Hatalmas csattanás a 2-es főúton, megbénult a forgalom

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 2-es főút 41-es kilométerszelvényénél, Vác és Szendehely között.
Az egyik autóba beszorult egy utas, a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek emellett mindkét járművet áramtalanítják. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.