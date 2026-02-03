Olcsó pizzák Budapesten – 5 kötelező hely, amit neked is muszáj kipróbálnod

Budapest pizzakínálata nem csak a luxuséttermekről szól: a város tele van rejtett, megfizethető helyekkel, ahol finom, friss alapanyagokból készült pizzát kaphatsz. Ezek az olcsó pizzázók – az autentikus olasz ízek mellet – barátságos hangulatukkal is vonzzák a helyieket és a turistákat egyaránt. Ne maradj le, próbáld ki őket te is!

Olcsó pizzázók Budapesten – 5 kötelező hely, amit muszáj kipróbálnod

Fotó: 123RF

Foglalj asztalt hétvégére, főleg Belli di Mamma és Local Korner esetén, mert gyakran teltházasak.

Ha gyors, elvihető pizzára vágysz, a Pizzica-ba menj.

A Little Italy és a Pizza Manufaktúra inkább klasszikus, helyben elfogyasztható pizzákhoz ideális választás.

Olcsó pizzázók Budapesten – 5 kötelező hely a belvárosban

Ha igazi olasz pizzára vágysz, akkor ezeket az éttermeket mindenképpen keresd fel:

1. Little Italy pizzéria & söröző – klasszikus, olasz hangulat a Király utcában

Helyszín: 1077 Budapest, Király utca 103.

Ez a családias pizzéria igazi olasz életérzést kínál, vékonyabb tésztás pizzákkal és hagyományos feltétekkel és baráti árakkal várnak.

Nyitvatartás: szerda–szombat 12:00-15:00 18:00-21:00 vasárnap 12:00-15:00

Árak: pizza kb. 2 000–4 000 Ft körül

2. Local Korner Astoria – pizzapub Astoria közelében

Helyszín: 1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Egyedi pizzapub stílus, ahol a klasszikus pizzák mellett extra feltéteket és saját elképzelésű variációkat is kérhetsz.

Nyitvatartás: mindennap 11:30–22:00

Árak: pizzák kb. 2 500–3 500 Ft között

3. Pizzica – római al taglio szeletek és klasszikus pizza

Helyszín: 1065 Budapest, Nagymező utca 21.

Ez a hely a pizza al taglio / római szeletelt pizza stílus egyik budapesti úttörője – egész pizzát, de akár szeleteket is kérhetsz akár elvitelre vagy helyben fogyasztva is kérheted.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11:00–23:00, péntek-szombat 11:00-00:00

Árak: egész pizza / nagy szelet kb. 2 500–4 000 Ft között

4. Pizza Manufaktúra – budapesti klasszikus, nagy választék

Helyszín: 1092 Budapest, Erkel utca 4.

Ez egy nagyon kedvelt városi pizzéria, ahol a klasszikus pizzák mellett sokféle feltétet és ízt találsz – megbízható, jó ár‑érték arányú választás.