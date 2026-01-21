Balatoni korcsolyázás: mutatjuk, hol lehet már jégre menni

A rendőrségi és meteorológiai mérések szerint a balatoni korcsolyázás feltételei a déli parton kedvezőbbek, itt a part menti sávban a jég vastagsága eléri a 12–15 centimétert. Az északi parton ezzel szemben később indult meg a befagyás, a jég jellemzően csak 8–12 centiméteres, és több helyen még nem kellően szilárd, ezért ott fokozott a beszakadás veszélye.
A szakemberek szerint nemcsak a jég vastagsága, hanem annak minősége is döntő. A Balaton nyílt vizén a jégréteg napról napra változik, az élénk keleties szél hatására rianások, repedések alakulhatnak ki, amelyeket az újabb lehűlés ugyan befagyaszt, de ezek az újrafagyott szakaszok jóval gyengébbek, mint a napok óta zavartalanul hízó jég. A parttól távolabb ezért már rendkívül vegyes a kép: előfordulnak 9–10 centiméteres, terhelhetőnek tűnő felületek, de ezek mellett akár néhány méteren belül is vékony, bizonytalan jégfoltok lehetnek.
A köd tovább növeli a kockázatot: több térségben olyan rossz látási viszonyok alakulnak ki, hogy már 100 méteres távolságból sem látszik a part, így könnyű eltévedni a jégen. Emiatt a hatóságok egyértelműen tiltják az éjszakai vagy korlátozott látási viszonyok melletti jégen tartózkodást.
A jelenlegi ajánlások szerint kizárólag nappal, jó látási körülmények között, legfeljebb 50–70 méterre a parttól szabad a jégre lépni, lehetőleg társaságban. Járművel tilos a jégre hajtani, kikötők környékén edig minden körülmények között tilos a tartózkodás. A szabályokat a rendőrség és a vízirendészet fokozottan ellenőrzi: a szabályszegők figyelmeztetésre, 6500 és 65 ezer forint közötti helyszíni bírságra, ismételt esetben akár 90 ezer forintos büntetésre is számíthatnak, súlyosabb esetben pedig szabálysértési eljárás indulhat.
Baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót vagy a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság telefonszámát (+36-82-502-700) kell hívni.
A jeges vízből kimentett személyt nem szabad azonnal túlfűtött helyre vinni: előbb száraz ruhába kell öltöztetni, fokozatosan felmelegíteni, majd mielőbb orvosi ellátásban részesíteni. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napok fagyos éjszakái tovább vastagíthatják a jeget, de a balatoni korcsolyázás továbbra is csak körültekintéssel, jól ismert, partközeli szakaszokon javasolt.
Nézd meg a videót is a korcsolyázásra alkalmas, befagyott Balatonról:
