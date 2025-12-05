Európa legnagyobb karácsonyi vására a szomszédunkban vár rád

Ha azt hiszed, hogy Európa legnagyobb karácsonyi vására egy német vagy angol városban van, akkor tévedsz! Ezt a címet ugyanis idén egy romániai város szerezte meg, ami kevés utazó radarján van fent, pedig hangulatos és élményekkel teli téli kiruccanással kecsegtet.

Európa legnagyobb karácsonyi vására 28 ezer négyzetméteren terül el.

Fotó: Cristian Zamfir / Shutterstock

Európa legnagyobb adventi vására a romániai Craiova területén található, körülbelül 28 ezer négyzetméteren.

A téli kalandpark és a vásár idén a Diótörő tematikája köré épül, többek között óriáskerék, kézműves ajándékok, ételes standok, 5 ezer négyzetméteres Mikulásfalu és óriáskerék is várja a látogatókat.

Itt található Európa legnagyobb karácsonyi vására

A romániai város Kis-Havasalföld legnagyobb városa, Craiova. Azért érdemelte ki az Európa legnagyobb karácsonyi vására címet, mert körülbelül 28 ezer négyzetméteren terül el, ami jóval meghaladja más európai helyszínek méretét. 5 teret és az összes központi sugárutat felöleli, amiket fényinstallációk, boltívek, karácsonyi figurák és tematikus helyszínek kötnek össze.

Természetesen a kézműves ajándékoktól és a finom ételektől roskadozó standok sem maradhatnak el, idén 90 árus várja a látogatókat. A hagyományos román ízek mellett megkóstolhatjuk a görög és a libanoni ételeket is.

Számtalan fényinstalláció várja a látogatókat.

Fotó: Cristian Zamfir / Shutterstock

Téli kalandpark

A színes látnivalók közül kiemelkedik a Mikulás repülő szánja, amelyet Kelet-Európa legmagasabbjaként tartanak számon, de az 5 ezer négyzetméteres Mikulásfalut is ajánlott felkeresni. Természetesen egy nagy jégpálya, egy kivilágított óriáskerék és nosztalgikus körhinták is várják a karácsonyi hangulatra vágyó látogatókat.

A karácsonyi vásár minden évben megújul, az idei tematika az örökbecsű Diótörő: a Mihai Viteazu tér egy klasszikus balett-előadássá alakul át játékkatonákkal, egy óriási balerinával és hatalmas egerekkel, de a téma az egész vásárt átszövi.

Ajánlott mielőbb lefoglalni a szállásokat a városban, mert a többségük hamar elkel.

Az alábbi vidóban megnézheted, milyen volt a tavalyi karácsonyi vásár Craiovában:

