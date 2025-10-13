Így néz ki most a Gödöllői Királyi Kastély – 40 milliárdos felújítás indul azért, hogy olyan legyen, mint Sisi idejében - Galéria

Egy darabig nem felejtjük el ezt a hétfőt – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Gödöllőn, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, valamint Csányi Sándorral közösen jelentették be: a kormány és az OTP Bank 40 milliárd forintból újjáépíti a Gödöllői Királyi Kastélyt.

A Gödöllői Királyi Kastélyt a 18. század közepén Grassalkovich Antal építtette Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán / MTI

Újjászületik a Gödöllői Királyi Kastély

A projekt Magyarország egyik legjelentősebb barokk épületének adhat eredeti, pompás külsőt. A kastély, a következő kilenc évben teljes megújuláson megy keresztül.

Olyan lesz a kastélypark, amilyennek azt Sisi látta

– mondta a miniszterelnök, utalva arra, hogy a felújítás nemcsak az épületre, hanem a 28 hektáros kertre is kiterjed majd.

A magyar kormány és az OTP Bank egyaránt 20–20 milliárd forintot biztosít a beruházásra.

A projektet kilenc évre tervezik Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A kastély, ahol Mária Terézia, Sisi és Horthy is megfordult

A Grassalkovich-kastély építése a 18. század közepén kezdődött, megrendelője Grassalkovich Antal volt. 1751-ben maga Mária Terézia is ellátogatott Gödöllőre – tiszteletére külön szobát alakíttattak ki a kastélyban. Évtizedekkel később ugyanebben a szobában lakott Erzsébet királyné, vagyis Sisi, aki igazi otthonra lelt itt.

Érdekesség, hogy Erzsébet 2667 napot töltött Magyarországon, ebből több mint 2000 napot Gödöllőn vagy a budai várban

– írta meg a Metropol.