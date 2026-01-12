Új fejlemény Dudás Miki haláláról - nem múlik a gyász Miskolcon

Január 5-én holtan találták Dudás Mikit egy 18. kerületi, második emeleti lakásban. A helyszínt a rendőrök lezárták, majd nem sokkal később biztos forrásból megerősítették lapunknak, hogy valóban Dudás Miklós az, aki eddig tisztázatlan körülmények között elhunyt. Ez azért is megdöbbentő, mert a sportoló mindössze 34 esztendős volt. Lapunk úgy értesült, hogy a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette. Dudás Miki 2. emeleti lakását zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.
Hivatalosan is beszámolt lapunknak a rendőrség arról, hogy mi is történhetett a tragikus sorsú sportolóval, Dudás Mikivel. A rendőrség hosszan helyszínelt a lakásban és a lakónegyed körül, délután azonban közölték: nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket. A rendőrség most lapunknak elmondta, hogy továbbra is folyik a nyomozás:
Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én, 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja eddig nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit
- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Egy fiatal fiú bicskával szúrta halálra Miskolc egyik játszótéren a 16 éves Gyuszit január 4-én este. Mindezt többen végig is nézték. A miskolci késelés áldozatához azonnal hívták a mentőket, akik kórházba is szállították őt, de már nem tudták megmenteni az életét. A miskolci késelés miatt a rendőrség emberölés miatt nyomoz.
Újabb megdöbbentő részletek derültek ki a miskolci késelés ügyében. A 16 éves Gyula, akit családja csak Gyuszikának hívott, éppen a barátaival volt a Vörösmarty Mihály úti játszótéren, amikor szóváltásba keveredett egy 17 éves fiúval. Annyira elmérgesedett az ügy, hogy a fiú kést rántott és megszúrta Gyuszit. Lapunknak a család egyik közeli barátja mesélte el a részleteket.
Állítólag összevitatkoztak ezzel a fiúval, majd ő elővette a bicskáját és megszúrta szegény Gyuszikát. Mindezt többen végignézték. A barátai hívtak mentőt, akik gyorsan a helyszínre siettek, kórházba is vitték, de ő meghalt…
A 16 éves Gyuszikát családja és barátai gyászolják.
Brutális baleset történt január 5-én, az Etele út és a Tétényi út kereszteződésében. Két mentőautó és több rendőr is érkezett az Etele úthoz oda, ahol múlt hétfőn elgázoltak egy gyalogost. A baleset a zebrán történt; miközben a járókelő haladt át, elgázolta őt az érkező kukásautó.
A gyalogos szabályosan akart átmenni a zebrán, de már nem ért át, ugyanis elgázolta egy kukásautó. Egyenesen átment rajta. 20 percig próbálták újraéleszteni
– mondta el egy szemtanú. Az esetről megkérdeztük a BRFK-t, ahol elmondták, büntetőeljárás keretein belül vizsgálódnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.