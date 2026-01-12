Új fejlemény Dudás Miki haláláról - nem múlik a gyász Miskolcon

Január 5-én holtan találták Dudás Mikit egy 18. kerületi, második emeleti lakásban. A helyszínt a rendőrök lezárták, majd nem sokkal később biztos forrásból megerősítették lapunknak, hogy valóban Dudás Miklós az, aki eddig tisztázatlan körülmények között elhunyt. Ez azért is megdöbbentő, mert a sportoló mindössze 34 esztendős volt. Lapunk úgy értesült, hogy a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette. Dudás Miki 2. emeleti lakását zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

Helyszínelők érkeztek a társasházhoz, ahol Dudás Mikit holtan találták / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Hivatalosan is beszámolt lapunknak a rendőrség arról, hogy mi is történhetett a tragikus sorsú sportolóval, Dudás Mikivel. A rendőrség hosszan helyszínelt a lakásban és a lakónegyed körül, délután azonban közölték: nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket. A rendőrség most lapunknak elmondta, hogy továbbra is folyik a nyomozás:

Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én, 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja eddig nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit

- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A világbajnok sportoló holttestét a délutáni órákban hozták ki a lakásból / Fotó: Bors

Egy fiatal fiú bicskával szúrta halálra Miskolc egyik játszótéren a 16 éves Gyuszit január 4-én este. Mindezt többen végig is nézték. A miskolci késelés áldozatához azonnal hívták a mentőket, akik kórházba is szállították őt, de már nem tudták megmenteni az életét. A miskolci késelés miatt a rendőrség emberölés miatt nyomoz.

Megdöbbentek a helyiek a látottak miatt / Fotó: Jónás Ádám

Újabb megdöbbentő részletek derültek ki a miskolci késelés ügyében. A 16 éves Gyula, akit családja csak Gyuszikának hívott, éppen a barátaival volt a Vörösmarty Mihály úti játszótéren, amikor szóváltásba keveredett egy 17 éves fiúval. Annyira elmérgesedett az ügy, hogy a fiú kést rántott és megszúrta Gyuszit. Lapunknak a család egyik közeli barátja mesélte el a részleteket.

Állítólag összevitatkoztak ezzel a fiúval, majd ő elővette a bicskáját és megszúrta szegény Gyuszikát. Mindezt többen végignézték. A barátai hívtak mentőt, akik gyorsan a helyszínre siettek, kórházba is vitték, de ő meghalt…

A 16 éves Gyuszikát családja és barátai gyászolják.