Ilyen meghitt karácsonyi hangulat vár a Budai Várnegyed szívében

Advent, majd a téli ünnepek idején gyakran keresgéljük azokat az úti célokat, amelyek igazán mesebeliek ebben a varázslatos időszakban. Családi séta, Jézuska-váró időtöltés, baráti kiruccanás egy látnivalókban gazdag és karácsonyi vásárral is büszkélkedő helyszínre – minderre ideális úti cél a Budai Várnegyed, amely történelmi épületeivel, elbűvölő panorámájával Budapest egyik legszebb negyede.

A Budai Várnegyed, a Halászbástya és a Mátyás-templom téli panorámája.

Történelmi utcák hóval és karácsonyi díszekkel.

A Várban hangulatos karácsonyi vásár és forralt bor vár mindenkit.

A Budai Várnegyed a téli időszakban mutatja meg legvarázslatosabb arcát.

Fotó: Sven Hansche / Shutterstock

A Budai Várnegyed téli titkai

A Budai Várnegyed a XIII. század óta Magyarország hatalmi központja, mely Mátyás király uralkodásától a barokk újjáépítésekig számtalanszor alakult át. A második világháború súlyos pusztításai után az államosítás hosszú évtizedeken át elfedte valódi csillogását és eleganciáját, ma azonban UNESCO-világörökségi helyszínként Budapest egyik legpatinásabb városrésze.

A hóval borított Halászbástya és a Zsolnay-tetős Mátyás-templom mintha csak egy mese díszlete lenne.

Fotó: Neirfy / Shutterstock

A Budai Várnegyed legizgalmasabb látnivalói, amelyek ebben az ünnepi időszakban fotópontként is tökéletesek:

Halászbástya : mesés kilátást kínál Pestre, különösen télen, ködben vagy az esti fényárban. Ráadásul a világ legszebb kilátópontjai közé is beválasztották.

mesés kilátást kínál Pestre, különösen télen, ködben vagy az esti fényárban. Ráadásul a világ legszebb kilátópontjai közé is beválasztották. Mátyás-templom: ikonikus, színes Zsolnay-tetőzete, gótikus részletei mesebeli épületként hatnak.

ikonikus, színes Zsolnay-tetőzete, gótikus részletei mesebeli épületként hatnak. Budavári Palota és udvarai: a klasszikus panorámák, barokk homlokzatok, és a téli díszkivilágítás a Budai Várnegyed legelegánsabb helyszínét nyújtják.

a klasszikus panorámák, barokk homlokzatok, és a téli díszkivilágítás a Budai Várnegyed legelegánsabb helyszínét nyújtják. Történelmi utcácskák: Tárnok utca, Dísz tér, Úri utca – színes történelmi épületeivel a fényképek sláger díszletei.

Karácsonyi vásár a Budai Várnegyedben

A Mátyás-templom előtt minden évben kisebb, hangulatos karácsonyi vásár működik kézműves portékákat, forralt bort, kürtős kalácsot és más finomságokat árusító bódékkal, feldíszített karácsonyfával, zenei előadásokkal. Mindez ráadásul jóval intimebb léptékben, mint a Vörösmarty téren, vagy a Bazilika előtt található karácsonyi vásárokban.

A Budai Várnegyedben is találunk szép karácsonyi vásárt, amely csendesebb és romantikusabb hangulatú, mint a pesti oldal vásárai.

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A Várkert Bazárnál gyakran tartanak ünnepi fényjátékot, míg a budai vár előtt, a Savoyai-szobor körül korcsolyapálya várja a siklani vágyókat (bár Budapest más részein is akadnak meghökkentő helyszínnel rendelkező korcsolyapályák), a Várnegyed utcái pedig diszkrét, történelmi környezetbe illő díszítést kapnak.