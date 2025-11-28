3 könnyen elkészíthető adventi koszorú, amit idén imádni fogsz

A klasszikus fenyőágas koszorú szép, de egyre többen választanak letisztultabb, természetes alapanyagokból készült darabokat. Ezek az adventi koszorúk nem hivalkodók, mégis igazi ünnepi hangulatot teremtenek. Hoztunk néhány ötletet, amelyet te is el tudsz készíteni saját kezűleg. Ha gyerekkel együtt vágsz bele a munkába, az remek közös ráhangolódás lehet a karácsonyi ünnepre.
Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal veszi kezdetét és karácsony első napjáig tart. Ez a nap a keresztény egyházi év, a karácsonyi ünnepkör kezdetét is jelenti. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern németalföldi evangélikus lelkész készítette. Ő egy szekérkereket díszített fel fenyőágakkal, 24 gyertyával, majd mindennap meggyújtott egyet. A mai adventi koszorú ennek az egyszerűsített változata, hiszen csak 4 gyertyát helyezünk el rajta. Ezek közül pedig mindegyik gyertyának jelentése van:
Az adventi koszorú már sokszor inkább csak a nevében koszorú. Népszerűek a modern, különböző alakzatban elhelyezett gyertyák, a formáknak pedig csak a képzelet szab határt. Alább hoztunk néhány modern és kreatív ötletet, amelyet otthon, egyszerű alapanyagokból is el tudsz készíteni.
A fehérre festett vesszőalap köré tekerj egy meleg fényű fényfüzért, a közepére tegyél négy piros számozott gyertyát. A díszítést néhány arany tobozzal tedd teljessé. A végeredmény egy modern, letisztult, mégis klasszikus adventi koszorú lesz.
Hozzávalók: fehér vesszőkoszorú, rövid LED-füzér, négy piros gyertya, fa talp, arany tobozok.
Négy piros gyertyát tegyél egymás mellé, és bugyoláld azokat egy kötött sálba – ennyi az egész. A „koszorú” köré szórj narancsszeleteket, tobozokat és fűszereket az igazi karácsonyi hangulat megteremtéséhez.
Hozzávalók: négy piros gyertya, kötött sál vagy pulóverdarab, tobozok, szárított narancs, fahéj, csillagánizs.
Ezzel a koszorúval egy aprócska erdőt eleveníthetsz meg az asztalodon. Nincs más dolgod, mint egy fakorongra négy halványzöld gyertyát, mohát, tobozokat és ágakat helyezni. Tehetsz még két kis szarvas figurát is a korongra, hogy még kedvesebb legyen az összkép.
Hozzávalók: fakorong, négy halványzöld gyertya, moha, tobozok, ágak, kis szarvas figurák.
