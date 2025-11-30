Fővárosi vásárcsarnokok: kis budapesti piackörkép a nagy karácsonyi roham előtt

Ahogy közeledik a karácsony, a fővárosi vásárcsarnokok megtelnek a friss alapanyagokra és ünnepi finomságokra vágyó vásárlókkal. A piaci forgatagban nemcsak a helyiek, hanem a turisták is a kézműves termékeket, különleges fűszereket és szezonális édességeket keresik. Ez a válogatás segít áttekinteni, hol érdemes beszerezni a karácsonyi menühöz és ajándékhoz szükséges kínálatot.
A karácsonyt megelőző időszakban a Fővám téri Nagycsarnok (más néven Központi Vásárcsarnok) különösen zsúfolt: a vásárlók nagy számban keresik fel a halas- és hentespultokat, a fűszereseket, valamint a szezonális aszalt gyümölcsöket és diót, mákot árusító üzleteket, amelyek a hagyományos ünnepi menük alapját képezik.
Ha valaki időben érkezik – lehetőleg reggel –, nagyobb eséllyel gyűjtheti be a friss és szezonális alapanyagokat a karácsonyi menühöz. Akinek fontos a választék, a minőség és a városi hangulat egyszerre, a Fővám téri Nagycsarnokot nem érdemes kihagyni.
A Központi Vásárcsarnokot 1894 és 1897 között építették Pecz Samu tervei alapján, aki a kor legnagyobb szabású piacépületét álmodta meg a városnak. Az építmény vas‑ és acélszerkezetre épült, homlokzatát díszített, mázas kerámiaburkolat borítja – az építtetők a híres Zsolnay manufaktúra mázas díszítéseit használták, ami a vásárcsarnok jellegzetes, színes megjelenését adja.
A vásárcsarnok működése során – kezdetben modern, központi városi piactérként – halak, friss húsok, zöldségek és egyéb alapélelmiszerek forgalma zajlott. Az évek során az épületet súlyos károk érték, különösen a második világháború idején: súlyosan megsérült, a rendszerváltás után hanyatlásnak indult, de végül egy nagy felújítást követően régi fényében tért vissza – napjainkra egyszerre üzleti, helyi bevásárló‑ és turistalátványosság lett.
Nézz körül a Lehel téri piacon az alábbi kisfilm segítségével:
