Itt a hétvégi programajánló: karácsonyi hangulatban az egész ország

Mi mást ajánlhatnánk a hét végi pihenőnapokra, mint az ország különféle adventi vásárainak és eseményeinek meglátogatását? Ahogyan közeleg a karácsony ünnepe, egyre többen keressük fel a finom illatokat árasztó forgatagokat, főleg ha még izgalmas színpadi előadások is várnak ránk. Hétvégi programajánlónkban 5 nagyszerű karácsonyi rendezvénnyel készültünk.

Hétvégi programajánló: Kecskeméten hamisítatlan karácsonyi hangulat vár mindenkit.

Hétvégi programajánló december 12-14.

Téli Csodaország és Kecskeméti Karácsonyi Vásár 2025

Adventi portékák, karácsonyi programok, ünnepi fények, mesebeli hangulat és finomabbnál finomabb ételek és italok várnak Kecskemét híres városában, ahova mindenképpen érdemes ellátogatni advent harmadik hétvégéjén. Idén egy téli csodaország várja az érdeklődőket, akik változatos programokon kapcsolódhatnak ki. A közös gyertyagyújtáson túl játszóház, kreatív workshop, mozgás és fényshow, illetve zenei koncertek is a színesítik a palettát.

Időpont: 2026. január 1-ig

Helyszín: Fő tér, Kecskemét

Miskolcon csodás fényinstallációkat láthatunk, melyek a családi fotókon is jól mutatnak majd.

Miskolc Advent 2025

Miskolc szintén remek úti cél lehet a hétvégére, hiszen itt is ünnepi légkörbe burkolózhatunk és a karácsonyi kavalkád részesei lehetünk. A város szívében gyerekprogramok, kézműves vásár, gasztronómiai különlegességek, helyi és országosan ismert fellépők adják meg az alaphangulatot. Ezen a szombaton egyebek mellett a Miskolc Dixieland Band és a Swing Project koncertjén szórakozhatunk, vasárnap pedig a közös gyertyagyújtáson adózhatunk a karácsonyvárásnak.

Időpont: december 23-ig

Helyszín: Szent István tér, Miskolc

Sokak kedvence az újbudai esemény, amelynek a meglátogatását ajándékvásárlással is egybeköthetjük.

Újbudai Advent és Karácsonyi Vásár 2025

A fővárosban is ünnepi fények és hangulatok várnak, például az Allee bevásárlóközpont melletti sétányon, ahol nem lehet úgy végigmenni, hogy ne kóstoljunk meg valamilyen finomságot. Kínálnak itt karácsonyi süteményeket, forralt bort és gőzölgő puncsot, valamint számtalan illatos csemegét. Ha egy kicsit felpezsdítenénk magunkat, a kiemelt rendezvénynapokon családi programokkal, színpadi fellépőkkel és kültéri játékokkal dobhatjuk fel a hangulatunkat.