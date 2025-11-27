A Dunakeszi Advent a Dunakanyar legnagyobb jégpályájával vár

Idén minden eddiginél látványosabb téli élménnyel készül Dunakeszi: november 28-án megnyílik a Dunakanyar legnagyobb jégpályája, valamint az országosan is ritkaságnak számító, látványos jégfolyosó a Katonadombon. A több mint 2000 m²-es, ünnepi fényekkel díszített legnagyobb jégpálya a környéken, az adventi időszak teljes ideje alatt várja a látogatókat.
A rendezvényt Dióssi Csaba polgármester nyitja meg, a jégpályát pedig a Team Passion Youth és a Mini Egyesület szinkronkorcsolyázói avatják fel látványos bemutatóval.
A november 28. és január 1. között zajló programsorozatban több országosan ismert előadó is színpadra lép, köztük:Szulák Andrea, Janicsák Veca, Náray Erika, Szűcs Gabi, Gájer Bálint, Kocsis Tibor, Heinz Gábor “BIGA” és Takács Nikolas.
A Dunakeszi Advent minden korosztály számára igazi téli élményt kínál – a korcsolyapályával, a jégfolyosóval, forralt borral, kézműves vásárral és családi programokkal.
November 28.:
17:00 Ünnepélyes megnyitó: Dióssi Csaba polgármester
17:10 Team Passion Youth és Mini Egyesület – szinkronkorcsolya bemutató
17:30 Pályanyitás
November 29.:
15:30-16:30 Fenyőfadíszítés: Dunakeszi általános iskolái
16:30 Ládafia Bábszínház: Cirkusz című előadása
17:30 Szűcs Gabi
November 30.:
16:00 Játszóház Tagóvoda adventi műsora
16:10 Ünnepi áhítat és gyertyagyújtás: Dr. Kodácsy Tamás református lelkész
16:30 Bab Társulat: A három kívánság című előadás
17:30 Náray Erika
December 6.:
16:00-19:00 Mikulás
16:30 Almaszószok
17:30 Janicsák Veca
December 7.:
16:00 Aranyalma Tagóvoda adventi műsora
16:10 Ünnepi áhítat és gyertyagyújtás: Szádoczky Károly római katolikus plébános
16:30 Négy Arc Színház Társulat
17:30 Szulák Andrea adventi műsora
December 13.:
10:00 – 13:00 Bejglisütő verseny „pályamunkák” leadása
15:25 Mosolyvár Óvoda adventi műsora
16:00 – 18:00 Karácsonyi kincskereső játék
16:15 Bejgli verseny eredményhirdetés
16:30 MintaPinty Zenekar: Karácsonyi kívánság
17:00 – 18:30 Autós fényfelvonulás, kiállítás
17:30 Heinz Gábor BIGA adventi műsora gitárkísérettel
December 14.:
16:00 Meseház Tagóvoda adventi műsora
16:00-19:00 Karácsonyi kézműveskuckó a Katonadomb soron. (20 perces foglalkozások-regisztráció köteles-hamarosan)
16:10 Ünnepi áhítat és gyertyagyújtás: Dr. Petriné Chikán Katalin – evangelikus lelkész
16:30 Singh Viki gyermekműsora
17:15 Gájer Bálint
December 19.:
16:30 – 17:15 RED-IT karácsonyi táncház
December 20.:
15:45 Et Vie Danse ünnepi táncprodukciója
16:30 Lóca együttes
17:30 Kocsis Tibor
December 21.:
15:50 Kerekerdő Tagóvoda adventi műsora
16:00 Ünnepi áhítat és gyertyagyújtás a Betlehemi Békelánggal: Dr. Farkas László római katolikus plébános és a RED-IT táncklubbal
16:30 Matiné zenekar
17:30 Takács Nikolas
Az alábbi videóból megtanulhatod, hogyan kezdd el a jégkorizást:
