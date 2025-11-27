A Dunakeszi Advent a Dunakanyar legnagyobb jégpályájával vár

Idén minden eddiginél látványosabb téli élménnyel készül Dunakeszi: november 28-án megnyílik a Dunakanyar legnagyobb jégpályája, valamint az országosan is ritkaságnak számító, látványos jégfolyosó a Katonadombon. A több mint 2000 m²-es, ünnepi fényekkel díszített legnagyobb jégpálya a környéken, az adventi időszak teljes ideje alatt várja a látogatókat.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A legnagyobb jégpálya a Dunakanyarban karácsonyi vásárral

A rendezvényt Dióssi Csaba polgármester nyitja meg, a jégpályát pedig a Team Passion Youth és a Mini Egyesület szinkronkorcsolyázói avatják fel látványos bemutatóval.

A november 28. és január 1. között zajló programsorozatban több országosan ismert előadó is színpadra lép, köztük:Szulák Andrea, Janicsák Veca, Náray Erika, Szűcs Gabi, Gájer Bálint, Kocsis Tibor, Heinz Gábor “BIGA” és Takács Nikolas.

A Dunakeszi Advent minden korosztály számára igazi téli élményt kínál – a korcsolyapályával, a jégfolyosóval, forralt borral, kézműves vásárral és családi programokkal.

Az adventi vásár részletes programja:

November 28.:

17:00 Ünnepélyes megnyitó: Dióssi Csaba polgármester

17:10 Team Passion Youth és Mini Egyesület – szinkronkorcsolya bemutató

17:30 Pályanyitás

November 29.:

15:30-16:30 Fenyőfadíszítés: Dunakeszi általános iskolái

16:30 Ládafia Bábszínház: Cirkusz című előadása

17:30 Szűcs Gabi

November 30.:

16:00 Játszóház Tagóvoda adventi műsora

16:10 Ünnepi áhítat és gyertyagyújtás: Dr. Kodácsy Tamás református lelkész

16:30 Bab Társulat: A három kívánság című előadás

17:30 Náray Erika

December 6.:

16:00-19:00 Mikulás

16:30 Almaszószok

17:30 Janicsák Veca

December 7.:

16:00 Aranyalma Tagóvoda adventi műsora

16:10 Ünnepi áhítat és gyertyagyújtás: Szádoczky Károly római katolikus plébános

16:30 Négy Arc Színház Társulat

17:30 Szulák Andrea adventi műsora

December 13.:

10:00 – 13:00 Bejglisütő verseny „pályamunkák” leadása

15:25 Mosolyvár Óvoda adventi műsora

16:00 – 18:00 Karácsonyi kincskereső játék

16:15 Bejgli verseny eredményhirdetés

16:30 MintaPinty Zenekar: Karácsonyi kívánság

17:00 – 18:30 Autós fényfelvonulás, kiállítás

17:30 Heinz Gábor BIGA adventi műsora gitárkísérettel