Ünnepi lázban Pócsmegyer: egy anyuka egyedülálló adventi kalendáriummal kedveskedik

Nem akármilyen ötlettel rukkolt elő Német Maja a kedvesével. A fiatal nő három éve költözött Pócsmegyerre a családjával, és azóta rendszeresen programokkal kedveskedik nekik. Jöjjön bármilyen ünnep, nem feledkezik meg róluk: a karácsonyi hangulatot is elhozta nekik egy különleges adventi naptárral.
Amióta Majáék Pócsmegyerre költöztek három évvel ezelőtt, 2021-ben, az anyuka mindig kedveskedik valamilyen programmal a falubelieknek.
Szervezett már:
is a településen. Idén karácsonykor sem feledkezik meg róluk!
- Közösségi rendezvényszervező vagyok, és szeretek mindig kedveskedni valamivel az ittenieknek. A helyi gyerekek, a közösség fontos itt nekünk a családdal. Saját szakállra mindig szervezek valamit – kezdte el mesélni Maja a Borsnak.
Egy különleges kezdeményezésbe vágott bele idén, az ünnepekre. A párjával puszta kézzel épített meg egy olyan adományozó helyet, ami párját ritkítja: egy fordított adventi naptárt helyeztek ki az embereknek, amit saját maguk készítettek.
Szándékosan fordított a naptár, tehát nem elkészült, feltöltött kalendárium várja a közösséget, hanem egy üres, amibe tematikusan beletehetik az ajándékaikat. Első nap angyalka, aztán gyertya-mécses és legutóbb egy szív témában volt kérés. A lakók ezzel kiélhetik kreativitásukat és a közösséget is építik.
– lelkendezett.
Hungarocell, némi fa, műanyag dobozok és egy csipet kreativitás. Ennyi volt a titka Majának, hogy megépítse az óriásnaptárat. Aki Pócsmegyeren elsétál a Nárcisz utca – Szilva utca sarkán, december 1-je óta valamennyien az ő alkotását csodálják, és mosolyogva teszik bele ajándékukat.
Az emberek nagyon lelkesek miatta. Egy egész hónapon át megmozgatja őket, egy kicsit együtt rezeg a közösség. Úgy látom, hogy örülnek neki, mert érzik hogy fontosak, ők vannak a reflektorfényben. A kalendáriummal együtt ablaknyitás is van nálunk, és utóbbinál minden nap egy 65 éves, versenytáncos házaspár táncol az embereknek. Erős, igazi közösség a miénk!
– büszkélkedik.
A kalendáriumon mindig este 6 órakor nyílik az újabb rekesz, amibe a kincseket helyezik. Mindig nagy körülötte a sürgés-forgás! A környéken élők általában saját készítésű „kincsekkel” kedveskednek.
- Eddig például gyerekrajzok, karácsonyfadíszek kerültek bele, naponta 15 ajándék. Hihetetlen! – részletezte az anyuka.
A karácsony Pócsmegyeren idén Majáék kezdeményezésével új szintre emelte a szeretet időszakát. A kezdeményezésük célja az ünneplés, nem is akárhogyan: amikor lezárják december 23-án a kalendáriumot, a település lakóit ajándékozzák meg a benne lévő ajándékokkal. Egy különleges program során nyújtják át azoknak, akiket a közösség díjazottként megszavaz.
Immár 3 éve mindig átjön a településre karácsonykor a Szigetmonostori Önkéntes Tűzoltó Egyesület a tűzoltó autójukat ünnepi díszbe öltöztetve, ezúttal is így lesz: december 24-én gördül majd be a faluba az autójuk. Maja akkor szeretné átadni az ajándékokat.
A betett ajándékokból kis csomagokat állítok össze és a közösségért legtöbbet tevő személyeknek adjuk oda őket. Az utolsó héten a pócsmegyeriek fogják megszavazni, kik kapják meg. Olyanokra gondoltam, mint a postás, a háziorvos, a védőnő, vagy a közértesek, akinek sosem köszönjük meg az értünk tett erőfeszítéseiket.
– zárta szavait.
Az adventi ablaknyitás egy közösségépítő kezdeményezés. December elejétől egészen karácsonyig tart. Ilyenkor mindig más ablakát díszítik fel az adott faluban vagy városrészben. A "ablaknyitók" az ünnepi hangulatban végig sétálnak az utcán, és keresik az aznapi sorszámmal megjelölt, karácsonyi dekorációkkal feldíszített ablakot és a játékszabálynak megfelelően lefotózzák és feltöltik egy csoportba az ablakról készül képet.
