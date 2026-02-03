Olcsó pizzák Budapesten – 5 kötelező hely, amit neked is muszáj kipróbálnod

Budapest pizzakínálata nem csak a luxuséttermekről szól: a város tele van rejtett, megfizethető helyekkel, ahol finom, friss alapanyagokból készült pizzát kaphatsz. Ezek az olcsó pizzázók – az autentikus olasz ízek mellet – barátságos hangulatukkal is vonzzák a helyieket és a turistákat egyaránt. Ne maradj le, próbáld ki őket te is!
Ha igazi olasz pizzára vágysz, akkor ezeket az éttermeket mindenképpen keresd fel:
Helyszín: 1077 Budapest, Király utca 103.
Ez a családias pizzéria igazi olasz életérzést kínál, vékonyabb tésztás pizzákkal és hagyományos feltétekkel és baráti árakkal várnak.
Nyitvatartás: szerda–szombat 12:00-15:00 18:00-21:00 vasárnap 12:00-15:00
Árak: pizza kb. 2 000–4 000 Ft körül
Helyszín: 1052 Budapest, Semmelweis utca 17.
Egyedi pizzapub stílus, ahol a klasszikus pizzák mellett extra feltéteket és saját elképzelésű variációkat is kérhetsz.
Nyitvatartás: mindennap 11:30–22:00
Árak: pizzák kb. 2 500–3 500 Ft között
Helyszín: 1065 Budapest, Nagymező utca 21.
Ez a hely a pizza al taglio / római szeletelt pizza stílus egyik budapesti úttörője – egész pizzát, de akár szeleteket is kérhetsz akár elvitelre vagy helyben fogyasztva is kérheted.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11:00–23:00, péntek-szombat 11:00-00:00
Árak: egész pizza / nagy szelet kb. 2 500–4 000 Ft között
Helyszín: 1092 Budapest, Erkel utca 4.
Ez egy nagyon kedvelt városi pizzéria, ahol a klasszikus pizzák mellett sokféle feltétet és ízt találsz – megbízható, jó ár‑érték arányú választás.
Nyitvatartás: 11:00–21:00
Árak: pizza kb. 2 000–4 000 Ft
Helyszín: 1072 Budapest, Akácfa utca 45.
Ez a hely klasszikus nápolyi stílusú pizzákat készít, ahol könnyű, levegős tészta és minőségi feltétek dominálnak – a gasztroportálok szerint igazi olasz pizzaélmény.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 17:00-24:00, péntek-vasárnap 12:00-23:00
Árak: pizza kb. 3 000–4 500 Ft között
Ezt az 5 helyet szívből ajánljuk, garantáltan nem fogsz csalódni és még a pénztárcád is hálás lesz érte, próbáld ki valamennyit!
Az alábbi videóból egy tuti pizzareceptet ismerhetsz meg:
