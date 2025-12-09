Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Téli hangulatban a Budai Várnegyed

Ilyen meghitt karácsonyi hangulat vár a Budai Várnegyed szívében

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 10:15
belföldi utazástélBudai Várnegyed
A város fölött csend borul a macskaköves utcákra, miközben téli fények játszanak a régi házak színes homlokzatán. A Budai Várnegyed így mutatja meg legszebb, varázslatos arcát a hideg hónapokban.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Advent, majd a téli ünnepek idején gyakran keresgéljük azokat az úti célokat, amelyek igazán mesebeliek ebben a varázslatos időszakban. Családi séta, Jézuska-váró időtöltés, baráti kiruccanás egy látnivalókban gazdag és karácsonyi vásárral is büszkélkedő helyszínre – minderre ideális úti cél a Budai Várnegyed, amely történelmi épületeivel, elbűvölő panorámájával Budapest egyik legszebb negyede.

  • A Budai Várnegyed, a Halászbástya és a Mátyás-templom téli panorámája.
  • Történelmi utcák hóval és karácsonyi díszekkel.
  • A Várban hangulatos karácsonyi vásár és forralt bor vár mindenkit.
A Budai Várnegyedből, a Halászbástyáról csodás panoráma tárul elénk.
A Budai Várnegyed a téli időszakban mutatja meg legvarázslatosabb arcát.
Fotó: Sven Hansche /  Shutterstock 

A Budai Várnegyed téli titkai

A Budai Várnegyed a XIII. század óta Magyarország hatalmi központja, mely Mátyás király uralkodásától a barokk újjáépítésekig számtalanszor alakult át. A második világháború súlyos pusztításai után az államosítás hosszú évtizedeken át elfedte valódi csillogását és eleganciáját, ma azonban UNESCO-világörökségi helyszínként Budapest egyik legpatinásabb városrésze.

A Budai Várnegyed fonos nevezetességei a Halászbástya és a Mátyás templom télen is keresett látványosságok.
A hóval borított Halászbástya és a Zsolnay-tetős Mátyás-templom mintha csak egy mese díszlete lenne.
Fotó: Neirfy /  Shutterstock 

A Budai Várnegyed legizgalmasabb látnivalói, amelyek ebben az ünnepi időszakban fotópontként is tökéletesek:

  • Halászbástya: mesés kilátást kínál Pestre, különösen télen, ködben vagy az esti fényárban. Ráadásul a világ legszebb kilátópontjai közé is beválasztották.
  • Mátyás-templom: ikonikus, színes Zsolnay-tetőzete, gótikus részletei mesebeli épületként hatnak.
  • Budavári Palota és udvarai: a klasszikus panorámák, barokk homlokzatok, és a téli díszkivilágítás a Budai Várnegyed legelegánsabb helyszínét nyújtják.
  • Történelmi utcácskák: Tárnok utca, Dísz tér, Úri utca – színes történelmi épületeivel a fényképek sláger díszletei.

Karácsonyi vásár a Budai Várnegyedben

A Mátyás-templom előtt minden évben kisebb, hangulatos karácsonyi vásár működik kézműves portékákat, forralt bort, kürtős kalácsot és más finomságokat árusító bódékkal, feldíszített karácsonyfával, zenei előadásokkal. Mindez ráadásul jóval intimebb léptékben, mint a Vörösmarty téren, vagy a Bazilika előtt található karácsonyi vásárokban.

Karácsonyi vásár a Budai Várnegyedben.
A Budai Várnegyedben is találunk szép karácsonyi vásárt, amely csendesebb és romantikusabb hangulatú, mint a pesti oldal vásárai.
Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 

A Várkert Bazárnál gyakran tartanak ünnepi fényjátékot, míg a budai vár előtt, a Savoyai-szobor körül korcsolyapálya várja a siklani vágyókat (bár Budapest más részein is akadnak meghökkentő helyszínnel rendelkező korcsolyapályák), a Várnegyed utcái pedig diszkrét, történelmi környezetbe illő díszítést kapnak.

Ha szerencsénk van, kifoghatunk egy hangulatos gospel előadást a budavári evangélikus templomban, amely valóban megkoronázza az ünnepi hangulatot. Nem érdemes kihagyni!

Hóborította Halászbástya zent István szobrával, mely Stróbl Alajos és Schulek Frigyes alkotása.
A Budai Várnegyed karácsonyi vására kisebb, de hangulatosabb, mint a pesti oldal vásárai.
A budavári sikló 1870 márciusában állt üzembe, azóta a turisták egyik kedvenc látványossága.
A budavári palota - melynek ma is látható épülettömbje Ybl Miklós és Hauszmann Alajos munkája - télen is kedvelt úti cél.
A Sándor-palota, amely a köztársasági elnök, illetve a mellette álló Karmelita kolostor, a miniszterelnök rezidenciája.
A behavazott Déli rondella - hozzáépített kaputornyával és a szomszédos Buzogánytoronnyal együtt a Budai Várnegyed szerves része.
A budai vár előtt, a Savoyai-szobor körül kialakított jégpálya lenyűgöző panorámát kínál a pesti oldalra.
A Schulek Frigyes által tervezett Halászbástya neoromán stílusával vonzza a szemet.
Galéria: Karácsonyi hangulat a Budai Várnegyed szívében
1/8
Hóborította Halászbástya zent István szobrával, mely Stróbl Alajos és Schulek Frigyes alkotása.

 

Nézd meg az alábbi videóban a Budai Várnegyed legszebb helyszíneit:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu