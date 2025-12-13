Ez a top 5 legszebb szabadtéri, adventi fénykiállítás Magyarországon

Az advent a várakozás és az elcsendesedés időszaka, kigyúlnak a fények az otthonokban és a köztereken is. Ám vannak olyan helyszínek, ahol a csúcsra járatják a fénydekorációkat. Közös ismertetőjük, hogy különböző tematikára épülnek fel, nagy szabadtéri területeken várják a látogatókat és kiváló programlehetőséget nyújtanak minden korosztálynak. Mutatjuk a top 5 legszebb adventi fénykiállítást Magyarországon.
Budapest szívében idén sem maradunk elbűvölő fényjáték nélkül: az Advent Bazilika rendezvénysorozat keretén belül ugyanis ismét 3D fényfestés kelti életre ikonikus épületünk homlokzatát. A korszerű, extra fényerejű vetítéstechnikával készült, vadonatúj rövidfilm most a 120 éves Bazilika történetét meséli el az 1800-as évektől napjainkig. A fényfestést minden nap 17:30-tól, félóránként csodálhatjuk meg – forralt borral a kézben, összebújva a csillagok alatt.
Mikor: 2025. november 14. – 2026. január 1.
Hol: 1051 Budapest, Szent István tér
Infó: adventbazilika.hu
A Garden of Lights idei története Pán Péter nyomába szegődik: az ELTE Füvészkert ösvényei között tündöklő mesefigurák, fénykapuk és titkos zugok idézik meg Sohaország világát. Ahogy besötétedik, a növények között kanyargó útvonal igazi családi kalanddá változik, ahol a gyerekek kedvenc szereplőiket kereshetik, a felnőttek pedig elmerülhetnek a nosztalgikus Disney-hangulatban.
Mikor: 2025. október 17. – 2026. február 15.
Hol: 1083 Budapest, Illés u. 25.
Infó: gardenoflights.com
A Palatinus környéke ezen a télen is különleges fényparkká változik át esténként: a Lumina Park tematikus útvonala mentén látványos elemek, hangulatos díszletek és finom zenei aláfestés kíséri a sétát. A gondosan megkomponált fényjáték egyszerre nyújt kikapcsolódást és erőteljes vizuális élményt, így egy téli esti programnak is tökéletes – legyen szó páros sétáról, családi kiruccanásról vagy baráti találkozóról.
Mikor: 2025. október 22. – 2026. március 1.
Hol: 1007 Budapest, Margitsziget, Soó Rezső sétány 1.
Infó: luminapark.hu
A tél Pécsett akkor is ünnepi hangulatú, ha a tájat nem fedi fehér hótakaró: a Zsolnay Negyedben a Fények Elvarázsolt Erdeje ugyanis 6000 négyzetméteren, több százezer izzóval ragyogja be az éjszakát. A mesebeli fényligetben tündérek, állatok, rajzfilmfigurák és különleges szimbólumok kísérnek végig kicsiket és nagyokat a titokzatos ösvényeken. A fényalagutak, a ragyogó kapuk és a lenyűgöző vetítések bárki szívébe belopják az adventi hangulatot.
Mikor: 2025. október 24. – 2026. február 1.
Hol: 7626 Pécs, Major utca 21.
Infó: zsolnaynegyed.hu
Szeged egész évben hazánk egyik leghangulatosabb, legbarátságosabb és legszebb nagyvárosa, advent idején pedig a Dóm tér igazi téli álomvilággá és szabadtéri programmá változik. A Szegedi Karácsonyi Hetek idején a székesegyház homlokzatára vetített ünnepi animációk és karácsonyi motívumok különleges szerepben mutatják meg a város ikonikus épületét. A Dóm tér felett idén már 25 000 apró fényforrás teremti meg a meghitt hangulatot. Az adventi időszakban önálló látványprogramként jelenik meg a Dóm „megfestése”: a vetítések zenére komponált jelenetekkel, téli tájakkal és ünnepi szimbólumokkal mesélnek, így minden este egy kicsit más arcát mutatja a székesegyház.
Mikor: 2025. december 12. – 14., 19. – 21.
Hol: 6720 Szeged, Dóm tér
Infó: szegedma.hu
Az Advent Győr óriáskerékkel, jégpályával, körhintával, kisvonattal és egy káprázatos fénykiállítással várja az oda látogatókat. Ha ez még nem lenne elég, a Széchenyi tér barokk palotái is báli ruhát öltenek esténként: a homlokzatokra vetített ünnepi animációk festői hátteret adnak az esti sétáknak. A tér épületei egymás után „öltöznek át” a vetítések során, hol hófedte tájak, hol karácsonyi díszek és játékos jelenetek jelennek meg rajtuk, így szinte olyan, mintha egy mozgó képeslap közepén sétálnánk. A látványos homlokzatvetítés napnyugta után kezdődik, és estéről estére gondoskodik arról, hogy Győr történelmi belvárosa igazi ünnepi díszletként ragyogjon.
Mikor: 2025. november 28. – 2025. december 26.
Hol: 9022 Győr, Széchenyi tér
Infó: hellogyor.hu
Budapesttől alig félórányira a Gödöllői Királyi Kastély parkja esténként igazi tündérkertté változik: több százezer apró lámpa, látványos fényszobrok és tematikus installációk idézik meg Erzsébet királyné világát, mintha egy mesés időutazás részesei lennénk. A Story of Lights idei kiállítása négy témára épül – zene, gyerekek, „Sisi kertje” és barokk –, így lépésről lépésre más hangulat vesz körül bennünket: olyan, mintha a történelemkönyvek kivilágított lapjain sétálnánk, romantikus sétányokkal és játékos, családbarát elemekkel.
Mikor: 2025. október 24. – 2026. február 1.
Hol: 2100 Gödöllő, Gödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi terület
Infó: storyoflights.eu
Az alábbi cikekket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.