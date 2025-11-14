Fények, illatok, ínycsiklandó magyar ízek – Látványos újításokkal nyitott Budapest két legnagyobb karácsonyi vására

Végérvényesen itt van hát a karácsonyi ünnepkör kezdete, amit az is jelez, hogy ma, november 14-én végre megnyílt Budapest két legnagyobb karácsonyi vására, a Szent István-bazilika előtti téren az Advent Bazilika, illetve a Vörösmarty téri vásár, a Vörösmarty Classic Xmas.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Elindult a karácsonyi vásárok szezonja Budapesten

Alábbi cikkünkben összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, az újdonságokat, az árakat és az időpontokat, hogy semmiről se maradj le, ha kilátogatnál Európa legjobb karácsonyi vásárainak valamelyikére.

Amint felgyúlnak a karácsonyi fények, megszólalnak az ünnepi dallamok, felállítják a tereken a kézműves portékákat árusító standokat, a levegőben pedig forralt bor, forró csoki és kürtőskalács illata keveredik, önkéntelenül is elönti az embert a meghitt pillanat romantikus érzése: már az ajtón zörget a karácsony!

Sokan szeretnek ilyenkor adventi, vagy téli vásárokba látogatni, legyen szó külföldi helyszínekről, vagy hazairól. Mivel Budapest karácsonyi vásárait többször is választották Európa legjobbjai közé, nem csoda, hogy szívesen látogatunk ki rájuk, hogy könnyebben tudjunk a karácsonyi ünnepekre hangolódni.

Fix 1600 forintos áron kapható mindkét karácsonyi vásár nagykonyháin a menü

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Ennyibe fog kerülni idén a pénztárcabarát menü a vásárokon

Mindkét vásáron kiemelt figyelmet szentelnek a minőségi és megfizethető áru gasztronómiai kínálatnak, ezért valamennyi helyszín nagykonyháján maximalizált áron, 1600 forintért kapható majd néhány fogás, így például a sima forralt bor, a lángos (a sima, illetve a sajtos tejfölös), a kolbász (kenyérrel és mustárral), valamint a töltött káposzta.

A korábbi évek sikeréből kiindulva idén is lesznek tematikus gasztro-hétvégék (sorrendben Libaételek, Disznó-csülök, Halak, Édességek, Pörkölt és gulyás, Töltött káposzták, Alkoholos ételek, míg az Advent Bazilikánál január 1-én Lencsenappal zárják a sort), ahol 2000-2500 forintért kóstolhatjuk az egyes fogásokat.

Újdonságok, meglepetések karácsonyi köntösben

Advent Bazilika

Ami az újdonságokat illeti, a 15. Advent Bazilika jubileumi fényfestéssel készül a látogatók számára, amelyek között egy egészen új fényvetített filmet is bemutatnak, amely a 120 éves bazilika történetét meséli el, és a templom születésnapjától látható először. A fényvetítések minden nap 17.30-tól fél óránként láthatók.

A további újdonságok közé tartozik a vásár bejáratánál felállított üdvözlőkapu, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út felé kialakított fényalagút is, amelyek tovább fokozzák az ünnepi hangulatot, és amelyek tökéletesen egészítik ki a már korábbi évekből is ismerős csillagos eget imitáló fényfüzéreket, a betlehemi jászolt, az adventi koszorút, illetve a tér közepén felállított hatalmas karácsonyfát.