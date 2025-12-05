Európa legnagyobb karácsonyi vására a szomszédunkban vár rád

Ha azt hiszed, hogy Európa legnagyobb karácsonyi vására egy német vagy angol városban van, akkor tévedsz! Ezt a címet ugyanis idén egy romániai város szerezte meg, ami kevés utazó radarján van fent, pedig hangulatos és élményekkel teli téli kiruccanással kecsegtet.
A romániai város Kis-Havasalföld legnagyobb városa, Craiova. Azért érdemelte ki az Európa legnagyobb karácsonyi vására címet, mert körülbelül 28 ezer négyzetméteren terül el, ami jóval meghaladja más európai helyszínek méretét. 5 teret és az összes központi sugárutat felöleli, amiket fényinstallációk, boltívek, karácsonyi figurák és tematikus helyszínek kötnek össze.
Természetesen a kézműves ajándékoktól és a finom ételektől roskadozó standok sem maradhatnak el, idén 90 árus várja a látogatókat. A hagyományos román ízek mellett megkóstolhatjuk a görög és a libanoni ételeket is.
A színes látnivalók közül kiemelkedik a Mikulás repülő szánja, amelyet Kelet-Európa legmagasabbjaként tartanak számon, de az 5 ezer négyzetméteres Mikulásfalut is ajánlott felkeresni. Természetesen egy nagy jégpálya, egy kivilágított óriáskerék és nosztalgikus körhinták is várják a karácsonyi hangulatra vágyó látogatókat.
A karácsonyi vásár minden évben megújul, az idei tematika az örökbecsű Diótörő: a Mihai Viteazu tér egy klasszikus balett-előadássá alakul át játékkatonákkal, egy óriási balerinával és hatalmas egerekkel, de a téma az egész vásárt átszövi.
Ajánlott mielőbb lefoglalni a szállásokat a városban, mert a többségük hamar elkel.
Az alábbi vidóban megnézheted, milyen volt a tavalyi karácsonyi vásár Craiovában:
