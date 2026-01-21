Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Balatoni korcsolyázás: mutatjuk, hol lehet már jégre menni

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 10:15
Az elmúlt napokban tapasztalható tartós fagyásnak köszönhetően több helyen is befagyott a Balaton, a tó bizonyos részein már megjelentek a korcsolyázók. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák: a balatoni korcsolyázás jelenleg kizárólag a déli part mentén, szigorú szabályok betartásával tekinthető viszonylag biztonságosnak.
Etédi Alexa
A rendőrségi és meteorológiai mérések szerint a balatoni korcsolyázás feltételei a déli parton kedvezőbbek, itt a part menti sávban a jég vastagsága eléri a 12–15 centimétert. Az északi parton ezzel szemben később indult meg a befagyás, a jég jellemzően csak 8–12 centiméteres, és több helyen még nem kellően szilárd, ezért ott fokozott a beszakadás veszélye.

A tó déli partján már elég vastag a jég a balatoni korcsolyázáshoz.
A déli parton már alkalmas a jég a balatoni korcsolyázáshoz.
Fotó: Vasvári Tamás
  • Hol biztonságos most a balatoni korcsolyázás, és mely partszakaszokat kell kerülni?
  • Mekkora jégvastagság számít megfelelőnek a Balatonon
  • Bírságok, tiltások és életmentő tanácsok jégre lépőknek

Hol és miért veszélyesebb a balatoni korcsolyázás?

A szakemberek szerint nemcsak a jég vastagsága, hanem annak minősége is döntő. A Balaton nyílt vizén a jégréteg napról napra változik, az élénk keleties szél hatására rianások, repedések alakulhatnak ki, amelyeket az újabb lehűlés ugyan befagyaszt, de ezek az újrafagyott szakaszok jóval gyengébbek, mint a napok óta zavartalanul hízó jég. A parttól távolabb ezért már rendkívül vegyes a kép: előfordulnak 9–10 centiméteres, terhelhetőnek tűnő felületek, de ezek mellett akár néhány méteren belül is vékony, bizonytalan jégfoltok lehetnek.

Emberek a befagyott Balatonon.
Csak a szabályok betartásával menj a jégre, hogy megelőzd a balesetveszélyt.
Fotó: Vasvári Tamás

A köd tovább növeli a kockázatot: több térségben olyan rossz látási viszonyok alakulnak ki, hogy már 100 méteres távolságból sem látszik a part, így könnyű eltévedni a jégen. Emiatt a hatóságok egyértelműen tiltják az éjszakai vagy korlátozott látási viszonyok melletti jégen tartózkodást.

A jelenlegi ajánlások szerint kizárólag nappal, jó látási körülmények között, legfeljebb 50–70 méterre a parttól szabad a jégre lépni, lehetőleg társaságban. Járművel tilos a jégre hajtani, kikötők környékén edig minden körülmények között tilos a tartózkodás. A szabályokat a rendőrség és a vízirendészet fokozottan ellenőrzi: a szabályszegők figyelmeztetésre, 6500 és 65 ezer forint közötti helyszíni bírságra, ismételt esetben akár 90 ezer forintos büntetésre is számíthatnak, súlyosabb esetben pedig szabálysértési eljárás indulhat.

Fiatal pár korcsolyázik a Balatonon.
Sokan élvezik most a tó nyújtotta lehetőségeket, a hatalmas természetes jégpáyát.
Fotó:  Zalai hírlap

Mit tegyél baleset esetén?

Baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót vagy a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság telefonszámát (+36-82-502-700) kell hívni. 

A jeges vízből kimentett személyt nem szabad azonnal túlfűtött helyre vinni: előbb száraz ruhába kell öltöztetni, fokozatosan felmelegíteni, majd mielőbb orvosi ellátásban részesíteni. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napok fagyos éjszakái tovább vastagíthatják a jeget, de a balatoni korcsolyázás továbbra is csak körültekintéssel, jól ismert, partközeli szakaszokon javasolt.

Gyönyörű a befagyott Balaton, de a természetes viszonyok miatt veszélyes is, ezért mindig körültekintéssel menj a jégre!
Gyönyörű a befagyott Balaton, de a természetes viszonyok miatt veszélyes is, ezért mindig körültekintéssel menj a jégre!
Fotó: Botond Horvath

Nézd meg a videót is a korcsolyázásra alkalmas, befagyott Balatonról:

