Itt a hétvégi programajánló: karácsonyi hangulatban az egész ország

Mi mást ajánlhatnánk a hét végi pihenőnapokra, mint az ország különféle adventi vásárainak és eseményeinek meglátogatását? Ahogyan közeleg a karácsony ünnepe, egyre többen keressük fel a finom illatokat árasztó forgatagokat, főleg ha még izgalmas színpadi előadások is várnak ránk. Hétvégi programajánlónkban 5 nagyszerű karácsonyi rendezvénnyel készültünk.
Adventi portékák, karácsonyi programok, ünnepi fények, mesebeli hangulat és finomabbnál finomabb ételek és italok várnak Kecskemét híres városában, ahova mindenképpen érdemes ellátogatni advent harmadik hétvégéjén. Idén egy téli csodaország várja az érdeklődőket, akik változatos programokon kapcsolódhatnak ki. A közös gyertyagyújtáson túl játszóház, kreatív workshop, mozgás és fényshow, illetve zenei koncertek is a színesítik a palettát.
Időpont: 2026. január 1-ig
Helyszín: Fő tér, Kecskemét
További információk: ITT
Miskolc szintén remek úti cél lehet a hétvégére, hiszen itt is ünnepi légkörbe burkolózhatunk és a karácsonyi kavalkád részesei lehetünk. A város szívében gyerekprogramok, kézműves vásár, gasztronómiai különlegességek, helyi és országosan ismert fellépők adják meg az alaphangulatot. Ezen a szombaton egyebek mellett a Miskolc Dixieland Band és a Swing Project koncertjén szórakozhatunk, vasárnap pedig a közös gyertyagyújtáson adózhatunk a karácsonyvárásnak.
Időpont: december 23-ig
Helyszín: Szent István tér, Miskolc
További információk: ITT
A fővárosban is ünnepi fények és hangulatok várnak, például az Allee bevásárlóközpont melletti sétányon, ahol nem lehet úgy végigmenni, hogy ne kóstoljunk meg valamilyen finomságot. Kínálnak itt karácsonyi süteményeket, forralt bort és gőzölgő puncsot, valamint számtalan illatos csemegét. Ha egy kicsit felpezsdítenénk magunkat, a kiemelt rendezvénynapokon családi programokkal, színpadi fellépőkkel és kültéri játékokkal dobhatjuk fel a hangulatunkat.
Időpont: december 21-ig
Helyszín: Kőrösy József sétány, Budapest
További információk: ITT
A Balaton északi partján is életre kelt a karácsonyi varázslat: Balatonfüred adventi hangulattal köszönti az érkezőket, akik korosztálytól függetlenül találhatnak maguknak kikapcsolódást ígérő programokat. December 13-án szombaton 18:00 órakor megnyílik a magyar tenger legnépszerűbb és egyben legnagyobb jégpályája, amely a Zákonyi parktól a Vitorlás téren át egészen a Tagore sétány közepéig tart. Az egyedi jégfolyosós épített pályarendszer 1 kilométer hosszan teszi lehetővé a zavartalan csúszást.
Időpont: december 24-ig
Helyszín: Balatonfüred
További információk: ITT
Ünnepváró programok sokaságával készült az adventi időszakra Keszthely is, ahol csodás fényekben merítkezhetünk meg. Megtekinthetjük a különleges városi Betlehemet is, akárcsak a megújult látványelemeket, valamint vásári portékákat. A szombati napon a Fő téren Fanyűvő Játékpark és karácsonyi mesekoncert várja a kicsiket, a felnőttek pedig St. Martin, valamint Hajdu Klára & Szakonyi Milán műsorán lazíthatnak. Vasárnap kora este adventi gyertyagyújtás vár.
Időpont: 2026. január 2-ig.
Helyszín: Keszthely
További információk: ITT
Inkább kalasszikus módon, a legismertebb piacokon szereznéd be a karácsonyi meglepetéseket? A fővárosi vásárcsarnokok erre is lehetőséget adnak, akárcsak Budapest két legnagyobb karácsonyi vására, ahova szintén érdemes ellátogatni. Ha pedig már minden ajándék megvan, irány a Balaton, ahol számtalan jégpálya vár.
A következő eseményeken vehetünk tehát részt a december 12-14-i hétvégén:
Kíváncsi vagy, milyen volt tavaly a balatonfüredi jégpálya? Nézd meg ezt a 2024-es videót:
