Így néz ki most a Gödöllői Királyi Kastély – 40 milliárdos felújítás indul azért, hogy olyan legyen, mint Sisi idejében - Galéria

Egy darabig nem felejtjük el ezt a hétfőt – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Gödöllőn, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, valamint Csányi Sándorral közösen jelentették be: a kormány és az OTP Bank 40 milliárd forintból újjáépíti a Gödöllői Királyi Kastélyt.
A projekt Magyarország egyik legjelentősebb barokk épületének adhat eredeti, pompás külsőt. A kastély, a következő kilenc évben teljes megújuláson megy keresztül.
Olyan lesz a kastélypark, amilyennek azt Sisi látta
– mondta a miniszterelnök, utalva arra, hogy a felújítás nemcsak az épületre, hanem a 28 hektáros kertre is kiterjed majd.
A magyar kormány és az OTP Bank egyaránt 20–20 milliárd forintot biztosít a beruházásra.
A Grassalkovich-kastély építése a 18. század közepén kezdődött, megrendelője Grassalkovich Antal volt. 1751-ben maga Mária Terézia is ellátogatott Gödöllőre – tiszteletére külön szobát alakíttattak ki a kastélyban. Évtizedekkel később ugyanebben a szobában lakott Erzsébet királyné, vagyis Sisi, aki igazi otthonra lelt itt.
Érdekesség, hogy Erzsébet 2667 napot töltött Magyarországon, ebből több mint 2000 napot Gödöllőn vagy a budai várban
– írta meg a Metropol.
Nézd meg az alábbi képgalériánkat, amelyben bemutatjuk a kastély jelenlegi állapotát!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.