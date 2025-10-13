Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így néz ki most a Gödöllői Királyi Kastély – 40 milliárdos felújítás indul azért, hogy olyan legyen, mint Sisi idejében - Galéria

Gödöllői Kastély
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 18:05
galériaújjáépítésOrbán Viktor
A cél az, hogy a Grassalkovich-kastély újra olyan pompájában tündököljön, amilyennek azt egykoron Erzsébet királyné, Sisi látta. Galériába gyűjtöttük össze, hogy néz ki most a Gödöllői Királyi Kastély.
Bors
A szerző cikkei

Egy darabig nem felejtjük el ezt a hétfőt – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Gödöllőn, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, valamint Csányi Sándorral közösen jelentették be: a kormány és az OTP Bank 40 milliárd forintból újjáépíti a Gödöllői Királyi Kastélyt 

CSÁNYI Sándor; ORBÁN Viktor - Gödöllői Királyi Kastély
A Gödöllői Királyi Kastélyt a 18. század közepén Grassalkovich Antal építtette Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán / MTI

Újjászületik a Gödöllői Királyi Kastély

A projekt Magyarország egyik legjelentősebb barokk épületének adhat eredeti, pompás külsőt. A kastély, a következő kilenc évben teljes megújuláson megy keresztül. 

Olyan lesz a kastélypark, amilyennek azt Sisi látta

 – mondta a miniszterelnök, utalva arra, hogy a felújítás nemcsak az épületre, hanem a 28 hektáros kertre is kiterjed majd. 

A magyar kormány és az OTP Bank egyaránt 20–20 milliárd forintot biztosít a beruházásra. 

CSÁNYI Sándor; ORBÁN Viktor
A projektet kilenc évre tervezik Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A kastély, ahol Mária Terézia, Sisi és Horthy is megfordult 

A Grassalkovich-kastély építése a 18. század közepén kezdődött, megrendelője Grassalkovich Antal volt. 1751-ben maga Mária Terézia is ellátogatott Gödöllőre – tiszteletére külön szobát alakíttattak ki a kastélyban. Évtizedekkel később ugyanebben a szobában lakott Erzsébet királyné, vagyis Sisi, aki igazi otthonra lelt itt. 

Érdekesség, hogy Erzsébet 2667 napot töltött Magyarországon, ebből több mint 2000 napot Gödöllőn vagy a budai várban

 – írta meg a Metropol. 

Nézd meg az alábbi képgalériánkat, amelyben bemutatjuk a kastély jelenlegi állapotát! 

GÖDÖLLŐI KASTÉLY
GÖDÖLLŐI KASTÉLY
GÖDÖLLŐI KASTÉLY
GÖDÖLLŐI KASTÉLY
GÖDÖLLŐI KASTÉLY
GÖDÖLLŐI KASTÉLY
GÖDÖLLŐI KASTÉLY
GÖDÖLLŐI KASTÉLY
GÖDÖLLŐI KASTÉLY
Galéria: Így néz ki most a Gödöllői Királyi Kastély - Galéria
1/9
Magyarország legnagyobb barokk kastélya.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu