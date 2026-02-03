Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Olcsó pizzák Budapesten – 5 kötelező hely, amit neked is muszáj kipróbálnod

pizza
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 11:15
Budapestolcsó
Budapest belvárosában nincs hiány pizzázókból, ám nem mindegyik kínál jó ár‑érték arányú, gyors és finom pizzát. Most összegyűjtöttük a top 5 olcsó pizzázót, ahol jó minőséget kapsz baráti áron – legyen szó klasszikus olasz tésztáról vagy egy városi pizzapubról.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Budapest pizzakínálata nem csak a luxuséttermekről szól: a város tele van rejtett, megfizethető helyekkel, ahol finom, friss alapanyagokból készült pizzát kaphatsz. Ezek az olcsó pizzázók – az autentikus olasz ízek mellet – barátságos hangulatukkal is vonzzák a helyieket és a turistákat egyaránt. Ne maradj le, próbáld ki őket te is!

Egy lány az egyik olcsó pizzázóban épp pizzát eszik.
Olcsó pizzázók Budapesten – 5 kötelező hely, amit muszáj kipróbálnod
Fotó: 123RF
  • Foglalj asztalt hétvégére, főleg Belli di Mamma és Local Korner esetén, mert gyakran teltházasak.
  • Ha gyors, elvihető pizzára vágysz, a Pizzica-ba menj.  
  • A Little Italy és a Pizza Manufaktúra inkább klasszikus, helyben elfogyasztható pizzákhoz ideális választás.

Olcsó pizzázók Budapesten – 5 kötelező hely a belvárosban

Ha igazi olasz pizzára vágysz, akkor ezeket az éttermeket mindenképpen keresd fel:

1. Little Italy pizzéria & söröző – klasszikus, olasz hangulat a Király utcában

Helyszín: 1077 Budapest, Király utca 103.

Ez a családias pizzéria igazi olasz életérzést kínál, vékonyabb tésztás pizzákkal és hagyományos feltétekkel és baráti árakkal várnak.

Nyitvatartás: szerda–szombat 12:00-15:00 18:00-21:00 vasárnap 12:00-15:00

Árak: pizza kb. 2 000–4 000 Ft körül

2. Local Korner Astoria – pizzapub Astoria közelében

Helyszín: 1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Egyedi pizzapub stílus, ahol a klasszikus pizzák mellett extra feltéteket és saját elképzelésű variációkat is kérhetsz.

Nyitvatartás: mindennap 11:30–22:00

Árak: pizzák kb. 2 500–3 500 Ft között

3. Pizzica – római al taglio szeletek és klasszikus pizza

Helyszín: 1065 Budapest, Nagymező utca 21.

Ez a hely a pizza al taglio / római szeletelt pizza stílus egyik budapesti úttörője – egész pizzát, de akár szeleteket is kérhetsz akár elvitelre vagy helyben fogyasztva is kérheted.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11:00–23:00, péntek-szombat 11:00-00:00

Árak: egész pizza / nagy szelet kb. 2 500–4 000 Ft között  

4. Pizza Manufaktúra – budapesti klasszikus, nagy választék

Helyszín: 1092 Budapest, Erkel utca 4.

Ez egy nagyon kedvelt városi pizzéria, ahol a klasszikus pizzák mellett sokféle feltétet és ízt találsz – megbízható, jó ár‑érték arányú választás.

Nyitvatartás: 11:00–21:00

Árak: pizza kb. 2 000–4 000 Ft

5. Belli di Mamma – nápolyi stílusú pizza kreatív feltétekkel

Helyszín: 1072 Budapest, Akácfa utca 45.  

Ez a hely klasszikus nápolyi stílusú pizzákat készít, ahol könnyű, levegős tészta és minőségi feltétek dominálnak – a gasztroportálok szerint igazi olasz pizzaélmény.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 17:00-24:00, péntek-vasárnap 12:00-23:00

Árak: pizza kb. 3 000–4 500 Ft között 

Ezt az 5 helyet szívből ajánljuk, garantáltan nem fogsz csalódni és még a pénztárcád is hálás lesz érte, próbáld ki valamennyit!

Az alábbi videóból egy tuti pizzareceptet ismerhetsz meg:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu