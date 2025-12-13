Ez a top 5 legszebb szabadtéri, adventi fénykiállítás Magyarországon

Az advent a várakozás és az elcsendesedés időszaka, kigyúlnak a fények az otthonokban és a köztereken is. Ám vannak olyan helyszínek, ahol a csúcsra járatják a fénydekorációkat. Közös ismertetőjük, hogy különböző tematikára épülnek fel, nagy szabadtéri területeken várják a látogatókat és kiváló programlehetőséget nyújtanak minden korosztálynak. Mutatjuk a top 5 legszebb adventi fénykiállítást Magyarországon.

Összegyűjtöttük a legszebb adventi fénykiállításokat. Országszerte több helyen találkozhatunk csodás ünnepi helyszínekkel

Fotó: Bruzák Noémi

A fénykiállítások nagyszerű szabadtéri programot nyújtanak minden korosztály számára.

A top 5 legszebb fénykiállítás az Advent Bazilikánál, a Füvészkertben, a Margitszigeten, Pécsen a Zsolnay Negyedben, a Szegedi Dómnál, Győrben a Széchenyi téren és a Gödöllői Királyi Kastély parkjában található.

Ezek a legszebb adventi fénykiállítások idén

Advent Bazilika 3D-s fényei Budapest szívében

Budapest szívében idén sem maradunk elbűvölő fényjáték nélkül: az Advent Bazilika rendezvénysorozat keretén belül ugyanis ismét 3D fényfestés kelti életre ikonikus épületünk homlokzatát. A korszerű, extra fényerejű vetítéstechnikával készült, vadonatúj rövidfilm most a 120 éves Bazilika történetét meséli el az 1800-as évektől napjainkig. A fényfestést minden nap 17:30-tól, félóránként csodálhatjuk meg – forralt borral a kézben, összebújva a csillagok alatt.

Mikor: 2025. november 14. – 2026. január 1.

Hol: 1051 Budapest, Szent István tér

Infó: adventbazilika.hu

A Bazilika előtt elterülő karácsonyi vásár egyik fő attrakciója a fényfestés

Fotó: Lakatos Péter

Pán Péter a Füvészkertben – Garden of Lights fényinstallációk

A Garden of Lights idei története Pán Péter nyomába szegődik: az ELTE Füvészkert ösvényei között tündöklő mesefigurák, fénykapuk és titkos zugok idézik meg Sohaország világát. Ahogy besötétedik, a növények között kanyargó útvonal igazi családi kalanddá változik, ahol a gyerekek kedvenc szereplőiket kereshetik, a felnőttek pedig elmerülhetnek a nosztalgikus Disney-hangulatban.

Mikor: 2025. október 17. – 2026. február 15.

Hol: 1083 Budapest, Illés u. 25.

Infó: gardenoflights.com

A Garden of Lights a Füvészkertben mesevilággal várja a családokat

Téli fényjáték a Margitszigeten – Lumina Park

A Palatinus környéke ezen a télen is különleges fényparkká változik át esténként: a Lumina Park tematikus útvonala mentén látványos elemek, hangulatos díszletek és finom zenei aláfestés kíséri a sétát. A gondosan megkomponált fényjáték egyszerre nyújt kikapcsolódást és erőteljes vizuális élményt, így egy téli esti programnak is tökéletes – legyen szó páros sétáról, családi kiruccanásról vagy baráti találkozóról.