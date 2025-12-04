Ünnepi lázban Pócsmegyer: egy anyuka egyedülálló adventi kalendáriummal kedveskedik

Nem akármilyen ötlettel rukkolt elő Német Maja a kedvesével. A fiatal nő három éve költözött Pócsmegyerre a családjával, és azóta rendszeresen programokkal kedveskedik nekik. Jöjjön bármilyen ünnep, nem feledkezik meg róluk: a karácsonyi hangulatot is elhozta nekik egy különleges adventi naptárral.

Különleges adventi naptárat épített egy Pócsmegyeren élő család / Fotó: Beküldött fotó

Ajándékozó adventi naptár

Amióta Majáék Pócsmegyerre költöztek három évvel ezelőtt, 2021-ben, az anyuka mindig kedveskedik valamilyen programmal a falubelieknek.

Szervezett már:

halloweeni,

karácsonyi programot és

szilveszteri koccintást

is a településen. Idén karácsonykor sem feledkezik meg róluk!

- Közösségi rendezvényszervező vagyok, és szeretek mindig kedveskedni valamivel az ittenieknek. A helyi gyerekek, a közösség fontos itt nekünk a családdal. Saját szakállra mindig szervezek valamit – kezdte el mesélni Maja a Borsnak.

Egy különleges kezdeményezésbe vágott bele idén, az ünnepekre. A párjával puszta kézzel épített meg egy olyan adományozó helyet, ami párját ritkítja: egy fordított adventi naptárt helyeztek ki az embereknek, amit saját maguk készítettek.

Szándékosan fordított a naptár, tehát nem elkészült, feltöltött kalendárium várja a közösséget, hanem egy üres, amibe tematikusan beletehetik az ajándékaikat. Első nap angyalka, aztán gyertya-mécses és legutóbb egy szív témában volt kérés. A lakók ezzel kiélhetik kreativitásukat és a közösséget is építik.

– lelkendezett.

Hatalmas adventi naptárt épített egy család a falujának / Fotó: Beküldött fotó

Hungarocell, némi fa, műanyag dobozok és egy csipet kreativitás. Ennyi volt a titka Majának, hogy megépítse az óriásnaptárat. Aki Pócsmegyeren elsétál a Nárcisz utca – Szilva utca sarkán, december 1-je óta valamennyien az ő alkotását csodálják, és mosolyogva teszik bele ajándékukat.

Az emberek nagyon lelkesek miatta. Egy egész hónapon át megmozgatja őket, egy kicsit együtt rezeg a közösség. Úgy látom, hogy örülnek neki, mert érzik hogy fontosak, ők vannak a reflektorfényben. A kalendáriummal együtt ablaknyitás is van nálunk, és utóbbinál minden nap egy 65 éves, versenytáncos házaspár táncol az embereknek. Erős, igazi közösség a miénk!

– büszkélkedik.