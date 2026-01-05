Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Megszólalt az ismerős a miskolci késelés után: többen végignézték, hogy Gyuszit leszúrják

késelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 14:35
késeléses támadásMiskolc
A 16 éves Gyuszit egy fiatal fiú bicskával szúrta halálra egy játszótéren, mindezt többen végig is nézték. A miskolci késelés áldozatához azonnal hívták a mentőket, akik kórházba is szállították őt, de már nem tudták megmenteni az életét.
M. N.
A szerző cikkei

Újabb megdöbbentő részletek derültek ki a miskolci késelés ügyében. Ahogyan arról a Bors is beszámolt, január 4-én este Miskolcon, összevitatkozott két fiatal, majd az egyikük kést rántott és leszúrta a másikat. A támadó elmenekült, de a rendőrség rövid időn belül elfogta. A 16 éves Gyuszikát családja és barátai gyászolják. 

miskolci késelés
Belehalt a sérüléseibe a miskolci késelés áldozata Fotó: Jónás Ádám

Miskolci késelés: bicskával szúrták halálra a fiatalt

A 16 éves Gyula, akit családja csak Gyuszikának hívott, éppen a barátaival volt vasárnap este a Vörösmarty Mihály úti játszótéren, amikor szóváltásba keveredett egy 17 éves fiúval. Annyira elmérgesedett az ügy, hogy a fiú kést rántott és megszúrta Gyuszit. Lapunknak a család egyik közeli barátja mesélte el a részleteket. 

Még nem tudni túl sok pontos információt, de azt igen, hogy pillanatok alatt történt a támadás 

– kezdte lapunknak az asszony.  "Állítólag összevitatkoztak ezzel a fiúval, majd ő elővette a bicskáját és megszúrta szegény Gyuszikát. Mindezt többen végignézték. A barátai hívtak mentőt, akik gyorsan a helyszínre siettek, kórházba is vitték, de ő meghalt…"

miskolci késelés
Gyuszi halála után a családja összeomlott Fotó: olvasói

A Bors információi szerint a fiatal fiú családja összetört. Hétfő estére tűzték ki a virrasztását. 

A család nem tér magához

 – folytatta az asszony. 

Gyuszi egy jóravaló fiú volt, borzasztó tragédia, hogy ez történt vele… A családja nagyon haragszik a gyilkosra.


Lapunk információi szerint a késelés után a 17 éves támadó elmenekült a helyszínről, de a rendőrök perceken belül elfogták. Azóta kihallgatták, a fiatal beismerte, hogy megkéselte Gyuszikát. 

miskolci késelés
Bicskával szúrta halálra, a 17 éves fiú Gyuszikát Fotó: police.hu

Megkerestük a fiú közvetlen rokonait, de mint mondták: nincsenek olyan állapotban, hogy beszélni tudjanak az esetről, illetve ők is szeretnék tudni, hogy pontosan mi történt a játszótéren.

 A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárást a fiatalkorú gyanúsítottal szemben, és kezdeményezte a letartóztatását.
 

 

