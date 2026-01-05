Hatalmas csattanás a 2-es főúton, megbénult a forgalom

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 2-es főút 41-es kilométerszelvényénél, Vác és Szendehely között.

Összeütközött két kocsi a 2-es főúton / Fotó: Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Baleset miatt bénult meg a forgalom a 2-es főúton

Az egyik autóba beszorult egy utas, a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek emellett mindkét járművet áramtalanítják. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - írja a Katasztrófavédelem.



