Ünnepi feng shui: így dekorálj, hogy szerencséd legyen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 18:15
A karácsonyi díszek nem csak abban segíthetnek, hogy átérezd a meghitt, ünnepi hangulatot. Ezekkel a feng shui trükkökkel olyan energiákat teremthetsz otthonodban, amelyek nagy erővel vonzzák majd hozzád és családodhoz a szerencsét és a harmóniát. Mutatjuk, hogyan csináld!
Boncza Léda
Igazi téli csodává változik a lakás, amikor végre elővehetjük a karácsonyi fényfüzéreket, csengőket és apró dekorációs elemeket. Megelevenedik az ünnepi hangulat, és az otthon valahogy még melegebbé és meghittebbé válik mint valaha. Gondolnád, hogy még ennél is többre lehet képes egy-két csinos dísz? A feng shui szerint, valódi szerencsemágnes lehet egy jól átgondolt ünnepi dekor.

Feng shui dekorációs tippek karácsonyra koszorú
Szerencsét, pénzt, bőséget és harmóniát ígérnek ezek a karácsonyi feng shui technikák.
Fotó: Anna Lurye
  • Az előszobát fontos a feng shui szerint díszíteni, hiszen itt áramlik be a pozitív energia.
  • Jó, ha a feng shui 5 eleme (tűz, föld, fém, víz, fa) megjelenik az ünnepi dekorban.
  • A fény az életet, életerőt jelképezi; erejét a karácsonyi időszakban számos lehetőséged van kihasználni.
  • A feng shui szempontjából kulcsfontosságú, hogy rend és tisztaság legyen életteredben az adventi szezonban.
  • A legjobb, ha karácsonyfádat otthonod pénzvonzó zónájában helyezed el.

Ünnepi feng shui az áradó szerencséért

Előszoba

A bejáratot és az előszobát nem csak a vendégvárás céljából érdemes hangulatossá varázsolnod, hiszen ez az a tér, ahol a feng shui szerint beáramlik a pozitív energia. Ne sajnáld kitenni az esztétikus ajtódíszeket és színes koszorúkat. De az előszobai komódra helyezhetsz meleg fényű girlandokat vagy bármilyen piros, arany színű apróbb díszt. Ezek azok az árnyalatok, amelyek a szerencsét, a boldogságot és a bőséget szimbolizálják. Ha egy kis zöldet is csempészel közéjük, a megújúlás energiái is szívesen térnek majd be otthonodba – nem csupán a finom falatokra áhítozó rokonok.

A feng shui 5 eleme az ünnepi dekorációban

A feng shui alapelve szerint, az 5 elem egyensúlya teremti meg a tökéletes harmóniát az életedben. Ezeket az adventi időszakban az asztalon is érdemes megjelenítened, ha bőségre és szerencsére vágysz az elkövetkezendő évben.

Íme néhány tipp a feng shui 5 elemének megjelenítéséhez:

  1. Tűz: gyertyák, mécsesek, meleg fényfüzérek
  2. Föld: kerámia tálak, szalvétatartó, natúr textíliák
  3. Fém: arany, ezüst, réz díszek, tálcák, evőeszközök
  4. Víz: tiszta üvegek, üvegpoharak, tükrös díszek, enyhén kékes árnyalatok
  5. Fa: retró, fából készült díszek, természetes dekorok (toboz, fenyőágak, fenyőkoszorú)

Kombináld ezeket kellő odafigyeléssel, tudatosan, hogy az ünnepi asztalon megteremtsd a harmóniák energiaáramlását.

A feng shui szerint szerencsét hoz a természetes anyagokból díszített karácsonyfa
Ünnepi feng shui tipp: akár az egész karácsonyfádat díszítheted naturális elemekből.
Fotó: franz12

Karácsonyi fények

Mivel a fény az élet jelképe a feng shui tanításai szerint, ebben az időszakban bőven van lehetőséged kihasználni ezt. Szerezz be minél több meleg, lágy fényű izzót és gyertyákat, melyek meghittséggel töltik meg az otthonodat.

Bors-tipp:
Egy-két tükör gondos elhelyezésével megduplázhatod az otthonodba áramló fények energiáit.

Karácsonyi nagytakarítás

Az ünnepek előtt nem csak a rokonok szúrós tekintete miatt érdemes nagytakarításba fognod. A feng shui szempontjából kulcsfontosságú, hogy rend és tisztaság legyen az életteredben, hiszen a kupi és a kosz blokkolja a pozitív energiákat és új lehetőségeket. Szabadulj meg a nem használt holmiktól és teremtsd meg a tökéletes, meghitt környezeted a karácsonyi dekorációnak és a feng shui erejének!

Feng shui fókuszpont

A karácsonyfád vagy egy szépen díszített asztal lehet a feng shui központi zónája, ahol minden ünnepi energia összpontosulni tud. Ide mindenképp helyezz olyan dekorációs elemeket, amik a bőséget szimbolizálják: arany díszeket, csengőket vagy akár egy tál diót.

Ha mindezt a lakás délkeleti részére helyezed, garantált a hatás, hiszen ez a feng shui szerint az otthonod pénzzónája, itt összpontosulnak a pénzvonzó energiák.

Helyezd el a karácsonyfádat házad pénzvonzó sarkában:

@dearmodern

where to place the Christmas tree? where is the money corner? they are usually the same!

♬ Silent Night - Jazz Trio - Christmas Jazz

