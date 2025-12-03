Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Idén is vár a pécsi adventi vásár

Pécsi adventi vásár: fények, muzsika és mesék a Széchenyi téren

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 13:45
adventkarácsonyi vásárPécs
A belváros szíve idén is ünnepi fényekbe borul, hiszen a XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásár december közepéig visszatér. A pécsi adventi vásár a történelmi Széchenyi téren nyitotta meg kapuit – ahol múlt és jelen fonódik egymásba a karácsonyi forgatagban.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A pécsi adventi vásár nem csak egy egyszerű vásár: a Széchenyi tér – mely régóta Pécs történelmi és társadalmi központja – ilyenkor ünnepi mesebirodalommá változik. Ezen az ikonikus téren a különböző korok építészeti lenyomatai találkoznak: muszlim kegyhely, barokk kutak, klasszicista paloták, városháza és szobrok – ezek adják az ünnepi környezetet, amelyben a vásár évről évre megelevenedik.

A pécsi adventi vásár forgataga a Széchenyi téren.
A pécsi adventi vásárnak idén 14. alkalommal ad otthont Pécs főtere, a Széchenyi tér.
Fotó: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
  • Fények és zene: dzsámi fényvetítés és napi koncertek a Széchenyi téren.
  • Kézműves és gasztro: ajándékok, helyi finomságok, ünnepi dekorációk.
  • Családi programok: Mesekuckó, betlehemes játékok és cipősdoboz-akció.

Miért különleges a pécsi adventi vásár?

A XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásár 2025-ben november 28. és december 24. között várja a látogatókat. A kézműves portékák, gasztronómiai finomságok, ünnepi fények, színházi és zenei programok, valamint gyerekeknek szóló műsorok mind hozzájárulnak, hogy az ünnepvárás élménye teljes legyen.

Szinte minden este felcsendül a zene a tér körül. A fellépők sorában ott van a Cimbaliband, Boggie, a Szélkiáltó, a FiveLive Acappella és a Latte Maffiato Zenekar is – így az ünnepre hangolódás egyszerre lehet klasszikus, jazzes, világ- vagy acappella-stílusú. Emellett helyi iskolák előadásai, esti erkélykoncertek, családi programok, betlehemi játékok, kézműves workshopok, és gyerekeknek szóló Mesekuckó gondoskodik arról, hogy kicsik és nagyok egyaránt találjanak maguknak programot.

A hétvégék különösen gazdagok: adventi séták, ünnepi vezetett túrák a belvárosban, a Pécsi Nemzeti Színház ünnepi koncertjei, Mikulás-napi program, Luca-napi előadás, vagy látványos „Téli napforduló” show, amely led-fényekkel és tűzjátékkal kelt mesebeli hangulatot.

A pécsi adventi vásár
A pécsi adventi vásár egyik legkedveltebb helyszíne a Mesekuckó, ahol minden alkalommal más-más művész mesél.

A Széchenyi tér arcai

A Széchenyi tér Pécs főtereként évszázadok óta a város szíve. Középkori piachelyből alakult ki, városháza és templom állt itt – ma pedig kulturális és turisztikai központként működik.

A tér központi épülete a Gázi Kászim pasa dzsámija – ma templomként működő, egykor oszmán dzsámi, amely az egyik legfontosabb török kori emlék Magyarországon. A dzsámi homlokzata az ünnepi időszak alatt hétvégente a gyerekrajzpályázat fényfestéseit (ahogy ez már 2020-ban is történt), más napokon pedig Baglyas Ádám látványos adventi video mappingjét viseli, amely hétről hétre új jelenetekkel idézi meg Pécs ikonikus helyszíneit és művészeti örökségét.

A tér déli részén található a Zsolnay-kút, amely Pécs kerámiaművészeti hagyományára emlékeztet és esztétikai látványosság is egyben. A tér egészét barokk, klasszicista és eklektikus stílusú paloták határolják: városháza, megyeháza, régi szállodák, bérpaloták, mind hozzájárulnak a mediterrán hangulathoz és a város eleganciájához.

A Széchenyi téren tizenkét utca fut össze sugár-szerűen – ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tér mindig nyüzsgő legyen és innen indulva könnyen elérhetők a város más nevezetességei. A kövezetet a 2008–2010-es időszakban – a város európai kulturális főváros program részeként – felújították, ekkor lett belőle sétatér, így ideális helyszín gyalogos sétákhoz, vásárláshoz, programokhoz, mint amilyen évről évre a karácsonyi vásár is.

A pécsi adventi vásáron fényfesté lesz a dzsámi oldalán.
Az Adventi Fényfestő Gyerekrajzpályázatra közel 3400 mű érkezett az ország minden tájáról, a döntős alkotásokat a Gázi Kászim pasa dzsámi oldalára vetítik az adventi hétvégéken.
Fotó: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Ünnepi vásár – legyen részed az élményben

Séta a standok között, egy pohár forró ital, kézműves ajándékok és a fények játéka: a pécsi adventi vásár pont ilyen. A gasztroudvar és kézműves udvar kínálata ígéretes – friss falatok, helyi ízek, meleg italok, kézzel készített ajándékok, mindez együtt egy olyan atmoszférát teremt, amely a tél hidegét is megolvasztja. A fénykapu, a dekorációk, a fotósarok miatt minden gyerek-felnőtt talál majd olyan pillanatot, amit érdemes megörökíteni.

A Cella Septichorában pedig november 21. és december 19. között zajló Cipősdoboz akció a közösség erejét és az ünnepi összefogást hangsúlyozva várja a névre és életkorra szóló ajándékfelajánlásokat.

A tér történelmi atmoszférája, a dzsámi, a műemlékek, a századok múltjából itt maradt hangulat adja meg azt a hátteret, ami nemcsak vásárlásról szól – hanem arról, hogy megálljunk, figyeljünk, és átéljük, hogyan él a város karácsony közeledtével.

Advent Pécs-szerte

A belvároson túl is akad bőven program: a Kodály Központ ünnepi koncertjei és a Zsolnay Negyed esti fényparkja – a Fények Elvarázsolt Erdeje – idén is sokakat csábít majd hosszabb sétára.

Nézd meg videón is, hogy milyen hangulatos a pécsi adventi vásár:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu