Pécsi adventi vásár: fények, muzsika és mesék a Széchenyi téren

A pécsi adventi vásár nem csak egy egyszerű vásár: a Széchenyi tér – mely régóta Pécs történelmi és társadalmi központja – ilyenkor ünnepi mesebirodalommá változik. Ezen az ikonikus téren a különböző korok építészeti lenyomatai találkoznak: muszlim kegyhely, barokk kutak, klasszicista paloták, városháza és szobrok – ezek adják az ünnepi környezetet, amelyben a vásár évről évre megelevenedik.

A pécsi adventi vásárnak idén 14. alkalommal ad otthont Pécs főtere, a Széchenyi tér.

Fotó: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Fények és zene: dzsámi fényvetítés és napi koncertek a Széchenyi téren.

Kézműves és gasztro: ajándékok, helyi finomságok, ünnepi dekorációk.

Családi programok: Mesekuckó, betlehemes játékok és cipősdoboz-akció.

Miért különleges a pécsi adventi vásár?

A XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásár 2025-ben november 28. és december 24. között várja a látogatókat. A kézműves portékák, gasztronómiai finomságok, ünnepi fények, színházi és zenei programok, valamint gyerekeknek szóló műsorok mind hozzájárulnak, hogy az ünnepvárás élménye teljes legyen.

Szinte minden este felcsendül a zene a tér körül. A fellépők sorában ott van a Cimbaliband, Boggie, a Szélkiáltó, a FiveLive Acappella és a Latte Maffiato Zenekar is – így az ünnepre hangolódás egyszerre lehet klasszikus, jazzes, világ- vagy acappella-stílusú. Emellett helyi iskolák előadásai, esti erkélykoncertek, családi programok, betlehemi játékok, kézműves workshopok, és gyerekeknek szóló Mesekuckó gondoskodik arról, hogy kicsik és nagyok egyaránt találjanak maguknak programot.

A hétvégék különösen gazdagok: adventi séták, ünnepi vezetett túrák a belvárosban, a Pécsi Nemzeti Színház ünnepi koncertjei, Mikulás-napi program, Luca-napi előadás, vagy látványos „Téli napforduló” show, amely led-fényekkel és tűzjátékkal kelt mesebeli hangulatot.

A pécsi adventi vásár egyik legkedveltebb helyszíne a Mesekuckó, ahol minden alkalommal más-más művész mesél.

A Széchenyi tér arcai

A Széchenyi tér Pécs főtereként évszázadok óta a város szíve. Középkori piachelyből alakult ki, városháza és templom állt itt – ma pedig kulturális és turisztikai központként működik.

A tér központi épülete a Gázi Kászim pasa dzsámija – ma templomként működő, egykor oszmán dzsámi, amely az egyik legfontosabb török kori emlék Magyarországon. A dzsámi homlokzata az ünnepi időszak alatt hétvégente a gyerekrajzpályázat fényfestéseit (ahogy ez már 2020-ban is történt), más napokon pedig Baglyas Ádám látványos adventi video mappingjét viseli, amely hétről hétre új jelenetekkel idézi meg Pécs ikonikus helyszíneit és művészeti örökségét.