Élő adventi kalendáriummá változik a Nógrád vármegyei falu: 24 napon át más-más kapura kerül fel dísz

Érintetlen, dimbes-dombos tájakon érkezünk meg az apró Nógrád vármegyei falucskába, Cserháthalápra. Háztáji fürjtojással fogad minket a polgármester, Szabó István, aki minden erejével azon van, hogy a falu közössége aktív legyen, növekedjen. Miközben Zsuzsi elmeséli különös történetét, körbevezet a faluban, és megmutatja azokat a házakat, amelyek idén az élő adventi kalendárium első napjait kapták, így már a kapun lóg az ünnepi dísz. Cserháthalápon az advent 2025-ben is csodálatos közösségi élmény a helybélieknek.

Cserháthalápon mindenki, aki részt vesz a falu élő adventi kalendáriummá változtatásában, megadott napon kell, hogy feldíszítse a kapuját.

Élő adventi kalendárium: így változik mesevilággá a Nógrád megyei Cserháthaláp

Részt akartak venni a közösségi életben

Korcsolán Zsuzsi és tűzoltó férje, Szabó Sándor a mai napig rajongva szereti a környéket, pedig már több mint tíz éve itt élnek.

– Siófokról jöttünk – meséli Zsuzsi, aki egyébként bölcsődében dolgozik Balassagyarmaton. – Nagy kíváncsiság és kedvesség övezte az érkezésünket. Amikor még felújításban voltunk, mindennap találtunk a kapura akasztva valamit, egy tököt, pár szem paradicsomot vagy süteményt. Biztos voltam abban a férjemmel együtt, hogy szeretnénk részesei lenni a közösség életének, hiszen egyebek között emiatt is vágyódtunk el a városból. Rengeteg javaslattal, újítással előálltunk, ilyen volt ez az adventi hagyomány bevezetése is. Akkoriban nem voltak itt hasonló dolgok. Ahonnan mi jöttünk, ott szokás volt az ünnepi ablaknyitogatás, aminek az volt a lényege, hogy 24 napon át más-más család kapcsolta fel a villanyt a kidíszített ablakánál. Előre húztunk egy számot, ami a mi napunkat jelezte, titokban tartottuk, így mindig meglepetés volt, hogy éppen kinél fog ez megtörténni. Mi csak az ötletet adtuk, az pedig, hogy miként valósult itt meg, mivé nőtte ki magát, már a falubeliek közös eredménye. Aki pedig nem díszít, az összeírhatja, hogy melyik napon, kinél látta meg a fényeket, a végén pedig az ügyes megfejtők között ajándékokat sorsolnak ki. Jellemző itt a „mi így szoktuk” mondat, amit néha nehéz megtörni, de kedvességgel, türelemmel nem lehetetlen. Az elején nem volt könnyű, először a fiatalabbak voltak nyitottak, később az idősebbek is, mára pedig már erre a hagyományra is azt mondják: mi így szoktuk.