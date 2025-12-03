Pécsi adventi vásár: fények, muzsika és mesék a Széchenyi téren

A pécsi adventi vásár nem csak egy egyszerű vásár: a Széchenyi tér – mely régóta Pécs történelmi és társadalmi központja – ilyenkor ünnepi mesebirodalommá változik. Ezen az ikonikus téren a különböző korok építészeti lenyomatai találkoznak: muszlim kegyhely, barokk kutak, klasszicista paloták, városháza és szobrok – ezek adják az ünnepi környezetet, amelyben a vásár évről évre megelevenedik.
A XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásár 2025-ben november 28. és december 24. között várja a látogatókat. A kézműves portékák, gasztronómiai finomságok, ünnepi fények, színházi és zenei programok, valamint gyerekeknek szóló műsorok mind hozzájárulnak, hogy az ünnepvárás élménye teljes legyen.
Szinte minden este felcsendül a zene a tér körül. A fellépők sorában ott van a Cimbaliband, Boggie, a Szélkiáltó, a FiveLive Acappella és a Latte Maffiato Zenekar is – így az ünnepre hangolódás egyszerre lehet klasszikus, jazzes, világ- vagy acappella-stílusú. Emellett helyi iskolák előadásai, esti erkélykoncertek, családi programok, betlehemi játékok, kézműves workshopok, és gyerekeknek szóló Mesekuckó gondoskodik arról, hogy kicsik és nagyok egyaránt találjanak maguknak programot.
A hétvégék különösen gazdagok: adventi séták, ünnepi vezetett túrák a belvárosban, a Pécsi Nemzeti Színház ünnepi koncertjei, Mikulás-napi program, Luca-napi előadás, vagy látványos „Téli napforduló” show, amely led-fényekkel és tűzjátékkal kelt mesebeli hangulatot.
A Széchenyi tér Pécs főtereként évszázadok óta a város szíve. Középkori piachelyből alakult ki, városháza és templom állt itt – ma pedig kulturális és turisztikai központként működik.
A tér központi épülete a Gázi Kászim pasa dzsámija – ma templomként működő, egykor oszmán dzsámi, amely az egyik legfontosabb török kori emlék Magyarországon. A dzsámi homlokzata az ünnepi időszak alatt hétvégente a gyerekrajzpályázat fényfestéseit (ahogy ez már 2020-ban is történt), más napokon pedig Baglyas Ádám látványos adventi video mappingjét viseli, amely hétről hétre új jelenetekkel idézi meg Pécs ikonikus helyszíneit és művészeti örökségét.
A tér déli részén található a Zsolnay-kút, amely Pécs kerámiaművészeti hagyományára emlékeztet és esztétikai látványosság is egyben. A tér egészét barokk, klasszicista és eklektikus stílusú paloták határolják: városháza, megyeháza, régi szállodák, bérpaloták, mind hozzájárulnak a mediterrán hangulathoz és a város eleganciájához.
A Széchenyi téren tizenkét utca fut össze sugár-szerűen – ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tér mindig nyüzsgő legyen és innen indulva könnyen elérhetők a város más nevezetességei. A kövezetet a 2008–2010-es időszakban – a város európai kulturális főváros program részeként – felújították, ekkor lett belőle sétatér, így ideális helyszín gyalogos sétákhoz, vásárláshoz, programokhoz, mint amilyen évről évre a karácsonyi vásár is.
Séta a standok között, egy pohár forró ital, kézműves ajándékok és a fények játéka: a pécsi adventi vásár pont ilyen. A gasztroudvar és kézműves udvar kínálata ígéretes – friss falatok, helyi ízek, meleg italok, kézzel készített ajándékok, mindez együtt egy olyan atmoszférát teremt, amely a tél hidegét is megolvasztja. A fénykapu, a dekorációk, a fotósarok miatt minden gyerek-felnőtt talál majd olyan pillanatot, amit érdemes megörökíteni.
A Cella Septichorában pedig november 21. és december 19. között zajló Cipősdoboz akció a közösség erejét és az ünnepi összefogást hangsúlyozva várja a névre és életkorra szóló ajándékfelajánlásokat.
A tér történelmi atmoszférája, a dzsámi, a műemlékek, a századok múltjából itt maradt hangulat adja meg azt a hátteret, ami nemcsak vásárlásról szól – hanem arról, hogy megálljunk, figyeljünk, és átéljük, hogyan él a város karácsony közeledtével.
A belvároson túl is akad bőven program: a Kodály Központ ünnepi koncertjei és a Zsolnay Negyed esti fényparkja – a Fények Elvarázsolt Erdeje – idén is sokakat csábít majd hosszabb sétára.
