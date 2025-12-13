Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ez a top 5 legszebb szabadtéri, adventi fénykiállítás Magyarországon

fénypark
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 15:55
fénykiállításcsaládi programszabadtéri kiállítás
A karácsony közeledtével nemcsak a kirakatok ragyognak, hiszen egyre több helyen látványos fénykiállítások vagy fényfestések alakítják át a jól ismert épületeket, sőt, akár egy kastélykertben is sétálhatunk úgy, mintha egy téli tündérmese szereplői lennénk. A Fanny magazin összegyűjtötte a top 5 legszuperebb adventi fénykiállítást Magyarországon, mutatjuk, hová látogass el, ha karácsonyi hangulatba akarsz kerülni.
Bors
A szerző cikkei

Az advent a várakozás és az elcsendesedés időszaka, kigyúlnak a fények az otthonokban és a köztereken is. Ám vannak olyan helyszínek, ahol a csúcsra járatják a fénydekorációkat. Közös ismertetőjük, hogy különböző tematikára épülnek fel, nagy szabadtéri területeken várják a látogatókat és kiváló programlehetőséget nyújtanak minden korosztálynak. Mutatjuk a top 5 legszebb adventi fénykiállítást Magyarországon.

A legszebb adventi fénykiállítások közé tartozik a Palatinus strandon rendezett Lumina Park is.
Összegyűjtöttük a legszebb adventi fénykiállításokat. Országszerte több helyen találkozhatunk csodás ünnepi helyszínekkel 
Fotó: Bruzák Noémi
  • A fénykiállítások nagyszerű szabadtéri programot nyújtanak minden korosztály számára. 
  • A top 5 legszebb fénykiállítás az Advent Bazilikánál, a Füvészkertben, a Margitszigeten, Pécsen a Zsolnay Negyedben, a Szegedi Dómnál, Győrben a Széchenyi téren és a Gödöllői Királyi Kastély parkjában található. 

Ezek a legszebb adventi fénykiállítások idén

Advent Bazilika 3D-s fényei Budapest szívében

Budapest szívében idén sem maradunk elbűvölő fényjáték nélkül: az Advent Bazilika rendezvénysorozat keretén belül ugyanis ismét 3D fényfestés kelti életre ikonikus épületünk homlokzatát. A korszerű, extra fényerejű vetítéstechnikával készült, vadonatúj rövidfilm most a 120 éves Bazilika történetét meséli el az 1800-as évektől napjainkig. A fényfestést minden nap 17:30-tól, félóránként csodálhatjuk meg – forralt borral a kézben, összebújva a csillagok alatt.

Mikor: 2025. november 14. – 2026. január 1.

Hol: 1051 Budapest, Szent István tér

Infó: adventbazilika.hu

Fényfestés a Bazilika falára az adventi vásáron.
A Bazilika előtt elterülő karácsonyi vásár egyik fő attrakciója a fényfestés
Fotó: Lakatos Péter

Pán Péter a Füvészkertben – Garden of Lights fényinstallációk

A Garden of Lights idei története Pán Péter nyomába szegődik: az ELTE Füvészkert ösvényei között tündöklő mesefigurák, fénykapuk és titkos zugok idézik meg Sohaország világát. Ahogy besötétedik, a növények között kanyargó útvonal igazi családi kalanddá változik, ahol a gyerekek kedvenc szereplőiket kereshetik, a felnőttek pedig elmerülhetnek a nosztalgikus Disney-hangulatban.

Mikor: 2025. október 17. – 2026. február 15.

Hol: 1083 Budapest, Illés u. 25.

Infó: gardenoflights.com

Cirkuszi bohócot és oroszlánt ábrázoló fényszobrok.
A Garden of Lights a Füvészkertben mesevilággal várja a családokat

Téli fényjáték a Margitszigeten – Lumina Park

A Palatinus környéke ezen a télen is különleges fényparkká változik át esténként: a Lumina Park tematikus útvonala mentén látványos elemek, hangulatos díszletek és finom zenei aláfestés kíséri a sétát. A gondosan megkomponált fényjáték egyszerre nyújt kikapcsolódást és erőteljes vizuális élményt, így egy téli esti programnak is tökéletes – legyen szó páros sétáról, családi kiruccanásról vagy baráti találkozóról.

Mikor: 2025. október 22. – 2026. március 1.

Hol: 1007 Budapest, Margitsziget, Soó Rezső sétány 1.

Infó: luminapark.hu

Fényfolyosón halad át egy pár a Lumina parkban.
A Lumina Park a margitszigeti Palatinus strandon várja a látogatókat évente megújuló tematikával
Fotó: Balogh Zoltán /  MTI

Tündérország Pécs szívében – Fények Elvarázsolt Erdeje a Zsolnay Negyedben

A tél Pécsett akkor is ünnepi hangulatú, ha a tájat nem fedi fehér hótakaró: a Zsolnay Negyedben a Fények Elvarázsolt Erdeje ugyanis 6000 négyzetméteren, több százezer izzóval ragyogja be az éjszakát. A mesebeli fényligetben tündérek, állatok, rajzfilmfigurák és különleges szimbólumok kísérnek végig kicsiket és nagyokat a titokzatos ösvényeken. A fényalagutak, a ragyogó kapuk és a lenyűgöző vetítések bárki szívébe belopják az adventi hangulatot.

Mikor: 2025. október 24. – 2026. február 1.

Hol: 7626 Pécs, Major utca 21.

Infó: zsolnaynegyed.hu

két ember áthaladó sziluettje egy nagy méretű templomot ábrázoló fényinstalláció előtt.
 Fények Elvarázsolt Erdeje a Zsolnay Negyedben, ahol nagyméretű installációkkal várják a kikapcsolódni vágyókat
Fotó: Ruprech Judit

Karácsony a Szegedi Dóm falán

Szeged egész évben hazánk egyik leghangulatosabb, legbarátságosabb és legszebb nagyvárosa, advent idején pedig a Dóm tér igazi téli álomvilággá és szabadtéri programmá változik. A Szegedi Karácsonyi Hetek idején a székesegyház homlokzatára vetített ünnepi animációk és karácsonyi motívumok különleges szerepben mutatják meg a város ikonikus épületét. A Dóm tér felett idén már 25 000 apró fényforrás teremti meg a meghitt hangulatot. Az adventi időszakban önálló látványprogramként jelenik meg a Dóm „megfestése”: a vetítések zenére komponált jelenetekkel, téli tájakkal és ünnepi szimbólumokkal mesélnek, így minden este egy kicsit más arcát mutatja a székesegyház.

Mikor: 2025. december 12. – 14., 19. – 21.

Hol: 6720 Szeged, Dóm tér

Infó: szegedma.hu

Emberekből álló tömeg nézi a Szegedi Dóm falára vetített fényfestést.
Adventi fények a Szegedi dóm falán 
Fotó: Frank Yvette

Barokk paloták új köntösben – Advent Győrben

Az Advent Győr óriáskerékkel, jégpályával, körhintával, kisvonattal és egy káprázatos fénykiállítással várja az oda látogatókat. Ha ez még nem lenne elég, a Széchenyi tér barokk palotái is báli ruhát öltenek esténként: a homlokzatokra vetített ünnepi animációk festői hátteret adnak az esti sétáknak. A tér épületei egymás után „öltöznek át” a vetítések során, hol hófedte tájak, hol karácsonyi díszek és játékos jelenetek jelennek meg rajtuk, így szinte olyan, mintha egy mozgó képeslap közepén sétálnánk. A látványos homlokzatvetítés napnyugta után kezdődik, és estéről estére gondoskodik arról, hogy Győr történelmi belvárosa igazi ünnepi díszletként ragyogjon.

Mikor: 2025. november 28. – 2025. december 26.

Hol: 9022 Győr, Széchenyi tér

Infó: hellogyor.hu

Híres gödöllői fénypark: Erzsébet királyné kertje

Budapesttől alig félórányira a Gödöllői Királyi Kastély parkja esténként igazi tündérkertté változik: több százezer apró lámpa, látványos fényszobrok és tematikus installációk idézik meg Erzsébet királyné világát, mintha egy mesés időutazás részesei lennénk. A Story of Lights idei kiállítása négy témára épül – zene, gyerekek, „Sisi kertje” és barokk –, így lépésről lépésre más hangulat vesz körül bennünket: olyan, mintha a történelemkönyvek kivilágított lapjain sétálnánk, romantikus sétányokkal és játékos, családbarát elemekkel.

Mikor: 2025. október 24. – 2026. február 1.

Hol: 2100 Gödöllő, Gödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi terület

Infó: storyoflights.eu

Nézd meg az M2 riportját a gödöllői adventi fénykiállításról:

Az alábbi cikekket is érdemes elolvasnod:



 

