkonyha Winekitchen (Budapest), a Costes (Budapest), az Essencia (Budapest), a Pajta (Őriszentpéter), a Rumour (Budapest) és a Salt (Budapest) étterem.